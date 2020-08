Potsdam

Das kontaktlose Zahlen hat durch die Corona-Pandemie in Ostdeutschland einen regelrechten Schub erfahren. Im Januar dieses Jahres lag der Anteil kontaktloser Girocard-Transaktionen noch bei 53,4 Prozent, im Juni waren es 61,3 Prozent. Das geht aus Zahlen der 45 Sparkassen im Ostdeutschen Sparkassenverband ( OSV) hervor, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurden.

OSV-Geschäftsführer Wolfgang Zender glaubt, dass der Griff zur Karte nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist. „Der Anstieg ist natürlich zum Teil coronabedingt. Aber wir gehen davon aus, dass der Trend anhält“, sagte er. „Aber daraus den Umkehrschluss zu ziehen, dass das Bargeld am Ende sei, wäre falsch. Deutschland ist Bargeldland.“

Ansturm auf Online-Banking

Außerdem habe es einen Ansturm auf das Online-Banking gegeben, auch von Kunden, die Bankgeschäfte über das Internet bisher abgelehnt hätten. Dies sei aber nicht das Ende der Zweigstellen, beteuerte Zender. „Wir arbeiten daran, beides miteinander zu verknüpfen“, sagte er.

Das erste Halbjahr habe für die ostdeutschen Sparkassen erfolgreich begonnen, dann sei es durch die Corona-Pandemie geprägt worden, erklärte OSV-Präsident Michael Ermrich. „Corona hat Spuren hinterlassen, aber keine größeren Blessuren.“ Die Sparkassen befürchteten derzeit keine größeren Kreditausfälle, beteuerte er mehrfach bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen.

Wirtschaftsforscher warnen vor Bankenkrise

Das sehen Wirtschaftsforscher ganz anders. Das Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zeichnete vor wenigen Wochen ein düsteres Szenario. Es befürchtet eine Bankenkrise in Folge der Corona-Pandemie, die durch toxische Kredite ausgelöst wird. Bundesweit werden voraussichtlich tausende Firmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können, so das IWH. Die Kreditausfälle könnten Deutschlands Banken so schwer belasten, dass diese selbst in Existenznot geraten.

Tatsächlich ist die Nachfrage nach Krediten im ersten Halbjahr enorm gestiegen. Die 45 Mitgliedssparkassen im OSV bewilligten Kredite in Höhe von 6,8 Milliarden Euro, das waren 22,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf Unternehmen und Selbständige entfielen 3,6 Milliarden Euro (plus 31,8 Prozent), auf Privatpersonen 3,0 Milliarden Euro (+16,6 Prozent). Stark nachgefragt waren nach wie vor auch Wohnungsbaukredite.

„Hier wird Panik gemacht“

Die Brandenburger stechen aus dieser Statistik hervor. Bei allen märkischen Sparkassen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres Kredite in Höhe von 1,6 Milliarden Euro bewilligt. Das waren 38,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Derzeit sind Unternehmen von der gesetzlichen Anzeigepflicht von Insolvenzen befreit. Das täuscht aus Sicht der Wirtschaftsforscher aus Halle über die tatsächliche wirtschaftliche Schieflage hinweg.

„Wir sehen keine Sparkasse in Gefahr“, beteuerte dagegen OSV-Präsident Ermrich. Das IWH würde zum Beispiel übersehen, dass die jeweils bewilligten Kredite überschaubare Summen hätten und so die Belastung selbst bei einigen Ausfällen gering sei. „Hier werden aus einer Stube heraus Modelle aufgestellt, die unvollständig sind“, so Ermrich. „Selbst wenn es zu Ausfällen kommt, wirft uns das nicht um. Hier wird Panik gemacht.

Von Torsten Gellner