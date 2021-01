Potsdam

Das Kulturministerium in Potsdam und die Theater und Orchester des Landes Brandenburg haben am 21. Januar ein „gemeinsames Papier“ veröffentlicht. Darin heißt es: „Seit fast einem Jahr ist das kulturelle Leben in Brandenburg in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Niemand weiß, wie lange diese eigentlich unerträgliche Situation noch anhalten wird. Sicher ist nur: Der Lockdown wird nicht ewig dauern. Es gibt eine Zeit danach.“ Die eigentlich Nachricht aber scheint zu sein, dass sich die wichtigsten Kulturakteure des Landes im ständigen Austausch befinden. „Wir haben seit Beginn der Pandemie viel miteinander kommuniziert.“

Vier Konsenspunkte

Anschließend werden folgende vier Konsenspunkte aufgeführt. „1. Wir lieben die Kultur, aber Gesundheit geht vor. 2. Wir lassen uns Kultur nicht verbieten. 3. Wir geben auf einander acht. 4. Wir sind solidarisch.“ Konkret wird festgestellt, dass die Theater und Orchester davon ausgehen, dass es „bis Ostern weder klassische Theateraufführungen noch herkömmliche Konzerte geben wird“. An die freien Künstler gerichtet,heißt es: „Die institutionell geförderten Einrichtungen sagen zu, auch im Lockdown nach Möglichkeiten zu suchen, Freischaffende weiter einzubeziehen und ihnen Verdienstmöglichkeiten anzubieten.“

Anzeige

Konsensdemokratie statt Streit

Überschrieben ist das Papier mit „Kultur und Corona – Der Brandenburger Weg“. Damit ist offenbar das Einvernehmen gemeint, an die Politik keine Öffnungsforderung zu stellen. Von einem „Brandenburger Weg“ war vor allem in den 1990er Jahren die Rede. Damals erschien einigen politischen Akteuren, vor allem um Ministerpräsident Manfred Stolpe ( SPD), eine „Konsensemokratie“ über die Parteigrenzen hinweg attraktiver als scharfe Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition. Der Begriff wurde vor allem verwendet, um eine mildere Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit zu rechtfertigen. Mit Verweis auf den „Brandenburger Weg“ wurde zum Beispiel SED-nahen Lehrern eine Weiterbeschäftigung ermöglicht. Doch es ist fraglich, ob den heutigen Kulturakteuren die Historie des Begriffs überhaupt noch bewusst ist.

Regionale Identität gefördert

Die Landeszentrale für politische Bildung schreibt über den „Brandenburger Weg“: „Gegner des Konzepts kritisieren, dass die SED-Diktatur nicht angemessen aufgearbeitet werden konnte, weil abweichende Meinungen um des politischen Friedens willen unterdrückt worden seien. Ein wissenschaftliches Gutachten der Enquete Kommission des Potsdamer Landtags im Dezember 2012 kam jedoch zu einem anderen Ergebnis. Einen Sonderweg sei Brandenburg danach nicht gegangen. Auch nicht beim Umgang mit Stasi-Fällen. Einzige Abweichung: Brandenburg habe erst seit 2009 eine Stasi-Beauftragte. Den Wissenschaftlern zufolge war der ,Brandenburger Weg’ ein Erfolgsmodell, der die Herausbildung einer konstruktiven regionalen Identität gefördert habe.“ Dieser Einschätzung sei 2014 auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke gefolgt, als er das Konzept grundsätzlich verteidigte und zugleich Fehler korrigieren wollte, etwa bei der Unterstützung von Opfern der SED-Diktatur.

Unterzeichnet wurde die Erklärung von Kulturministerin Manja Schüle ( SPD), allen großen Theatern und Orchestern des Landes sowie den Musikfestfestspielen Potsdam Sanssouci, dem Nikolaisaal Potsdam und der Musikkultur Rheinsberg gGmbH.

Von Karim Saab