Potsdam

Eine Lieferung von 64 Kilogramm Marihuana hat die Polizei in einem großen Postverteilzentrum in Strausberg ( Märkisch Oderland) sichergestellt. Das meldete Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Donnerstagvormittag. Weitere Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur eines Quartetts von Kosovaren, Albanern und eines Deutschen, die sich teils mit gefälschten Pässen als Italiener beziehungsweise Bulgaren ausgegeben hatten. Gegen die Männer erließ das Amtsgericht Frankfurt (Oder) Haftbefehle.

Nach Auskunft des Zollfahndungsamts, das für grenzüberschreitende Delikte zuständig ist, handelt es sich um einen der größten Marihuana-Funde in diesem Jahr.

Anzeige

Lieferschein fehlte

Der Drogenversand war aufgeflogen, weil eine Mitarbeiterin des Verteilzentrums einen fehlenden Lieferschein suchte und zu diesem Zweck eines der Päckchen öffnete. Sofort erkannte sie am Geruch, welche Art Ware sie entdeckt hatte, außerdem fielen ihr Hanfblüten auf.

Sendungen von 40 beziehungsweise 24 Kilogramm fielen den Fahndern in die Hände. Sie waren als Pakete aus Barcelona ins Märkische geschickt worden. Die Zollfahnder setzten nun etwa 40 Mann daran, die Empfänger ausfindig zu machen und zu beschatten.

Spur führt zu Depot in Lichtenberg

Bis zu einem Depot in Berlin-Lichtenberg verfolgten die Fahnder die Schmuggler über zwei Tage hinweg. Zwei der Männer versuchten sich dem Zugriff der Observationseinheit zu entziehen. Nach einer kurzen Flucht über ein Dach und Eisenbahnschienen wurden sie von einer Spezialeinheit gestoppt. Etliche Verpackungen, die in dem Lager herumlagen, deuten darauf hin, dass die Gruppe diesen Vertriebsdienst schon seit längerer Zeit nutzt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Ulrich Wangemann