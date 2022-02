Potsdam

Ein Frühling der Öffnungen deutet sich nach zwei Corona-Jahren an – wird es auch ein Frühling der Liebe? Nadja und Clemens von Saldern, Paarberater aus Potsdam, resümieren, welche Schäden die Pandemie hinterlassen hat.

Im Jahr 2020 hat es in Brandenburg 2,4 Prozent weniger Geburten gegeben, außerdem weniger Hochzeiten – aber auch weniger Scheidungen? Was hat Corona mit der Liebe gemacht?

Clemens von Saldern: Es ist etwas verwunderlich, man hatte mit einem Babyboom gerechnet – wie bei dem berühmten Stromausfall in New York. Nach dem Motto: mehr Zeit zu Hause, mehr Zeit für Sex.

Nadja von Saldern: Mich würde in dem Zusammenhang interessieren: Wie viele Hunde sind gekauft worden, anstatt dass die Paare Kinder gezeugt haben?

Tatsächlich haben auffällig viele Menschen sich in der Corona-Zeit Hunde und andere Haustiere gekauft. Ist das als Ausdruck eines verstärkten Kuschelbedürfnisses zu interpretieren – oder gar als Ersatz für partnerschaftliche Liebe?

Clemens von Saldern: Wir empfehlen Haustiere immer mal, wenn ein Partner ein großes Zärtlichkeitsbedürfnis hat, der andere aber nicht bereit ist, Zärtlichkeit zu geben. Da kann ein Hund, eine Katze sehr hilfreich sein. Tiere haben eine psychologische Funktion. Sie sind liebevoll und zugewandt, sie freuen sich immer, wenn man nach Hause kommt. Ich habe seit 30 Jahren Hunde. Allerdings merkt man, dass sich in den vergangenen Jahren viele Leute zuletzt Hunde zugelegt haben, die diese Tiere eigentlich nicht mögen oder wenig mit ihnen anzufangen wissen.

Der Babyboom ist ausgeblieben, die Formel „mehr Zeit zu Hause, mehr Sex“ ist nicht aufgegangen. Wie erklären Sie sich das?

Clemens von Saldern: Es gab verschiedene Phasen. Der erste Lockdown hat den Beziehungen eher gutgetan. Ich bin immer noch nicht der Meinung, dass die Corona-Krise die Paare auseinandertreibt. Die Zahl der Scheidungen nimmt eher ab – diesen Trend gab es auch schon vor Corona. Die Menschen sind allerdings angestrengt. Die Corona-Situation ist mit einer Art Kriegszustand zu vergleichen. Krieg hat immer etwas Verhärtendes, aber auch Solidarisierendes. Wir haben Paare in Beratung, die die Corona-Zeit wunderbar finden.

Im Interview: Die Paartherapeuten Nadja und Clemens von Saldern mit MAZ-Redakteur Ulrich Wangemann (r.). Quelle: Julius Frick

Nadja von Saldern: Die Eifersüchtigen haben sehr profitiert von der Krise. Nach dem Motto: Endlich ist mein Mann zu Hause und nicht ständig auf Dienstreise. Endlich geht er nicht ständig abends mit seinen Freunden weg – und wer weiß schon, ob er dann nicht Freundinnen trifft? Am Anfang war die erzwungene Zweisamkeit neu und für manche Beziehungen gut – zumindest, wenn man nicht in einer kleinen Wohnung mit vier Kindern wohnt.

Restaurantbesuch mit Maske – Anlächeln unmöglich

Beendet die Pandemie viele Affären?

Clemens von Saldern: Die haben es schwerer, es fehlen die sozialen Räume fürs Fremdgehen. Im Homeoffice trifft man keine Kollegen – die sind meist die am besten greifbaren Fremdgeh-Partner. Es gibt keine Messen mehr, die Restaurants sind eingeschränkt geeignet derzeit.

Nadja von Saldern: Der Restaurantbesuch ist nicht mehr sehr anregend: Kaum steh ich vom Tisch auf, muss ich die Maske aufziehen – das ist nicht sehr sexy.

Die erste Phase – auf dem Sofa zusammenkuscheln, Serien schauen, Wein trinken – ist definitiv vorbei.

