Osterferien in Berlin und Brandenburg: Auf diesen Straßen droht Stau

Potsdam

Mit dem Beginn der Osterferien in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende müssen sich Autofahrer auf dichten Verkehr und Staus einstellen. Dies gilt auch für weitere Fahrten Richtung Süden oder Ostsee, denn es starten gleich acht Bundesländer in die Osterferien. Die gute Nachricht: Ein Verkehrschaos ist nach Einschätzung des ADAC nicht zu befürchten – vor allem nicht, wenn man sich an Grundregeln hält.

Die Schulen schließen in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind schon seit einer Woche in den Ferien.

Mehr Verkehr wegen Ende der Corona-Auflagen

Der ADAC Regionalclub Berlin-Brandenburg rechne zwar mit keinem Stauchaos auf den Autobahnen und Bundesstraßen der Region, heißt es. Dennoch sei aufgrund der Corona-Lockerungen eine deutlich höhere Verkehrsdichte als in den Jahren 2020 und 2021.

Die höchste Staugefahr bestehe gleich zu Beginn der Ferien am Freitag, den 8. April, und Samstag, den 9. April. Hier summieren sich Reise-, Ausflugs-, Pendel- und Berufsverkehr. Die Spitzen des Rückreiseverkehrs drohen am Samstag, den 23. April, und am Sonntag, den 24. April, heißt es.

Der ADAC Berlin-Brandenburg empfiehlt Reisenden, die aktuellen Verkehrsmeldungen zu verfolgen und die Stoßzeiten am Samstag, vor allem aber am Freitag nach Möglichkeit zu meiden, also antizyklisch zu fahren.

Hier drohen Staus zu Ostern

Drohende Stau-Hotspots zur Oster-Reisezeit sind laut ADAC folgende Strecken:

A 10 zwischen Leest und Dreieck Potsdam-Nord wegen Baustellen

A 12 zwischen Autobahndreieck Frankfurt Oder/West Richtung Bundesgrenze: Baustellen

A 24 zwischen Anschlussstelle (AS)Fehrbellin und AS Kremmen sowie AS Neuruppin Süd und AS Fehrbellin: Restarbeiten

A 114 am Dreieck Pankow: Bauarbeiten

Flugreisende müssen sich auf viel Betrieb am Flughafen BER einstellen. Die Flughafengesellschaft rechnet mit mehr als einer Million Passagiere in den Osterferien. Flughafenchefin Aletta von Massenbach sagte, längere Wartezeiten seien wegen der angespannten Personalsituation nicht auszuschließen.

