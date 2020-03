Paartherapeutin über Corona: „So eine Extremsituation bietet Chancen für Paare“

Potsdam

Anna Brömsel betreibt seit zwölf Jahren eine Praxis für systemische Einzel- und Paartherapie in Potsdam-Babelsberg. Im Interview spricht sie über gemeinsame Bewährungsproben im Alltag während der Coronakrise und neue gemeinsame Wege, die Paare bestreiten können.

Frau Brömsel, die ersten Tage mit stark eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten liegen hinter uns: Klingelt das Telefon schon heiß, weil Paaren bei soviel gemeinsamer Zeit die Decke auf den Kopf fällt?

Anna Brömsel: Nein, überhaupt nicht, einen erhöhten Beratungsbedarf habe ich bisher nicht registriert – aber so lange gibt es die Einschränkungen ja auch noch nicht.

Aber die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen sind sicher ein Thema?

Ja, das fängt schon bei der Begrüßung an, bei der viele etwas vorsichtiger und zurückhaltender sind – spätestens da wird das Gespräch auf die aktuelle Situation gelenkt. Paare mit Kindern werden durch die erschwerte Organisation des Alltags auf eine gemeinsame Bewährungsprobe gestellt. Da spielen die Einschränkungen und Ungewissheiten eine große Rolle. Paare bekommen in dieser Situation natürlich oft mehr Stress, wenn es darum geht Kinderbetreuung, Arbeit und Haushalt zu bewältigen. Sie müssen untereinander kooperativ sein, abwägen und oft genug auch ihre Bedürfnisse zurück stecken.

Trotzdem setzt das drastisch reduzierte Freizeitangebot – keine Konzert- oder Theaterbesuche beispielsweise – ungewohnt viel Zeit frei. Das muss doch auch für Paare die Chance bieten, gemeinsam viele Dinge in Angriff zu nehmen, die vorher hintenruntergefallen sind?

Natürlich, aber mal vom Zeitfaktor abgesehen: Grundsätzlich kann so eine Extremsituation, die uns ja alle relativ unvorbereitet getroffen hat, auch zusammen schweißen. Wenn viele Gewohnheiten plötzlich gestört werden, bieten sich für Paare auch neue Chancen. Vielleicht lohnt es sich, über gemeinsame Ziele nachzudenken, Dinge neu zu bewerten, zu hinterfragen oder sich neu auszurichten. Wirklich miteinander reden und einander zuhören klingt manchmal leichter gesagt als getan. Dem Partner mehr zuzuhören, unterschiedliche Bedürfnisse wahrzunehmen und ihn vielleicht auch neu zu entdecken kann herausfordernd, aber auch bereichernd sein. Es wird oft davon gesprochen, dass Entschleunigung gut tun würde – jetzt haben wir, wenn auch ungeplant, die Möglichkeit dazu.

Okay, der Alltag ist geschafft, die Kinder sind 20 Uhr im Bett und schlafen, eigentlich war ein Besuch im Theater geplant, im Fernsehen läuft nichts Spektakuläres, Fußballübertragungen gibt es derzeit ja auch nicht. Was nun?

Das ist die Frage, die man sich eben gemeinsam stellen kann und vielleicht auch sollte. Was wollen wir gemeinsam erleben und was möchte jeder für sich tun. Das Thema, wie ein Paar mit dem meist unterschiedlichen Bedürfnis nach Nähe und Distanz umgeht, könnte in der aktuellen Situation an Brisanz zunehmen. Wichtig ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse nicht zu bewerten und zu schauen, mit welchem Kompromiss beide gut leben können. Vielleicht können Paare für sich auch Möglichkeiten entdecken, die sie noch gar nicht ausgelotet haben, was hatten sie schon lange im Hinterkopf und sind nicht dazu gekommen, wofür haben sie sich am Anfang ihrer Beziehung begeistern können, was wieder neu aufleben könnte.

Hier können sich Paare beraten lassen Mehr Infos zur Praxis von Anna Brömsel für Paartherapie, Psychotherapie und Coaching gibt es auf www.therako.de/annabroemsel/index.html. Im Land Brandenburg betreibt beispielsweise pro familia Paarberatungsstellen in allen Regionen. Zum Angebot gehört auch eine Online-Beratung. Mehr Infos gibt es auf www.profamilia.de. Auch auf dem Internet-Portal www.jameda.de gibt es die Kontaktdaten von Paartherapeuten in Brandenburg.

Auch im sozialen Umfeld sind neue gemeinsame Wege nötig?

Ja, in jedem Fall. In den vergangenen Tagen habe ich häufiger erlebt, dass Menschen insgesamt mehr Verantwortung füreinander übernommen haben, sie haben in der Nachbarschaft Hilfe angeboten und sind auf diesem Gebiet sehr kreativ geworden. Dem geht ja voraus, dass die Menschen sich Gedanken gemacht haben, wo andere Hilfe benötigen könnten. Das ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, auch als Paar in Aktion zu treten.

Trotzdem braucht auch manch einer eben seine Freiräume, könnte das nicht auch zum Problem werden?

Es ist auch durchaus möglich, dass sich schwelende Konflikte verschärfen, wenn man viel zusammen auf engem Raum ist. Dessen sollte man sich bewusst sein, aber das muss man nicht von vorneherein negativ sehen. Es birgt eben auch die Chance, sie anzusprechen und zu lösen und nicht vor sich herzuschieben. Wichtig ist, dann dem Partner nicht mit Schuldzuweisungen gegenüber zu treten.

