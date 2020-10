Potsdam

Brandenburgs Schüler können aufatmen: Trotz einiger Lernrückstände sollen die Osterferien im kommenden Jahr überwiegend wie geplant stattfinden. Auch einen flächendeckenden Samstagsunterricht wird es nicht geben. Das teilte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Mittwoch mit.

Die überwiegende Mehrheit der Brandenburger Schulen haben keine Probleme beim Erreichen der Bildungsziele angezeigt, obwohl die Schulen wegen der Corona-Krise im Frühjahr für mehrere Wochen geschlossen wurden. So lautet das Ergebnis der Lernstandsanalyse, die in den vergangenen Wochen an allen Schulen durchgeführt wurde und die Ernst am Mittwoch in Potsdam vorstellte.

Anzeige

Probleme in Deutsch und Mathematik

„Das klare Fazit, das wir ziehen können, ist, dass wir weder die Osterferien flächendeckend streichen müssen noch dass wir flächendeckend samstags unterrichten müssen“, sagte Ernst. Für die Eltern sei das eine gute Nachricht.

An einzelnen Schulen müssten aber zusätzliche Bildungsangebote geschaffen werden. Überwiegend soll dies durch eine Erhöhung der Wochenstunden in den Defizitfächern geschehen. Den größten Unterstützungsbedarf an den Grundschulen gebe es in den Fächern Deutsch und Mathematik, hieß es. Auch an der Sekundarstufe I wurden insbesondere in Mathematik größere Probleme festgestellt. Dies sei aber nicht allein auf die Corona-Krise zurückzuführen, sagte Ernst. Bildungsstudien hätten diese Defizite im Mathematikunterricht bereits offengelegt.

Schulen melden Bedarf an

Die Schulen hatten in den vergangenen Wochen für die Kernfächer dokumentieren müssen, welche Unterrichtsinhalte wegen des Lockdowns nicht vermittelt werden konnten. Die Bilanz wurde an den Grundschulen sowie an der Sekundarstufe I sowie an der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe an den Gesamtschulen und den beruflichen Gymnasien im August durchgeführt.

Die Schulen wurden dabei auch gefragt, mit welchen Mitteln sie die Rückstände beheben wollen. Überwiegend gaben die Schulen an, dass die Stundentafeln angepasst werden sollten. Einige Schulen meldeten auch einen erhöhten Lehrkräftebedarf an.

Wie sie den zusätzlichen Unterricht in den Mangelfächern organisieren, müssen die Schulen selbst entscheiden. Die ergänzenden Unterrichtsangebote könnten zum Beispiel am Sonnabend, aber auch in den Ferien liegen, erklärte Ernst. Bisher hätten sich aber noch keine Schulen gemeldet, die davon ausgehen, dass sie in den kommenden Osterferien Unterrichtstage ansetzen müssen. Beim Sonnabend-Unterricht sieht das anders aus. Das halten mehrere Schulen für ein mögliches Mittel. Die ergänzenden Unterrichtsangebote sollen aber freiwillig sein. Es sei nicht vorgesehen, von Seiten des Ministeriums Mehrarbeit für Lehrer anzuordnen, hieß es.

Abitur soll normal stattfinden

Dass die Osterferien unterrichtsfrei bleiben, sei insbesondere ein Wunsch des Landesschülerrats gewesen. Die Abiturienten würden die Ferien gerne zur individuellen Vorbereitung nutzen. Die Standards für die Abiturprüfungen im kommenden Frühjahr sollen nicht gesenkt werden. Die Schulen erhalten aber die Möglichkeit, Aufgaben abzuwählen. Man bewege sich dabei voll im Rahmen des Standards, den die Kultusministerkonferenz festgelegt habe.

Die Prüfungen beim Mittleren Schulabschluss sollen etwas kulanter bewertet werden. Man habe sich dafür entschieden, trotz des Unterrichtsausfalls an den Prüfungen festzuhalten, so Ernst.

Von Torsten Gellner