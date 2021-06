Potsdam

Seit Anfang 2020 bestimmt Corona unseren Alltag. Wie wird die Pandemie die Gesellschaft verändern? In der MAZ äußern sich in der Serie „Wege aus der Pandemie“ Autoren aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft in Gastbeiträgen. Heute Ulrike Kegler, langjährige Leiterin der Montessori Oberschule in Potsdam.

Es klingt vielleicht banal, aber eine großartige Neuerung könnte nach der Pandemie in den Schulen erhalten bleiben: das Lüften. Dass das Land Brandenburg die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten während der Pandemie nicht mit eigenen Mitteln unterstützte, hat Schulen gezwungen, regelmäßig die Fenster aufzureißen. Und das ist an sich eine gute Sache.

Volle und stickige Räume gehören zur Schule, seitdem wir sie kennen. Experten fordern aber seit langem mehr frische Luft in deutschen Schulräumen, und dies nicht nur in Bezug auf mehr Sauerstoff, sondern auch auf die Art des Lernens überhaupt.

Lernen in der Schule findet immer noch vorwiegend sitzend und idealerweise in bewegungsarmer Ruhe statt. Noch immer sind die Unterrichtenden die Aktivsten. Man kann sich also nur wünschen, dass weiterhin regelmäßig gelüftet werden muss, denn das bringt Frische und Klarheit in die Köpfe, führt zu kleinen Unterbrechungen und macht deutlich, dass wir mit einem Körper und nicht nur mit unserem Kopf in die Schule gehen.

Zur Person Ulrike Kegler war 23 Jahre Leiterin der Montessori-Schule Potsdam, die als eine der erfolgreichsten Schulen Deutschlands gilt. Sie ist Autorin von „Lob den Lehrer*innen – Wer Beziehungen stärkt, macht Schule gut“(2018)

Und wenn schon mal die Fenster auf sind, warum nicht gleich den ganzen Raum öffnen und das alte Bild vom „Klassen-Raum“ in der Zeit vor dem Weltvirus zurücklassen?

Weg mit der Kirchensitzordnung in der Schule

Wann immer man während der Lockdown-Zeiten Bilder von Schulen sah, waren sie ähnlich: die alte (Kirchen-) Sitzordnung Richtung Tafel mit den hochgestellten Stühlen, das untrügliche Zeichen für die Abwesenheit aller Akteure des Schullebens.

Die Kinder oder Jugendlichen in ihren Zimmern vor ihren Bildschirmen sprachen zur gleichen Zeit darüber, wie sehr sie ihre Freunde vermissten, und später über die Freude, endlich wieder in die Schule gehen zu können. Hatte man da richtig gehört? Die Totalindividualisierung ist also keine Option, auch nicht unter besten technischen Bedingungen und größter Kompetenz der Lehrkräfte. Die Verlagerung der Lernräume in den privaten Bereich führte bei einer großen Zahl der Kinder und Jugendlichen zu dem Wunsch nach Rückkehr in die Schule mit ihren wirklichen Begegnungen. Die Schule ist ihr Ort der Beziehungen und Gemeinschaftsbildung.

Was selbst die Jüngsten alleine über Pandemien, weltweite Verknüpfungen, Wissenschaft, Kultur und Politik, Medizin, Arbeit, Wirtschaft und Familienleben gelernt haben, dürfte für alle neu sein und war intensiver überfachlicher „Unterricht“, der sich hervorragend für Projekte eignet.

Auch Lehrerinnen und Lehrer haben in der Pandemie gelernt

Auch die Lehrerinnen und Lehrer sind zu Lernern geworden, für viele eine ganz neue Erfahrung und vielleicht Ausgangspunkt für mehr Risikofreude und Mut zu Veränderungen. „Lead-learner“ nennt man in der internationalen Bildungsforschung Erwachsene, die selbst am Lernen teilnehmen, also auch neue Antworten auf neue Fragen suchen.

Trotz der vorübergehenden Aufhebung der Schulpflicht hat die Schule eine neue Bedeutung bei Eltern und ihren Kindern bekommen. Diese Wertsteigerung gilt es jetzt in die neue Zeit mitzunehmen.

„Der hybride Unterricht wird zur Norm“, so der OECD Bildungs-Koordinator Andreas Schleicher in seiner ersten Untersuchung zum Umgang mit Corona in 36 Nationen. Deutschland hat hier keinen „Königsplatz“, weder im Umgang mit digitalen Medien, noch was die Einstellungen und Haltungen zu notwendigen Veränderungen oder den verbindlichen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden betrifft. Wir haben also die großartige Lerngelegenheit, nach Corona besser zu werden.

Öffnen wir die Lernräume, verkleinern wir die Lerngruppen

Öffnen wir die Lernräume und anerkennen wir, dass wir mitten im Leben in einer größeren Umgebung viel und anders gelernt haben. Dies zu reflektieren und einzuordnen, daraus Schlüsse zu ziehen und neue Lerngelegenheiten zu schaffen, ist jetzt eine bedeutsame Aufgabe der Schule. Schließlich wissen wir, dass es nicht die letzte weltumspannende Krise gewesen sein wird. Wir haben also allen Grund, mitten im Leben weiter zu lernen, zumal der öffentliche Raum für alle Menschen nun ein anderes Gesicht und eine neue Bedeutung hat.

Verkleinern wir die Lerngruppen und verändern das Präsenzprinzip. Der Abschied von der „Klasse“ mit 25 Schülerinnen und Schülern oder mehr steht dringend an. Wechselunterricht, individuelle und gemeinschaftliche Lernphasen, Präsenz- und Studienzeiten, überfachliche Projekte, unterschiedlichste Lernorte sollten jeweils altersgerecht entwickelt werden. Um es vorwegzunehmen: Dies ist in erster Linie keine Frage des Geldes, sondern der Ideen und Veränderungsbereitschaft.