Nadja von Saldern: Ja. Jetzt gibt es den Langeweile-Effekt. Für Sex ist Spannung wichtig und Adrenalin. Wenn alles so langweilig und eingefahren ist, hört das auf. Die Stimmung ist außerdem schlecht. Man kommt genervt nach Hause. Ein „Hallo, mein Schatz!“ bringt man kaum zustande. Um Liebe zu geben, muss man frei atmen können, autonom sein, es selbst wollen. Jeden Abend beieinander sitzen zu müssen, ist nicht förderlich. An die Nesting-Phase zu Beginn der Pandemie schloss sich leider keine echte Freiheitsphase an. Manche Beobachter haben erwartet, dass nach dem ersten Lockdown Swingerklubs und neue Bars eröffnen. Diese Erwartung wurde enttäuscht.

Die erwarteten Orgien nach dem ersten Corona-Lockdown sind ausgeblieben

Clemens von Saldern: Auf WhatsApp gab es nach dem ersten Lockdown Memes mit dem Wortlaut: „Nach der überstandenen Pest gab es in ganz Europa Orgien, hat schon jemand etwas gehört? Ich frage für einen Freund.“ Dann kam die Ernüchterung.

Jugendliche haben es noch schwerer als sonst, sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Corona bedeutete für sie oft: Ganztägig bei Mutti und keine Partys. Ist das nicht eine verkorkste Pubertät?

Clemens von Saldern: Absolut. Man muss die Studenten dazunehmen. Der Kontakt unter ihnen findet immer noch zu großen Teilen online statt. Das Studentenleben ist völlig entzaubert, die Schulzeit ebenfalls. Jugendliche haben außerdem oft Angst, wenn ihre Eltern Angst haben. Man muss sagen: Die Familien leisten Heldenhaftes. Die Belastung ist unglaublich hoch und wird vollkommen unterschätzt. Alle gehen auf dem Zahnfleisch. Eltern werden auf einmal als Lehrer verpflichtet, was sie aber nie gelernt haben und oft nicht wollen. Die Kinder haben auf einmal die Eltern als Lehrer, was sie ebenfalls nicht wollen. Die Kinder werden um ihre Freizeit, ihre Jugend und ihre Lebensfreude gebracht. Jugendliche leiden besonders, die Suizidrate ist um 400 Prozent gestiegen. Für Psychotherapie gibt es gar keine Plätze mehr.

Die Auseinandersetzung um die Corona-Politik, das Impfen, hat Gräben aufgerissen in der Gesellschaft – wie weit reicht das in die Paarbeziehungen hinein?

Nadja von Saldern: Bei Paaren erleben wir das vor allem anhand der Frage, ob die Kinder geimpft werden sollen. Da kriegen sich die Partner in die Haare. Diese Art der Auseinandersetzung weist oft auf einen schon vorher vorhandenen Zug der Beziehung hin: Nämlich dass man dem Partner nicht sein freies Denken, freies Handeln zugesteht. Paare lassen einander nicht den Raum, mal eine Zigarette zu rauchen, etwas Alkohol zu trinken, wollen immer einwirken auf den anderen, fummeln in dessen autonomen Raum herum. Das belastet Beziehungen.

Corona wirke wie ein Kontrastmittel, sagen manche. Die Pandemie mache Dinge sichtbar, die eigentlich schon immer vorhanden waren.

Clemens von Saldern: Krisen sind Beschleuniger. In Krisen offenbaren sich Menschen.

Nadja und Clemens von Saldern plädieren dafür, die Freizeitgestaltung nicht Netflix zu überlassen. Quelle: Julius Frick

Welches sind die größten Liebestöter in der Corona-Zeit?

Clemens von Saldern: Sie sind immer gleichgeblieben, sie haben sich nur verstärkt. Haushaltsarbeit sticht hervor. Davon gibt es einfach mehr, weil viele Leute eben viel zu Hause sind. Ordnung ist in Zeiten von Homeoffice noch bedeutender geworden. Natürlich ist Kindererziehung ein klassischer Stolperstein. Man verbringt mehr Zeit mit den Kindern, erlebt sie stärker, bekommt mit, wie viel Zeit sie am Handy oder mit Netflix verbringen – vorher wussten Eltern das oft nicht. Sie hatten gehofft, ihre Kinder würden den ganzen Tag über Hausaufgaben machen. Nun entstehen Konflikte: Ein Elternteil ist streng und will die Handy-Zeit auf eine Stunde am Tag beschränken, der Partner ist aber liberaler und genehmigt anderthalb Stunden. Darüber können sich Paare wahnsinnig echauffieren. Dabei geben beide ihr Bestes: Der eine will Struktur geben, der andere eine Entschädigung für die vielen schönen Dinge, die die Kinder wegen Corona verpassen.

