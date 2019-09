Reicht die Ostsee bald bis Bad Freienwalde?

Potsdam

In Brandenburg wird es immer wärmer. Das geht aus dem ersten Klimareport für das Land hervor, den der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Umweltministerium am Freitag gemeinsam vorgelegt haben. Es ist der vierte Klimareport des DWD für ein Bundesland nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, und die Befunde sind dramatisch.

Szenarien, die für ein Binnenland in weiter Ferne schienen, könnten in nicht allzu ferner Zukunft das Leben zwischen Oder und Havel ganz unmittelbar beeinflussen – nämlich der Anstieg des Meeresspiegels.

Ostseebad Freienwalde

„ Brandenburg ist zwar kein Küstenland, durch die Oder aber indirekt betroffen“, sagte Frank Kreienkamp, Leiter des Regionalen Klimabüros Potsdam des DWD. „Die Oder ist so flach in Brandenburg, jeder Zentimeter, der sich an der Ostsee tut, reicht bis hierher.“

Nach Schätzungen des Weltklimarates IPCC steigt der Meeresspiegel bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um bis zu 55 Zentimeter an, aber nur, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduziert wird. Wenn das nicht gelingt, wird es zu einem Anstieg von mehr als 80 Zentimeter kommen. Dann würde die Grenze von Salz- und Süßwasser, sprich die Odermündung, auf der Höhe von Bad Freienwalde ( Märkisch-Oderland) liegen. „ Bad Freienwalde wäre dann ein Ostseebad“, so Kreienkamp.

Es wird stetig wärmer

Der Klimareport der Meteorologen besteht vor allem aus Messdaten. Und die lassen Schlimmes erahnen. Demnach ist seit der Aufzeichnung der Wetterdaten im Jahr 1881 bis 2018 die durchschnittliche Jahrestemperatur um 1,3 Grad gestiegen. Damit erwärmt sich die Mark schneller als der Rest der Welt. Von 1961 bis 1990 lag der Jahresmittelwert bei 8,7 Grad. Im vergangenen Jahr stieg er auf den Rekordwert von 10,8 Grad.

„Wir sehen einen ungebrochenen Trend der Erwärmung“, sagte Kreienkamp. So stieg die jährliche Zahl der Sommertage (mindestens 25 Grad) von 1951 bis heute um rund 21 Tage an. Die höchste Zahl an Sommertagen wurde 2018 mit knapp 75 gemessen. Gleichzeitig gibt es weniger Frosttage.

Das illustriert auch eine Grafik mit sogenannten Warming Stripes des britischen Klimaforscher Ed Hawkins. Die farbigen Streifen zeigen die jeweiligen Durchschnittstemperaturen in Brandenburg der Jahre 1881 bis 2018 an. Je röter, desto höher die Temperatur.

„Die Projektion ist relativ eindeutig“, sagte der Meteorologe. Die durchschnittliche Jahrestemperatur soll bis zur Mitte des Jahrhunderts weiter steigen, je nach Szenario um bis zu 2,3 Grad. Ohne Klimaschutzmaßnahmen könnte im Jahr 2100 die mittlere Jahrestemperatur bei mediterranen 15 Grad liegen.

Es regnet mehr, aber nicht im Frühjahr

Beim Niederschlag gibt es auf den ersten Blick widersprüchliche Signale, denn im Schnitt ist die gefallene Regenmenge leicht gestiegen. Das gilt aber nicht für die wichtigen Vegetationsperioden. „Es ist auffällig, dass es im Frühjahr immer trockener wird“, sagte Axel Steffen, Abteilungsleiter Klimaschutz im Umweltministerium. „Uns allen wird klar, dass wir ein besonderes Problem haben. Selbst wenn es gelänge, durch die Einsparung von CO2 die Erderwärmung in den kommenden Jahrzehnten einzudämmen, müsse sich die Gesellschaft auf erhebliche Veränderungen wie mehr Waldbrände, Dürren und trockene Wasserläufe einstellen.

Vogelsänger ( SPD ) räumt Versäumnisse ein

Die Wetterexperten beobachten eine Zunahme an Extremen. 2007 war das bisher wasserreichste Jahr in Brandenburg mit 798 mm Niederschlag. 2018 folgte das andere Extrem mit nur 390 mm – das trockenste Jahr seit Beginn der systematischen Aufzeichnung. Dass es im Schnitt etwas feuchter wird, sei einfach zu erklären, so Meteorologe Kreienkamp: „Umso wärmer die Luft, desto mehr Wasser passt hinein und es regnet ab.“

Schon 2003 hatte das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einer Studie für das Umweltministerium ähnliche Szenarien aufgezeigt, wie sie durch die Messdaten des Wetterdienstes jetzt bestätigt wurden. Umweltminister Jörg Vogelsänger ( SPD) räumte ein: „Selbstverständlich hätte man 2003 anders handeln müssen. Das ist völlig klar. Es haben aber viele nicht getan.“ Bei der Klimaschutzpolitik müsse man die Menschen mitnehmen, sagte er. Das sei heute eher möglich.

Von Torsten Gellner