Brandenburg

An den Osterfeiertagen (15. bis 18. April) müssen viele Märkerinnen und Märkern nicht arbeiten, die Schulkinder haben zwei Wochen lang frei. Wo sich die freie Zeit in Brandenburg besonders schön verbringen lässt, lesen Sie hier.

Brandenburgs Ferienziele: Klettern in Oranienburg

Für die 8-bis 15-Jährigen bietet sich über die freien Tage ein Ausflug zum Kletter-Camp in der TURM ErlebnisCity in Oranienburg (Oberhavel) an. Interessierte werden hier mit grundlegenden Kletter-Kenntnissen vertraut gemacht und dürfen unter anderem eine 15 Meter hohe Wand erklimmen. Das Camp findet vom 11. bis 14. April sowie vom 19. bis 22. April statt.

Freizeitziele zu Ostern in Brandenburg: Sich Künstlerisch ausleben in Falkensee

Am Creativen Zentrum „Haus am Anger“ in Falkensee (Havelland) findet vom 11. bis 24. April ein vielfältiges Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren aus. Neben einer Kochschule und einer Filmwerkstatt kann ein Theaterworkshop besucht werden.

Meditieren in Bad Belzig

Im Zegg in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) lädt die gebürtige Australierin Kira Kay über Ostern zu einem Meditations-Worshop ein. Neben Meditations-Übungen finden Yoga-Sessions statt. Der Workshop kann vom 14. bis 18. April besucht werden.

Osterferien in Brandenburg: Sportlich aktiv werden in Königs Wusterhausen

Sportliche und kreative Aktionen für Kinder ab 11 Jahren bietet der Stadtjugendring Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald9 an. Neben einem Ausflug ins Jumphouse Berlin, steht unter anderem ein Kinobesuch und ein Fifa-Turnier auf dem Plan. Die Ausflüge verteilen sich über beide Ferienwochen.

Kreativ werden zu Ostern im Amt Brück

Im Amt Brück (Potsdam-Mittelmark) finden in den Ferien die Oster-Kreativwochen statt. Das Familienzentrum Borkheide-Borkwalde lädt zum Frühstücksbeutel nähen am 12. April im Borkheider Gemeindehaus ein. Angesprochen fühlen sollen sich Kindern ab neun Jahren, Eltern und Senioren.

Ostern in Brandenburg: Radeln um den Schwielowsee in Potsdam

Natur und Kultur von Potsdam-Mittelmark lassen sich besonders gut auf einer Radtour rund um den Schwielowsee erkunden: Die 34 Kilometer lange Strecke von Potsdam über Caputh und Ferch nach Petzow hält einzigartige Sehenswürdigkeiten und bemerkenswerte Landschaften bereit. Die Route führt über asphaltierte und gut befahrbare Radwege.

Ostern: Die Wanderwege der Prignitz erkunden

Eine Reihe an Attraktionen bietet die Strecke zwischen Groß Woltersdorf und Lindenberg in der Prignitz. Nach Groß Woltersorf bietet sich durchaus ein Familienausflug an: Neben dem „Märchenwald“ und dem Waldlehrpfad gibt es hier auch eine Sommerrodelbahn und einen kleinen Badesee.

Potsdam: Osterbräuche aus aller Welt kennenlernen

Wer sich dafür interessiert, wie Ostern in anderen Ländern gefeiert wird, kann den Volkspark in Potsdam besuchen. Neben Osterbräuchen aus aller Welt gilt es auch ein Quizz rund um Hasen – oder Osterhasen? – zu lösen, Obstbasteleien herzustellen und bei einem gemütlichen Feuer Stockbrot zu backen. Das Programm startet am Grünen Wagen um 14 Uhr.

Brandenburg: Osterfeuer und -Spaziergang in Wittstock

An Gründonnerstag, 14. April, findet um 17 Uhr eine Osterspaziergang durch das Wittstocker Stadtgebiet statt. Der familientaugliche Ausflug bietet unter anderem Überraschungen für die jungen Besucherinnen und Besucher. Anschließend wird das Osterfeuer gegen 19 Uhr entzündet.

Ferienprogramm in Brandenburg: Kinderdisco im Go7 in Luckenwalde

Ab Freitag, 8. April, startet im Jugendzentrum Luckenwalde (Teltow-Fläming) ein Osterprogramm für Kinder. Neben einer Kinderdisco zum Ferienbeginn findet am 12. April ein Fußballturnier und am Gründonnerstag ein Ausflug nach Berlin statt.