Ein biblisches Motto für Paare: Die Selbstliebe

Nadja von Saldern: Uns hat die fehlende Paarzeit sehr gestört, auch weil auf einmal alle unsere Kinder wieder im Haus waren – es gab nur noch Familie. Man ist dann wieder eher Eltern als Liebespaar. Als die Restaurants zu waren, haben wir Pizza geholt, uns auf die Rückbank ins Auto mit nach vorne geschobenen Sitzen gesetzt, Rotwein getrunken, Loungemusik angemacht und eine Kerze aufgestellt, um uns kurz mal wie ein Paar im Restaurant zu fühlen.

Sind Kinder eine Be- oder Entlastung für Paare?

Clemens von Saldern: Kinder können geradezu schändliche Liebestöter, Autonomie-, Geld-, Raum-, und Zeitkiller sein. Andererseits sind sie wundervoll, sie verbinden, sie lenken ab, sind ein gemeinsames Projekt, sind ein Geschenk. Bei der Prioritätensetzung innerhalb der Familie sollte dieselbe Regel wie im Flugzeug gelten: Versorgen Sie erst sich selbst mit Sauerstoffmasken, dann mitreisende Kinder! Wenn die Erwachsenen in Ohnmacht fallen, können sie nie wieder einem Kind helfen. Das gilt auch für Paare. Ein gesunder Paar-Egoismus ist notwendig, alle profitieren davon. Es heißt in der Bibel: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Es beginnt also immer damit, sich erst selbst zu versorgen, damit man in Folge auch andere versorgen kann.

Nadja von Saldern: Viele Paare versäumen es, ihre Kraft in die Keimzelle dessen zu investieren, was einmal Früchte getragen hat: Familie, Geborgenheit, Aufbau und Vermögen. Sie vergessen den Ursprung von alledem: das Paarleben. Wenn aber die Keimzelle, die Wurzel, verdorrt, sterben in Folge auch die besagten Äste ab. Corona verschärft das Problem: Es geht nur noch um den laufenden Betrieb. Man muss sich Qualitätszeit organisieren.

Welche Schuld trägt die Jogginghose am Niedergang von Beziehungen?

Nadja von Saldern: Sich Gehenlassen ist immer ein Thema, aber nicht erst seit Corona. Gerade in länger währenden Beziehungen taucht das Problem auf. Corona hat oft folgenden Effekt: Man hat gar keine Lust mehr, sich schön zu machen. Das bekommt der Partner mit, spürt diese Form der Niedergeschlagenheit. Es ist schön, wenn man im Bus mal flirten kann – mit Maske ist das aber eher sinnlos. Nach solchen Begegnungen käme man ganz beschwingt nach Hause. Ein schöner Blickkontakt, angelächelt zu werden – das wirkt belebend. Und jetzt fällt das alles weitgehend aus.

Clemens von Saldern: Die Menschen haben nun oftmals Kommunikationsprobleme. Sie wissen weniger, was sie noch reden sollen. Denn sie haben auch weniger zu berichten. Die klassische Frage lautet normalerweise: Wie war es auf der Arbeit, wie war dein Tag? Aber das weiß der Partner in Zeiten von Homeoffice schon, denn er saß nebenan. Die Nerven liegen außerdem blank, weil die Menschen seit langer Zeit schon angestrengt sind. Die angestaute Frustration führt dazu, dass man sich Blitzableiter sucht. Es kriegt der ab, der gerade in der Nähe ist. Man schreit dann nicht Gesundheitsminister Karl Lauterbach an, denn der ist nicht verfügbar – man schreit stattdessen den Partner an.

