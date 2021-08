Ortskräfte erreichen Brandenburg: Endlich in Sicherheit

Doberlug-Kirchhain

Ihr neues Zuhause für die kommenden Tage ist ein schlichter weißer Wohnblock, in einem Wäldchen bei Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster). Aus den offenen Fenstern dringt Stimmengewirr, auf der asphaltierten Straße ziehen Kinder mit ihren Fahrrädern kreise.

Gestern Nacht kamen sie hier an, gegen 4.30 Uhr kletterten sie aus den Bussen. 59 Menschen aus Afghanistan. Gerettete afghanische Ortskräfte und ihre Familien. Männer, Frauen und 29 Kinder. Müde und erschöpft seien sie gewesen, sagt Sebastian Berger. „Aber auch sehr glücklich.“ Er leitet hier das Team des Deutschen Roten Kreuzes. Berger war einer der Ersten, der die Menschen begrüßte, der sie in Brandenburg in Empfang nahm. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er Kleidung ausgegeben, hat Essen verteilt und Mut zugesprochen. Über die vergangene Nacht sagen er und seine DRK-Kollegen, dass es „ein tolles Arbeiten war.“ Ein schöner Moment zu wissen: Diese Menschen sind jetzt in Sicherheit.

Tausende sitzen in Kabul am Flughafen fest

Was diese 59 Menschen bereits geschafft haben, steht Tausenden Menschen in Afghanistan noch bevor. Viele Ortskräfte, die in den vergangenen Jahren für Bundeswehr und deutsche Nichtregierungsorganisationen gearbeitet haben, sitzen noch immer in Kabul an anderen Landesteilen fest. Bilder von chaotischen Szenen am Flughafen Kabul flimmern seit Tagen über den Bildschirm. Und die Kritik an der Bundesregierung wird immer lauter: Warum wurde die Evakuierung der Ortskräfte erst so spät eingeleitet? Wieso verweigert Deutschland den Menschen Hilfe, die jahrelang für deutsche Ziele in Afghanistan ihr Leben aus Spiel gesetzt haben?

Hätte die Bundesregierung tatsächlich früher reagieren müssen? Eine Frage, die Markus Grünewald, Staatssekretär im Brandenburger Innenministerium, an diesem Morgen eher ausweichend beantwortet: Es gäbe dazu von allen Seiten sehr unterschiedliche Aussagen. „Man muss abwarten, was die nächsten Tage an Aufklärung bringen.“ Auch Grünewald ist an diesem Tag nach Doberlug-Kirchhain gekommen, um sich ein Bild zu machen von der Lage vor Ort.

Noch sind die Menschen in Quarantäne

Von Olaf Jansen, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburg, lässt Grünewald sich zeigen, wie die afghanischen Ortskräfte ihre Familien in den nächsten aufgehoben sind. Gemeinsam laufen die Männer durch die Anlage. Linker Hand der weiße Wohnblock. Hier sind nicht nur die Neuankömmlinge untergebracht, sondern auch Kontingentflüchtlinge und Menschen, die auf ihren Asylstatus warten. Insgesamt haben hier bis zu 400 Menschen Platz. Staatssekretär Grünewald scheint zufrieden mit dem, was er sieht.

Vor dem Haus trennt ein Zaun einen kleinen Spielplatz. Dahinter schaukeln ein paar Kinder. „Die afghanischen Ortskräfte seien noch in Quarantäne, erklärt Jansen den Zaun. Drei Tage müssen die Menschen unter sich bleiben, „dann machen wir einen PCR-Test“, sagt Jansen. Wenn alles glatt läuft, wird die Quarantäne aufgehoben.

Weiter geht es auf der Asphaltstraße zu ein paar Flachbauten. Neben einer Mensa befinden sich hier der Kindergarten und ein kleines Café. Ein paar junge Männer nicken zur Begrüßung. Von all dem werden die Neuankömmlinge aus Afghanistan in den nächsten Tagen vermutlich nicht viel sehen. Die Unterkunft in Doberlug-Kirchhain ist für sie nur eine Zwischenstation. Eine Verschnaufpause, bevor das Ankommen in der neuen Heimat tatsächlich beginnt. Für sie geht es vermutlich schon Ende der nächsten Woche weiter. Dann werden sie verteilt. Einige werden in andere Bundesländer ziehen, andere werden in Brandenburg bleiben.

Brandenburg will weitere Ortskräfte aufnehmen

Wie viele Afghanen in den kommenden Tagen und Wochen genau nach Brandenburg kommen werden, das sei momentan noch nicht absehbar, sagt Staatssekretär Grünewald. Die Bundesregierung habe angekündigt, 5000 weitere Menschen aus Afghanistan aufnehmen zu wollen. „Ärzte, Politiker und andere bedrohte Personen.“ Wann und ob diese Menschen kommen, liege auch an dem Erfolg der Evakuierungsmission in Afghanistan, sagt Grüneberg. „Wir sind auf jeden Fall bereit, einen Teil dieser Menschen aufzunehmen.“

Eine Kultur des Willkommens verspürt auch Olaf Jansen. „Mehrere Landkreise und kreisfreie Städte haben bereits signalisiert, dass sie bereit wären, Menschen aufzunehmen.“ Darunter Potsdam und Märkisch-Oderland. Auch in Doberlug-Kirchhain sei die Solidarität sehr groß gewesen sagt, Jansen. Die Anwohner hätten neben Kleidung vor allem Spielzeug für die Kinder gespendet.

Viele sprechen bereits Deutsch oder Englisch

Wie geht es nach Doberlug-Kirchhain für die Menschen weiter, die in Brandenburg bleiben? Nach einem kurzen Abstecher nach Eisenhüttenstadt in die Erstaufnahme erfolge die Verteilung in die Landkreise, erklärt Jansen. Danach komme das ganze Programm: Sprachkurse, der Umzug in eine eigene Wohnung und die Suche nach einem Job. Große Probleme sehe er dabei keine, sagt Jansen, denn viele der Ortskräfte könnten entweder Deutsch oder Englisch sprechen. Und das, sagt Jansen, „ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.“

Gegen 17.30 Uhr wird in Frankfurt/Main der nächste Flieger aus Afghanistan erwartet. Den Bus erwarten sie hier in Doberlug-Kirchhain irgendwann in der Nacht.

Von Gesa Steeger