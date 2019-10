Ziesar/Wollin

Auf der Autobahn 2 hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet, der Polizei, Feuerwehr und den nachfolgenden Verkehr stundenlang beschäftigen wird. Ein mit Paketen beladener Lkw ist zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Wollin in Fahrtrichtung Berlin umgekippt und hat dabei seine Ladung verloren. Die Autobahn ist in Richtung Berlin voll gesperrt.

Bergungsarbeiten dauern mehrere Stunden

In der Folge bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Auch die Umfahrungsstrecken sind überlastet. Autofahrer brauchen also Geduld.

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. Für die Bergungsarbeiten sind mehrere Stunden veranschlagt.

Von MAZonline