Geborgenheit ist Trumpf – man verschiebt Lebensentscheidungen

Gestresste und niedergeschlagene Menschen sind natürlich auch keine anregenden Partner oder feurige Liebhaber.

Nadja von Saldern: Die Menschen haben Angst. Und Angst ist niemals beziehungsfördernd, lässt einen nicht gerade entspannt Sex machen. Ich merke, wie besorgt die Menschen oft sind – sie lassen teilweise während der gesamten Beratungssitzung ihre Maske auf. Obwohl alle geimpft oder genesen sind – und die Politik fördert diese Angst oft mehr als notwendig, anstatt Mut zu machen.

Ist die Zeit der Krise eine, in der Menschen Lebensentscheidungen stärker hinterfragen.

Nadja von Saldern: Sie vertagen Lebensentscheidungen eher, weil die Familie gerade so wichtig ist. Deshalb geht auch die Scheidungsrate herunter. Man erhält sich seine Geborgenheit. Denn ein Single ist heute gar nicht gut dran.

Erleben wir jetzt die Zeit der großen Beichten?

Nadja von Saldern: Die Menschen sind eher vorsichtig, damit bloß alles ruhig bleibt. Das Leben ist schon stressig genug.

Wie geht es den Singles?

Nadja von Saldern: Sie haben ihre Nischen, nutzen Portale wie Tinder. Ich sehe hier im Park Babelsberg sofort, wenn Tinder-Paare ihr erstes Date haben. Die sind so fröhlich, zeigen sich von ihrer besten Seite, sind aber gleichzeitig ein bisschen gehemmt, beschnuppern sich. Besonders gut war das zu beobachten, als die Restaurants geschlossen waren, da war der Park voll.

Wie beurteilen Sie Dating-Apps?

Clemens von Saldern: Das generelle Problem der Apps: Die Hemmschwelle beim Kennenlernen ist so niedrig, dass man am Tag drei, vier Leute kennenlernen kann, wenn man möchte. Das bleibt weiterhin leicht, nachdem man in eine Beziehung eingetreten ist. Nach dem dritten Streit ist das ursprüngliche Versprechen, die Tinder-App zu löschen, nicht mehr ganz so heilig. Irgendwann geht man aufs Klo und installiert die App wieder. Man fragt sich: Habe ich den besten Deal gemacht? Früher auf dem Dorf hat man ein Mädchen aus dem Nachbarort kennengelernt und sich dann gedacht: So viele Nachbarorte gibt es nicht, die halte ich jetzt mal fest. Heute scheint der Markt größer und damit die Bereitschaft, weiter zu suchen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

50 Prozent der Paare in Beratung kennen sich über Internetportale

Wieviel Prozent Ihrer Klienten haben sich über Portale kennengelernt?

Clemens von Saldern: Ich würde schätzen, es sind 40, 50 Prozent bei denen, die weniger als zehn Jahre zusammen sind. Was sagt das über Tinder und Co? Schwer zu sagen: Wir sehen in unserer Praxis nicht all jene, die über Tinder glücklich geworden sind.

Nadja von Saldern: Viele meiner Klienten sind auf diesen Portalen unterwegs. Sie verstreuen ihre Energie. Für sie ist das wie Einkaufengehen. Man muss wirklich damit umgehen können, sollte lange schreiben, bevor man sich trifft – und dann nicht sofort in die Kiste springen.

Sie sagen, Paare, die miteinander reden, kämen besser durch die Krise. Kann man sich nicht denken, was der andere will?

Nadja von Saldern: Ich weiß nach 30 Jahren Ehe immer noch nicht genau, was mein Mann denkt und wünscht, wenn er nach Hause kommt.

Männer sind gar nicht so geheimnisvoll.

Nadja von Saldern: Männer haben bekanntlich doch auch nur einen Ein-Aus Schalter, Frauen hingegen haben ein ganzes Board voller Regler (lacht). Was ich aber sagen wollte: Man muss in der Corona-Zeit besonders deutlich formulieren, was man braucht und möchte – und nicht nur Netflix schauen. Leider wissen viele Menschen oft gar nicht genau, was gut für sie ist. Wir helfen ihnen, das herauszufinden. Mein Mann zum Beispiel war eine Weile lang unzufrieden und sagte irgendwann zu mir, er wünsche sich abends, wenn er nach Hause kommt, einen gedeckten Platz am Tisch, am liebsten mit einer Kerze. So würde er sich willkommen fühlen. Ich hatte so einen Hals – ich hatte drei Kinder um mich herum und sollte ihm auch noch eine Kerze aufstellen! Nie wäre ich selbst draufgekommen, hätte er es nicht ausgesprochen. Also habe ich ihm die blöde Kerze abends angemacht. Da war er auf einmal glücklich und hat mir danach viel besser geholfen (lacht).

