Diskussion um Ostsee-Flutung: Grüne Liga kritisiert geplanten Tagebausee

Es soll Deutschlands größter künstlicher See und eine touristische Attraktion Brandenburgs werden: Der Ostsee bei Cottbus wird seit vergangenem Frühjahr mit Wasser aus der Spree geflutet – und wird jetzt einmal mehr von Umweltschützern kritisiert. Es gebe Hinweise darauf, dass der Wasserstand im ehemaligen Braunkohletagebau Cottbus-Nord in den vergangenen Wochen erneut gesunken sei, teilte die Grüne Liga am Montag in Cottbus mit. Grund sei möglicherweise Verdunstung. Damit drohe eine steigende Nutzung von Grundwasser für die Flutung.

Der Wasserstand, der von der verantwortlichen Leag aktuell mit 40 Prozent angegeben wird, sei trotz Zufluss von Grundwasser und Spreewasser im April laut Unternehmenszahlen gesunken, betonten die Umweltschützer. Sollte Verdunstung der Grund sein, „wäre das dramatisch“. Dies zeige, dass große flache Tagebauseen in Zeiten von Klimawandel und Trockenheit nicht verantwortbar seien.

Leag bestreitet ein Problem

Das Unternehmen bestreitet das. Der aktuelle Rückgang des Füllstandes sei „nicht überwiegend auf Verdunstung zurückzuführen“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Rückgang „von 16 cm im Zeitraum vom 15. bis 21. April“ sei vielmehr durch das Einsickern in die sogenannten „Porenräume der noch nicht gesättigten Kippenbereiche“, also die Hohlräume, die beim Tagebau entstanden, zu erklären. „Mit Fortsetzen der Flutung oder bei wieder einsetzenden Niederschlägen wird auch der Wasserstand des Sees wieder ansteigen“, heißt es in der Mitteilung. Die Verdunstungsrate dagegen betrage nur rund 1,5 Zentimeter in der Woche.

Für René Schuster von der Grünen Liga ist das nicht plausibel. „Es wundert mich schon, dass der Wasserstand kontinuierlich steigt und nun plötzlich wieder gesunken ist“, sagt Schuster. „Das Porenvolumen wurde ja die ganze Zeit über mit gefüllt.“ Problematisch sei zudem, dass der große Flachwasserbereich noch nicht geflutet sei, betont die Grüne Liga in einer Mitteilung: „Er wird in Trockensommern ein Vielfaches an Wasser verdunsten als die bisher gefüllten Bereiche.“ Bei mehreren Trockenjahren in Folge werde der See seiner Umgebung deutlich mehr Grundwasser entziehen als bisher angenommen.

See würde größte künstliche Wasserfläche Deutschlands werden

Deshalb dürfe es für mögliche Umplanungen „kein Denkverbot“ geben, fordern die Umweltschützer. Dagegen verweist die Leag darauf, dass die Verdunstungsverluste bereits „im wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren betrachtet“ wurden und kompensiert werden könnten. „Das sind zum einen Niederschläge und zum anderen der Grundwasserzustrom, der im Cottbuser Ostsee in besonderem Maße zur Kompensation der Verdunstungsverluste beiträgt“, heißt es.

Der entstehende Ostsee soll eine Wasserfläche von knapp 19 Quadratkilometer haben. Demnach wird er dann größer als Schwieloch- und Scharmützelsee. Im Jahr 2025 soll das Wasser nach Angaben der Leag die notwendige Mindesthöhe von 2,70 Meter in der Mitte des Sees erreicht haben. Kritik an dem Riesenprojekt gibt es schon länger. Umweltverbände und Grünen-Politiker haben immer wieder bezweifelt, dass das Wasserangebot in Dürreperioden für die Flutung ausreiche. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Zustrom deswegen für einige Zeit gestoppt.

Frankfurt (Oder) klagt gegen die Flutung

Die Stadt Frankfurt (Oder) und die dortigen Wasserbetriebe hatten zudem im vergangenen Mai eine Klage gegen die Flutung der Grube beim Verwaltungsgericht Cottbus eingereicht, über die noch immer nicht entschieden wurde. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Sulfat-Belastung in der Spree weiter steigt. Derzeit wird das Trinkwasser in und um Frankfurt (Oder) zu 75 Prozent aus versickertem Spreewasser gewonnen. Sulfate sind Salze. Beim Abbau von Braunkohle werden diese in einer Grube freigelegt. Wenn der Tagebau nach seiner Stilllegung geflutet wird, gelangen die Salze in das Flusswasser. Eine Sprecherin der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) sagte damals: „Zunächst wird die Sulfat-Belastung im See höher, dann wird der See irgendwann überlaufen und das Wasser in die Spree zurückgelangen.“ Die Leag hatte stets betont, die Sorgen seien unbegründet.

Von Ansgar Nehls