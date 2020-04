Ostern in der Corona-Krise: Tipps für die Feiertage

Potsdam

Ostern steht vor der Tür – und damit auch jede Menge Traditionen, die in diesem Jahr anders ausfallen als sonst. Gottesdienste und Konzerte finden nur online statt, Osterfeuer in Brandenburg wurden abgesagt, Feiern oder Treffen mit Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes verstoßen gegen die Eindämmungsverordnung und auch ein Picknick im Grünen ist nicht erlaubt. Trotzdem gibt es immer noch viele Bräuche, die man umsetzen kann. Die MAZ gibt Tipps, wie an den Feiertagen keine Langeweile aufkommt.

Eier bemalen

Auch eine Möglichkeit, Eier zu verzieren: Erst Wachs, dann Farbe. Die Wachspunkte werden später entfernt und es bleibt auf dem bunten Ei ein weißes Muster zurück. Quelle: dpa

Das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit wurde schon im alten China und Ägypten eingefärbt. Im Mittelalter begann man auch hierzulande, dem Ei als Teil der Jahressteuer eine größere Bedeutung zuzumessen und entwickelte daraus den Brauch des Eierverschenkens. In der Reformationszeit entwickelte sich schließlich der Brauch, dass die Paten ihren Patenkindern zu Ostern gefärbte Eier schenken.

Die älteste erhaltene Erwähnung bunter sorbischer Ostereier stammt aus dem Jahr 1717. In der Region Niederlausitz, im Spreewald, ist diese Verziertechnik mit Ornamenten ein langer Brauch. Mit Bienenwachs, Federn und Nadeln kann man sie einfach selbst ausprobieren – dabei helfen Youtube-Anleitungen wie diese:

Eier verstecken

Der Volksmund besagt, dass die Eier früher versteckt wurden, um die Frühlingsgöttin Ostara zu ehren. Die heidnische Tradition wird heute vor allem mit Schokoladeneiern fortgeführt. Vor der Suche kann sich jedes Kind ein Nest zum Sammeln der eigenen Osterschätze basteln. Wer beim letzten Einkauf zu viel Klopapier mitgenommen hat, aus Sorge, dass es schnell wieder ausverkauft sein könnte, kann dies nun wunderbar als Bastelmaterial verwenden, wie diese einfache Anleitung zeigt.

Theoretisch spricht auch in der Corona-Krise nichts dagegen, wenn Eltern für ihre Kinder ein paar Eier im Park verstecken. Es dürfen aber keine Kinder aus mehreren Familien in Gruppen gemeinsam suchen und die Köpfe zusammenstecken. Wenn mehrere Familien das machen, können sich schnell Grüppchen bilden – und das wäre dann ganz klar ein Verstoß gegen die Verordnung.

Also bleibt man am besten zu Hause. Um der Tradition ein bisschen mehr Pfiff zu geben, könnte die Ostereiersuche als Schnitzeljagd gestaltet werden, bei der die Kinder den Hinweisen kreuz und quer durch die Wohnung bis zu einem besonderen Schatz folgen. Eine weitere Variante besteht darin, ein „Super-Ei“ zu verstecken. Dieses wird an einen besonders schwer zu findenden Ort platziert – etwa im Obstkorb, im Eierfach des Kühlschranks oder mit Tape unter Lampen oder Möbel geklebt. Wer das Ei findet, erhält eine besondere Leckerei als Belohnung.

Falls Sie noch ein Ostergeschenk für Erwachsene suchen: Im Achtzehner Geschenkeladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Luckenwalde gibt es jede Menge niedliche Osterhasen, Eierbecher und Holzkunst aus dem Erzgebirge fürs Osterfest. Da das Geschäft gerade nicht öffnen darf, kann man online unter achtzehner.de bestellen und auch Selbstabholung wählen. Zwischen 9 und 13 Uhr kann die Ware dann abgeholt werden.

Gottesdienste

Gottesdienste werden im Fernsehen sowie im Internet übertragen – wie hier schon im Februar aus der menschenleeren Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Quelle: dpa

Am Karfreitag um 15 Uhr und am Ostersonntag um 11 Uhr findet ein Online-Gottesdienst in der Dorfkirche Großziethen ( Dahme-Spreewald) statt. Wer teilnehmen möchte, kann dies per Videoübertragung oder telefonisch tun.

Der RBB überträgt am Karfreitag einen Gottesdienst aus der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche mit Bischof Christian Stäblein und am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr die katholische Ostermesse mit Erzbischof Heiner Koch aus der St. Josephs-Kirche in Berlin-Wedding. Ein Gesangs-Ensemble unter Leitung von Domkapellmeister Harald Schmitt wird bekannte Osterlieder vortragen, Domorganist Thomas Sauer spielt auf der großen Orgel.

Auf dem Friedhof in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) wird am Ostersonntag ab 7 Uhr ein kleines Osterfeuer brennen, an dem die Osterkerze entzündet wird. Einzeln und unter Wahrung aller Abstandsgebote können an der Osterkerze mitgebrachte Windlichter entzündet werden.

