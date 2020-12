Potsdam

Das Versprechen ist großartig: Erlass aller Sünden. Die Hände, die der Papst in Richtung der Menschenmenge auf dem Petersplatz erhebt, machen als Zeichen der Gnade Gottes ihre Seelen rein. Es war im 13. Jahrhundert, als erstmals ein Papst von der Loggia des Lateranpalastes in Rom den Segen „Urbi et Orbi“ spendete – der Stadt und dem Erdkreis. Mit dieser Formel bekräftigten die Oberhäupter der katholischen Kirche ihren universalen Anspruch. Später wurde der Segen von einem Balkon des Petersdoms aus gesprochen, der sogenannten Benediktionsloggia.

Auch virtueller Segen gilt als wirksam

Es ist seit jeher begehrt, in den Genuss dieser speziellen Segnung zu kommen, die den Päpsten vorbehalten ist und nur zu Weihnachten, zu Ostern und direkt nach der Papstwahl erteilt wird. Früher setzte das voraus, sich auf dem Platz in Sichtweite des Papstes zu befinden, heute gilt der Segen auch dann als wirksam, wenn er über Radio, Fernsehen oder Internet empfangen wird. Das ist gerade in diesem Jahr wichtig, in dem große Menschenansammlungen nicht möglich sind. Noch im vergangenen Jahr wurde der Weihnachtssegen vor Zehntausenden erteilt, im Frühjahr zu Ostern sprach Papst Franziskus die Segensworte im Inneren des fast menschenleeren Petersdoms - vor Fernsehkameras von Radio Vatikan, mit denen die Zeremonie in die ganze Welt übertragen wurde. Wenn Franziskus jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr zu den Gläubigen spricht, wird der Ablauf wohl ähnlich sein.

Bereitschaft zur Buße ist Voraussetzung

Ganz ohne Mitwirkung des einzelnen Menschen funktioniert der vollkommene Ablass aller Sünden übrigens doch nicht. Voraussetzung ist, so wird es auf der Internetseite „katholisch.de“ erklärt, dass der Gläubige vor dem Segen oder bald danach in der Kirche einem Pfarrer gegenüber die Beichte ablegt und am Sakrament des Abendmahls teilnimmt. Außerdem sollte er den Worten des Papstes aufmerksam folgen und für seine Anliegen beten.

In jedem Fall ist die Segnung eine heilige Handlung. Auf Latein heißt segnen „benedicere“, was so viel bedeutet wie „gut sprechen“ im Sinne von loben oder preisen. Segen wird in der katholischen Kirche verstanden als ins menschliche Leben hineinwirkende göttliche Kraft, die den Menschen Halt gibt, besonders in schweren Zeiten. Und die wird vielleicht gerade jetzt gebraucht. „Gott, in unsicheren Zeiten zur Welt gekommen, mitten in Krisen geboren – dein Segen sei Ruhe und Sicherheit in den Unsicherheiten und Krisen unserer Tage.“ So beginnt ein Weihnachtssegen, den das auch für Brandenburg zuständige Erzbistum Berlin auf seine Webseite gestellt hat.

Papst kritisiert Gleichgültigkeit gegenüber Menschen auf der Flucht

Im vergangenen Jahr hat Papst Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft, die dem Segen vorausgeht, besonders an das Leid von Flüchtlingen erinnert. Es sei Ungerechtigkeit, die Menschen zwinge, ihre Heimat zu verlassen und Wüsten und Meere zu durchqueren, immer vom Tod bedroht. Und es sei Ungerechtigkeit, wenn Migranten mit ihrer Hoffnung auf ein würdiges Leben abgewiesen und auf Mauern der Gleichgültigkeit stoßen würden. Vielleicht hilft der weihnachtliche Segen in diesem Jahr, diese Mauern zumindest nicht weiter wachsen zu lassen.

Von Ulrich Nettelstroth