Clemens von Saldern: Mir fällt in letzter Zeit auf, dass meine Frau abends das Licht vor der Haustür einschaltet für mich. Ich weiß, sie macht es mir zuliebe. Ich sehe: Sie hat an mich gedacht.

Welche Tipps geben Sie Paaren, damit sie gut aus dieser Pandemiekrise herauskommen?

Nadja von Saldern: Schauen Sie ihrem Partner pro Tag einmal bewusst in die Augen, das schafft Intimität. Man hat zwar ständig Kontakt, aber keinen wirklich engen, liebevollen. Und man muss Grenzen setzen, sich öfter einmal eine Stunde für sich nehmen. Wir haben uns hier eine Massagebank gekauft. Einen Boxsack und eine Wutmatratze haben wir auch. Boxsäcke gibt es schon für unter 100 Euro. Da kann die ganze Familie ihre Frustration loswerden. Die Beschäftigung mit Corona findet im Kopf statt, da braucht der Körper einen Ausgleich. Gehen Sie tanzen und joggen!

Clemens von Saldern: Und schaut weniger Netflix! Es lenkt ab. Schaut Filme, aber weniger Serien! Filme sind nach 90 Minuten vorbei, man kann danach drüber reden. Serien hören nie auf, man schaut im Zweifel noch schnell eine weitere Folge. Paare finden auf diese Weise nur scheinbar vorm Fernseher zusammen. In Wirklichkeit schlagen sie Zeit tot. Okay, ich gebe zu: „The Crown“ hat auch uns Spaß gemacht!

Respekt ist schwer wiederherzustellen

Was sind die klassischen Marker dafür, dass eine Beziehung nicht zu retten ist?

Clemens von Saldern: Wenn Menschen den Respekt voreinander verlieren. Denn Respekt ist schwer wiederherzustellen. Bei uns benehmen sich die Klienten ja noch. Deshalb raten wir ihnen: Nehmen Sie Gespräche, Auseinandersetzungen auf – zu Hause!

Nadja von Saldern: Wenn es Klienten in der dritten Sitzung noch nicht schaffen, sich selbst zu betrachten, sondern dem anderen nur Vorwürfe machen, dann sehe ich keine Chance mehr. Wir fragen auch Skalen ab – von eins bis zehn. Wenn jemand bei Zufriedenheit in der Beziehung eine Zwei angibt, dann denkt man sich: das wird schwierig.

Clemens von Saldern: Zehn wäre super, null ist Hölle. Bei einer Fünf sind es neutrale Beziehungen, die weder Kraft spenden, noch Kraft kosten. Unterhalb der Fünf fließt letztlich Energie ab. Das sind dann anstrengende Partnerschaften.

Nadja von Saldern: Wir werden manchmal aufgesucht, obwohl einer der Partner schon die Entscheidung zur Trennung getroffen hat, aber demonstrieren will, dass er alles versucht hat. Man merkt in der ersten Sitzung: Es geht eher ums gute Gewissen.

Wie repariert man eine Beziehung?

Clemens von Saldern: Durch Versorgen der Wunden und Kränkungen. Man kann viel reparieren, wenn man die Not des anderen anerkennt, gewissermaßen auf die Wunden des anderen pustet.

Nadja von Saldern: Ich frage Paare: Was haben Sie an einem freien Wochenende, ein zwei Jahre nach dem Kennenlernen, gemacht? Haben sie den ganzen Tag im Bett gelegen, Museen besucht, Volleyball gespielt? Wenn sie das benennen, rate ich ihnen, genau das wieder zu tun – einmal im Monat. Man erinnert sich ans Verliebtsein, knüpft an das an, was früher einmal funktioniert hat.

Von Ulrich Wangemann