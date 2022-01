Potsdam

Der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes (BPV), Hartmut Stäker, fordert von der Landesregierung, etwas gegen den Lehrermangel zu tun. „Der Lehrkräftemangel ist das derzeit größte Problem im Schulbereich, auch in Brandenburg, und stellt eine massive Bedrohung für Bildungsqualität, -gerechtigkeit und die Zukunft unseres Landes dar“, schreibt Stäker in einer Mitteilung des Verbands. Stäker will vor allem eine bessere Qualifizierung sogenannter Quereinsteiger, also von Akademikern, die keine Lehramtsausbildung hatten.

Stäker führt die am Dienstag veröffentlichte wissenschaftliche Studie des Bundesverbands Bildung und Erziehung (VBE) an. Der emeritierte Erziehungswissenschaftler Klaus Klemm und sein Team hatten berechnet, dass angesichts steigender Schülerzahlen bis zum Jahr 2030 bundesweit mindestens 81000 Lehrkräfte fehlen würden. Verantwortlich dafür seien auch Reformen wie der Ausbau der Ganztagsschulen oder die Inklusion von Schülern mit besonderem Förderungsbedarf, die einen enormen Personalaufwand erforderten.

KMK-Berechnungen seien „höchst unseriös“

Der Gesamtverband bezeichnet frühere Berechnungen der Kultusministerkonferenz (KMK), die diesen Mehraufwand nicht einberechnet hatten, als „höchst unseriös“. Die KMK hatte berechnet, dass der Höhepunkt des Lehrermangels schon 2025 erreicht sei und dann bei nur 20000 fehlenden Lehrkräften liege. 2030 fehlten laut KMK schließlich nur noch 14000 Lehrerinnen und Lehrer.

Um die Lücke zu schließen will das brandenburgische Bildungsministerium in den kommenden fünf Jahren jährlich 1200 Lehrerinnen und Lehrer neu einstellen. Dafür wurde auch die Zahl der Studienplätze für das Lehramt an der Universität Potsdam erhöht. Da die Zahl der Absolventen bisher für die Neubesetzungen nicht ausreichen, werden derzeit auch sehr viele weitergebildete Akademiker ohne primäre Lehramtsausbildung an Schulen angestellt. Diese Quereinsteiger machen laut Stäker derzeit in Brandenburg etwa ein Drittel der Neueinstellungen aus.

Hartmut Stäker ist Lehrer am Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald in Lübben und Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands. Quelle: privat

Stäker hält diese Quereinsteiger für unverzichtbar, erklärt er auf MAZ-Anfrage. Er fordert aber eine qualifiziertere Ausbildung für diese. „Derzeit gibt es eine einmonatige Grundvorbereitung und eine einjährige berufsbegleitende Fortbildung.“ Der Verband fürchte, dass so eine Generation weniger qualifizierter Lehrer entsteht, die den Bildungsaufgaben der Zukunft nicht gewachsen sei. Außerdem gebe es eine „Ungerechtigkeit im Lehrerzimmer“, da die Quereinsteiger im Schnitt weniger verdienen als Absolventen von Lehramtsstudiengängen.

Quereinsteiger müssten letztlich auch zu voll qualifizierten Lehrkräften ausgebildet werden, sagt Stäker. Die berufsbegleitende Ausbildung solle zwei bis zweieinhalb Jahre dauern und auch eine fachdidaktische Ausbildung beinhalten. Das sei bisher nicht der Fall. Der Bedarf an qualifizierten Lehrern dürfe von der Landesregierung nicht länger „schöngerechnet“ werden.

Von Rüdiger Braun