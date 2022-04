Potsdam

Bereits seit dem 19. Jahrhundert sind die Hasen in Deutschland die sagenumwobenen Favoriten, was das Dekorieren und Verstecken von Ostereiern betrifft. Durch deutschsprachige Auswanderer wurde der Osterhase auch außerhalb Europas verbreitet.

Auf Deutschlands Feldern und Wiesen lebten im Frühjahr 2021 im Durchschnitt 16 Feldhasen pro Quadratkilometer. Dieser Wert war einer der höchsten seit Beginn der Zählungen vor zwei Jahrzehnten. Allerdings fiel die Zuwachsrate in den darauf folgenden Monaten auf Grund der nasskalten Witterung nur mäßig aus. Nasskaltes Wetter wirkt sich negativ auf die Junghasen aus und macht sie anfälliger für Krankheiten.

Brandenburgs Hasen machen sich rar

Wie in vielen Teilen Deutschlands kann man den Feldhasen mit etwas Glück auch auf Brandenburgs Feldern entdecken. Die Population ist allerdings mit fünf bis sieben Feldhasen pro Quadratkilometer recht gering – im Bundesvergleich sehr niedrig.

Meister Lampe auf dem Feld in Brandenburg. Quelle: Patrick Pleul

Die meisten Feldhasen gibt es im Nordwestdeutschen Tiefland mit etwa 25 Tieren pro Quadratkilometer. Wissenschaftler werten jährlich die Daten zum Feldhasen aus bundesweit verteilten Referenzgebieten für das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands aus.

Dazu finden jeweils im Frühjahr und im Herbst Scheinwerferaktionen statt, bei denen Jäger nachts mit normierten Scheinwerfern die Feldhasen zählen. Wissenschaftler werten die Daten anschließend aus. Hasen sind überwiegend nachtaktiv. Von langsam fahrenden Fahrzeugen aus können sie mit Hilfe von Suchscheinwerfern, die auf die Äsungsflächen gerichtet sind, gezählt werden.

Feldhasen brauchen bessere Lebensbedingungen

Die vielerorts hochintensiv betriebene Landwirtschaft, die den Feldhasen die notwendige Deckung und Nahrung nimmt, macht ihnen allerdings das Leben schwer. Es fehlen Biotope, die dem Feldhasen und seinem Nachwuchs den Rückzug ermöglichen.

In den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin gibt es aber zunehmend Landwirte, Jäger und Naturschützer, die Feldgehölze anpflanzen und damit lokal dazu beitragen, dass sich die Bestände in der Feldflur wieder erholen können. Durch die Anlage von Blühstreifen, Hecken und eine Extensivierung der Landwirtschaft werden die Lebensbedingungen für die Hasen begünstigt.

Gräser und Kräuter sowie Feldfrüchte, aber auch Knospen und Blätter junger Bäume stehen auf ihrem Speiseplan. Beobachten kann man die Feldhasen am besten jetzt in den Morgenstunden, denn zurzeit befinden sie sich im Liebesrausch. Wegen des intensiven Paarungsverhaltens lassen sie sich jetzt gut in der Natur erblicken.

Von Cornelia Felsch