Klassik-Konzerte zu Ostern

Das Konzerthausorchester Berlin hat sich in der Corona-Krise einen ganz besonderen Service ausgedacht: Die Musiker möchten Musik zu Ostern schenken. Einfach Wunschwerk auf der #konzertZuhaus-Website auswählen, Mail schreiben und mit etwas Glück ein kleines Privatkonzert per Telefon genießen. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 8. April 2020 bis 18 Uhr. Die Gewinner werden am Ostermontag, dem 13. April 2020, zwischen 10 und 12 Uhr angerufen und bekommen ein fünfminütiges Telefonkonzert.

Außerdem wird der Starorganist Cameron Carpenter am Ostersonntag seine Orgel im leeren Großen Saal des Berliner Konzerthauses aufbauen und spielen – sein Konzert läuft um 12 Uhr im Livestream bei Arte Concert.

Arte Concert bietet am Ostermontag noch ein weiteres Highlight: Christoph Waltzs Inszenierung von „Fidelio“ am Theater an der Wien war mit Spannung erwartet worden. Dann die Absage wegen Corona. Kurzerhand wurde das gesamte Theater in ein TV-Studio umgewandelt und Beethovens einzige Oper aufwändig fürs Fernsehen in Szene gesetzt. Am Ostermontag gibt es den „Fidelio ohne Zuschauer“ um 20.15 Uhr bei Arte oder hier zu sehen.

Geschichten für Kinder

Sie brauchen mal ein bisschen Zeit für sich? Lassen Sie den Kindern doch jemand anders etwas vorlesen. Unsere MAZ-Kollegin Jeannette Hix zum Beispiel. Auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion in Oberhavel gibt es jeden Tag ein neues Video-Kapitel mit Lesungen aus dem Kinderbuch „Pferdegeschichten: Der wiehernde Wecker und seine Schlau-Abenteuer“.

Internationaler Kinderbuchtag: MAZ-Reporterin Jeannette Hix liest aus dem "Wiehernden Wecker..." Schon gewusst? Am 2. April wird seit 1967 der "Internationale Kinderbuchtag" begangen. Er soll die Freude am Lesen unterstützen und das Interesse an Kinder- und Jugendliteratur fördern. Aus diesem Anlass veröffentlicht die MAZ Oberhavel in den nächsten Tagen eine kleine Reihe an Lesevideos. MAZ-Reporterin Jeannette Hix liest für Sie und/oder ihre Kids täglich ein Kapitel aus dem Kinderbuch "Pferdegeschichten: Der wiehernde Wecker und seine Schlau-Abenteuer". Gepostet von MAZ Oberhavel am Donnerstag, 2. April 2020

Für Kinder, die schon über elf Jahre alt sind und sich für Abenteuer von Indianern interessieren, könnte Grit Poppes neues Jugendbuch„Alice Littlebird“ etwas sein. Es spielt in einem Internat in Kanada, irgendwann zwischen 1950 und 1990. Die neunjährige Alice (Littlebird, Kleiner Vogel) und der elfjährige Terry (Jumping Elk, Springender Elch) sind Geschwister.

Ihre Kindheitsjahre verbrachten sie bei ihren Eltern in einem Indianerreservat, wo sie mit der Sprache der Cree aufwuchsen, die heute nur noch etwa 80.000 Kanadier beherrschen. Die MAZ konnte die Schauspielerin Alina Wolff vom Potsdamer Hans-Otto-Theater gewinnen, fünf der 47 Kapitel vorzulesen. Hier hören Sie die ersten Teil – alle weiteren finden Sie hier.

Weitere Familien-Aktivitäten

Für Sportfans empfehlen wir die Fitness-Übungen von der ehemaligen Turbine-Profifußballerin Tabea Kemme. Sie hat sich eigens für MAZ-Leser, die zu Hause bleiben müssen, ein tolles Sportprogramm ausgedacht. Alle bisher erschienenen Episoden ihrer Workouts finden Sie hier.

Für Bastelfreunde empfehlen wir eine Runde an der Nähmaschine. In diesem Video erklärt eine Schneiderin aus Potsdam, wie man sich relativ leicht eine Schutzmaske aus Stoff herstellen kann:

Für alle Naschkatzen empfehlen wir eine Runde Backen – am besten einen österlichen Hefezopf. Dafür braucht man 1 Kilo Weizenmehl, 500 ml Milch, 100 Gramm Zucker, 1 Würfel Hefe, 150 Gramm Butter, 2 Eier. Damit das Rezept gelingt, sollten alle Zutaten Raumtemperatur haben. Die Hefe wird am besten in lauwarmer Milch aufgelöst. Die Zutaten für den Hefezopf müssen geknetet werden, bis ein elastischer Teig entsteht, anschließend muss der Teig 1-2 Stunden ruhen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Dann knetet man den Teig kurz durch, teilt ihn in so viele Stränge, wie der Hefezopf Zöpfe haben soll und flicht die gerollten Stränge locker zusammen.Für einen Hefekranz legt man die Enden zusammen. Der Hefezopf sollte noch einmal 30 Minuten ruhen. Dann kann man den geflochtenen Teig nach Belieben mit Ei bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Backen Sie den Hefezopf bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wer es deftiger mag, kann es danach mit einem Kochrezept von Christopher Wecker aus der Villa Kellermann versuchen. Frohe Ostern!

Von Maike Schultz