Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause dürfen 2022 wieder Osterfeuer entzündet werden. Wo sich Brandenburgerinnen und Brandenburger rund um die Feiertage zum traditionellen Feuer versammeln, lesen Sie hier.

Brandenburg: Wo das Osterfeuer im Havelland brennt

Die Treffen zu Osterfeuern sind wieder erlaubt. Im Havelland stehen davon auch einige auf dem Plan.

Hier lodern die Osterfeuer in Potsdam

In Potsdam und seinem Umland laden viele Veranstalter zum gemeinsamen Osterfeuer ein. Geplant sind unter anderem Versammlungen in Groß Glienicke, Caputh und Stahnsdorf.

Ostern in Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark

Auch in Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark ist zu Ostern einiges los. An den Feiertagen brennt an verschiedenen Orten der Region das traditionelle Osterfeuer.

Osterfeuer in Brandenburg: Wo sich in Oberhavel versammelt wird

Am 14., 16. und 17. April lodert in Oberhavel die Osterflamme. Die beliebte Tradition wird wieder an vielen Orten im Norden und Süden des Kreises begangen.

Osterfeuer im Westhavelland

Von Gründonnerstag bis Ostersonntag wird es auch viele Osterfeuer im Westhavelland geben. Die MAZ hat zusammengefasst, was an den Feiertagen wo los ist.

Wo die Osterfeuer in Teltow-Fläming entfacht werden

Im Landkreis Teltow-Fläming wird an den Osterfeiertagen nicht nur ein Feuer brennen. Die MAZ hat zusammengefasst.

Mit der neuen Corona-Verordnung sind viele Maßnahmen weggefallen – daher gibt es bei den meisten Osterfeuern keine Zulassungsbeschränkungen.

Von MAZonline