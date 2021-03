Potsdam

Der Corona-Gipfel stand nach Einschätzung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wegen der schwierigen Verhandlungslage in der Nacht kurz vor dem Abbruch. Gegen halb zwei in der Früh sei nicht klar gewesen, wie es weitergehe. „Die Verhandlungen standen auf der Kippe“, sagte Woidke am Morgen im Deutschlandradio. „Es hätte auch in die Hose gehen können. Aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten eine Entscheidung treffen.“

„Es war eine richtige Entscheidung, weil wir in Deutschland ein exponentielles Wachstum haben, und mittlerweile merken das auch die Krankenhäuser wieder“, sagte Woidke. Man sei daher gezwungen gewesen, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es eine harte Entscheidung gewesen sei.

Gründonnerstag und Samstag als Ruhetag

Die Details zu dem sogenannten Blitz-Shutdown über Ostern müssen noch geklärt werden, sagte Woidke. Man habe sich darauf geeinigt, dass Gründonnerstag und Ostersamstag zum Ruhetag erklärt würden. Das öffentliche und auch das berufliche Leben sollten möglichst weit heruntergefahren werden, um Kontakte zu reduzieren.

Ein Ruhetag sei aber kein gesetzlicher Feiertag. Wie genau das Leben eingeschränkt wird, wollen die Chefs der Staatskanzleien am Dienstag in einer Schalte noch besprechen. Es könnte auch nötig sein, dass am Abend die Ministerpräsidenten noch einmal zusammenkommen, um diese Fragen dazu klären. „Alles, was nicht dringend notwendig ist, soll heruntergefahren werden“, fasste Woidke den Sinn des Oster-Lockdowns zusammen.

Die genaue Definition eines Ruhetags konnte der Ministerpräsident in dem Früh-Interview nicht liefern. Erbat um Verständnis: „Es war halb drei, als wir angefangen haben, das zu diskutieren.“

Auch Öffnungsszenarien gibt es

Er zeigte sich überzeugt davon, dass die Religionsgemeinschaften den Beschluss eines Gottesdienstverzichts mittragen werden. „Sie werden ihrer Verantwortung gerecht werden“, sagte Woidke.

Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April schließe den Notbrems-Mechanismus ebenso ein wie Öffnungsszenarien. Die Perspektiven, auf die man sich bei der vorigen Runde am 3. März verständigt habe, würden weiterhin gelten.

Schulen und Kitas weiter offen

Die Notbremse müsse bundesweit durchgesetzt werden, in Brandenburg funktioniere dies, so Woidke. „Wir sind in einer wahnsinnig schwierigen Phase, weil uns die Mutationen vor eine große Herausforderung stellen.“ Die kommenden Wochen müssten genutzt werden, um Zeit zu gewinnen, bis aufgrund ausreichender Impfungen sichergestellt sei, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

„Schulen und Kitas wollen wir in Brandenburg offen halten, und wir wollen möglichst oft und möglichst schnell testen“, sagte Woidke. Er vertröstete Lehrer und Schüler damit allerdings auf April. „Das sind Vorhaben, die kann man nicht übers Knie brechen“, so Woidke.

Dessen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sieht sich wegen fehlender Tests und eines Zickzack-Kurses mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. „Schule und Kitas sind herausragend wichtig, nicht nur, weil die Kinder am stärksten unter der Krise leiden, sondern auch weil hier die größten Spätfolgen zu befürchten sind“, erklärte Woidke.

Von Torsten Gellner