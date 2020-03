Frauen-Quote per Gesetz: Was das Parité-Gesetz bisher gebracht hat

Potsdam

Wie könnte der Landtag in Brandenburg im Jahr 2024 aussehen, wenn erstmals das neue Parité-Gesetz greift? Bei diesen Gedanken geraten vor allem Politikerinnen ins Schwärmen, denen schon länger von Männern dominierte Parlamente und Parteien gehörig auf die Nerven gehen. „Dann sitzen dort erstmals zur Hälfte Frauen und Männer“, sagt die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke). „Ich hoffe das zumindest.“

Ob sich dieser Traum erfüllt, steht allerdings noch in den Sternen. Vor gut einem Jahr war das Gesetz beschlossen worden, es tritt im Juni dieses Jahres offiziell in Kraft. Brandenburg ist bundesweit Vorreiter. Thüringen hat inzwischen nachgezogen, Berlin ist gerade dabei. Zum ersten Mal müssen zur nächsten Landtagswahl in fünf Jahren Parteien ihre Landeslisten grundsätzlich quotiert aufstellen. Das heißt: Die Plätze werden abwechselnd im Reißverschluss-Verfahren mit Frauen und Männern besetzt.

Verfassungsgericht will noch dieses Jahr entscheiden

Zunächst war die Verabschiedung des Gesetzes für die damaligen Initiatoren, wie die Grünen-Politikerin Ursula Nonnemacher, ein besonderer Moment. Damit sei zugleich eine Debatte um gleiche politische Beteiligung von Frauen und Männern befördert worden, die weiter anhält, freut sich Nonnemacher, die damals aus der Opposition heraus das Gesetz anschob und inzwischen Sozial- und Frauenministerin in der rot-schwarz-grünen Koalition ist. Die damalige Initiative erwähnt sie gern – gerade in diesem Tagen mit Blick auf den Frauentag am Sonntag.

Zunächst aber wird auf das Landesverfassungsgericht geschaut, dass das Gesetz überprüfen wird. Die Piratenpartei, die rechtsextreme NPD und Mitglieder der AfD haben jeweils ein Organstreitverfahren zum Gesetz eingeleitet. Darüber hinaus liegt eine sogenannte Individual-Verfassungsbeschwerde vor. „Eine Entscheidung wird voraussichtlich in diesem Jahr erfolgen“, teilte das Gericht am Freitag mit.

In 25-köpfiger SPD-Fraktion sind nur sieben Frauen – trotz der Quote

Die Erwartungen sind groß. Aber werden auch im Fall eines Erfolgs vor Gericht die erhofften Effekte eintreten? Im aktuellen Landtag sitzen noch deutlich mehr Männer als Frauen. Nur 28 der 88 Sitze gingen an Frauen – in der Wahlperiode davor waren es 34. Und selbst in der SPD-Fraktion sind nur sieben der 25 Abgeordneten Frauen, obgleich die Partei bereits eine Frauen-Quote hat. Das wiederum lag an der hohen Zahl an errungenen Direktmandaten: Alle 25 Abgeordneten wurden direkt gewählt. Die quotierte Landesliste kam gar nicht zum Zug.

„Es fehlt eine Regelung für die Wahlkreise“, sagt Nonnemacher. Ihr damaliger Vorschlag, die Zahl der Wahlkreise von 44 auf 22 zu verringern und in jedem Wahlkreis eine Frau und einen Mann zu wählen, wurde damals abgelehnt. Ihr Fazit: „Wir sind noch lange nicht am Ziel.“ Die Linken-Abgeordnete Johlige ist sich sicher, dass es eine spezielle Wahlkreis-Regelung geben werde. „Wir müssen an das Gesetz noch einmal heran“, sagt sie.

„Brauchen die Quote, um irgendwann darauf verzichten zu können“

In den Parteien hat die Parité-Debatte ohne Zweifel ein Nachdenken ausgelöst, wie in der märkischen CDU. Dort gibt es bislang lediglich die Vorgabe, jeden dritten Listenplatz mit einer Frau zu besetzen. „Endlich wird sich verstärkt mit dem Thema beschäftigt“, sagt die Landtagsabgeordnete Kristy Augustin. Sie sei zwar nicht die große Befürworterin von Quotenregelungen. So lange es aber anders nicht möglich sei, um Chancengerechtigkeit herzustellen, müsse darüber nachgedacht werden. „Wir brauchen die Quote jetzt, um irgendwann darauf verzichten zu können“, sagt Augustin, die auch Landesvorsitzende der Frauen Union in der CDU ist und das Parité-Gesetz im Landtag gemeinsam mit ihrer Fraktion abgelehnt hatte.

Sie hätte sich gewünscht, dass ihre Partei insgesamt bei diesem Thema schon weiter wäre. Oft werde in der CDU auf nicht vorhandene Frauen verwiesen. Aber diese „Ausrede“ verursache nur einen Kreislauf. „Wenn sich niemand um Frauen bemühen muss, kann die Quote auch nicht greifen.“ Augustin hofft, dass sich auch in ihrer Bundespartei der Wind dreht. Dort gebe es eine Kommission, die die Forderung nach einer Frauen-Quote auf dem Tisch hat. Augustin ist dort mit dabei.

Wie schwer das wird, zeigt eine Äußerung von Friedrich Merz, dem Kandidaten für den Bundesvorsitz. „Eine verpflichtende Parität halte ich rechtlich für fragwürdig, denn das wäre dann eben nicht nur eine Bevorzugung der Frauen, sondern auch eine Diskriminierung der Männer“, sagte er „ Focus Online“.

SPD-Fraktion im Bundestag will Bundeswahlrecht ändern

Auf der Bundesebene ist die SPD da schon weiter. Die Bundestagsfraktion beschloss gerade, dass eine paritätische Regelung ins Bundeswahlrecht aufgenommen werden soll. Dies soll nun mit der Union verhandelt werden. Für die stellvertretende SPD-Bundeschefin Klara Geywitz, die als frühere Abgeordnete in Brandenburg das Parité-Gesetz mit initiiert hatte, ist zumindest das Problembewusstsein geschärft worden, dass es eine strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik gibt. Jetzt werde intensiv darüber diskutiert, wie eine Parität aussehen könnte. „Das ist ein großer Fortschritt, da in der Vergangenheit die herrschende Meinung war, dass das nicht geht“, sagte sie.

