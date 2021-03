Ostern ins Restaurant? Schön wär’s. Weil das nicht möglich ist, hat das Kochzimmer in Potsdam für die MAZ-Leser ein dreigängiges Oster-Menü kreiert, das das Sterne-Restaurant an den Feiertagen in die eigenen vier Wände bringt – unkompliziert nachzukochen für einen frühlingshaften Gaumengenuss – auch in einer vegetarischen Variante.