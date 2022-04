PCK-Raffinerie Schwedt: Habeck spekuliert auf Zukunft ohne Rosneft

Potsdam

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält einen Weiterbetrieb der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) zwar für schwierig, aber nicht für unwahrscheinlich. Der Bund geht aber davon aus, dass Russland es nicht dulden wird, wenn in der Raffinerie nicht-russisches Öl verarbeitet wird. Und genau an diesem Projekt arbeitet Habeck gerade.

Nach seinem Besuch in Warschau am Dienstag hatte Habeck erklärt, dass es gelungen sei, die Abhängigkeit von russischem Öl von 35 Prozent vor Beginn des Ukraine-Krieges innerhalb von acht Wochen auf 12 Prozent zu senken. Diese restlichen 12 Prozent laufen über die Druschba-Pipeline in Schwedt ein und werden dort zu Diesel und Benzin verarbeitet. „Und Schwedt, das darf ich einfach mal aussprechen, wird von einer russischen Firma, von Rosneft, gemanagt“, erklärte Habeck.

Szenario: PCK verarbeitet nicht-russisches Öl

Deutschland bereitet sich also darauf vor, dass kein russisches Öl mehr durch die Druschba-Pipeline fließt, die am Mittwoch von Umwelt-Aktivisten belagert wurde. Aus anderen Ländern will Habeck über den Rostocker Hafen Öl per Zug oder Lkw nach Schwedt transportieren und dort verarbeiten lassen. Dabei gebe es eine kritische Grenze, die nicht unterschritten werden dürfe, weil dann die Raffinerie nicht mehr betrieben werden dürfe, so Habeck.

Außerdem müsse Deutschland solidarisch mit Polen sein und einen Teil des alternativen Öls nach Polen liefern – denn Westpolen wird zum Teil über die Raffinerie in Schwedt versorgt. Dieses Szenario, so stellte Habeck klar, werde es aber nur geben für den Fall, dass Rosneft nicht mehr Betreiber der Raffinerie ist.

Rosneft wird nicht mitspielen

In einem Twitter-Video erklärt Habeck: „Rosneft ist ein russischer Staatskonzern, und die haben natürlich kein Interesse daran, dass sie nicht-russisches Öl raffinieren.“

Wie dieses Szenario erreicht werden soll – über einen Ausstieg Russlands aus der Raffinerie oder über eine Enteignung – das ist noch unklar. Dazu äußerte sich Habeck nicht.

Ein Öl-Embargo sei inzwischen zu handhaben, erklärte Habeck. Es werde aber zu Preissteigerungen kommen, auch sei mit regionalen Engpässen zu rechnen und mit lokalen Unterbrechungen. Eine „Vollkatastrophe“, wie er sie vor acht Wochen noch befürchtet hatte, werde aber ausbleiben, so Habeck.

Ob bei einem Öl-Embargo ein Betreiberwechsel stattfindet, konnte Wirtschaftsminister Habeck noch nicht sagen. Schwedt könne jedoch mit Öl aus anderen Ländern beliefert werden.