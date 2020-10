Potsdam

Das Staraufgebot war gewaltig: Der amtierende und drei ehemalige Bundespräsidenten (Köhler, Wulff und Gauck) waren am Samstagmittag in die Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg gekommen, dazu Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU), Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD) mit Gattin am Arm, die Spitzen der Religionsgemeinschaften inklusive dem katholischen Erzbischof Heiner Koch in violettem Gewand, die Riege der Ministerpräsidenten und Minister von Manuela Schwesig ( SPD) bis Jens Spahn ( CDU). Über Babelsberg kreiste ein Helikopter, Räumpanzer sicherten die Zufahrten zum Filmpark. Über das Hallen-Entree und den roten Teppich wachte ein Spezialkräfte-Team mit aufgepflanztem Maschinengewehr aus dem Schiebedach eines Transporters.

Ein Schaufenster für Brandenburg

Ein Staatsakt ist immer eine Schaufensterveranstaltung. Die Reden richten sich ans deutschlandweite Fernsehpublikum – oder zumindest an jene Menschen, die am Feiertag um die Mittagszeit nichts anderes zu tun haben. Eine Zweitverwertung von Zitaten und Schnipseln der Feier findet später in den Nachrichtensendungen statt. Nicht zuletzt aber feiert sich der Gastgeber selbst ein bisschen mit. Wie also hat sich Brandenburg geschlagen in dieser anspruchsvollen Disziplin?

Die Organisatoren in der Potsdamer Staatskanzlei hatten sich für eine Mischung aus Musik, Talkrunde, festlichen Ansprachen und Imagefilmen entschieden, um Leben in die Bude zu bringen. Das allerdings unter erschwerten Bedingungen: Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr durfte in der größten Veranstaltungshalle der Stadt nur jeder dritte Stuhl besetzt werden – macht 230 Gäste, davon etwa die Hälfte Bürgerdelegationen aus den Bundesländern.

Bürgerrechtler fehlten weitgehend

Hatten die Party-Planer vor der großen Pandemie noch deutlich mehr als tausend Gäste einladen wollen, lag die Kunst jetzt im Weglassen. So fehlten etwa Bürgerrechtler und der CDU-Politiker Günther Krause, der immerhin Verhandlungsführer auf DDR-Seite bei den Gesprächen zum Einigungsvertrag gewesen war. „Da blutet einem schon das Protokoller-Herz“, hatte der Zeremonien-Meister in der Potsdamer Staatskanzlei, Oliver Schmidt, im Vorfeld eingestanden.

Süße Kunst für ein hartes Jahrzehnt

Kurzum: Ein derart spärlich besetzter Riesenraum ist schwer in Wallung zu bringen. Die Bühnenmusiker – das grandiose Filmorchester Babelsberg, Deutsch-Soul-Barde Mark Forster, die Band Mia und Schlager-Altmeister Roland Kaiser gaben alles. Moderatorin Anna Loos führte souverän durch die Show, schnörkellos wie ihre Heimatstadt Brandenburg/Havel.

Den Sängern hatte die Regie jeweils eine „Song-Dekade“ zugeteilt, ein cleverer Einfall, lieferten die Künstler doch live auf der Bühne einen Soundtrack zu jedem Jahrzehnt. Wobei Roland Kaiser ziemlich offensichtlich Playback sang. Man darf auch anzweifeln, dass seine süßliche Kunst den Geist und Ungeist der harten 90er-Jahre annähernd erfasst. Die musikalische Untermalung der so genannten Baseballschläger-Jahre lieferten in Brandenburg leider allzu oft Nazi-Rockbands. Mark Forsters Fußball-EM-Hymne von 2016 („wir sind groß“) wiederum kam von allen Songs im Publikum am besten an, erinnerte Fußballfreunde aber doch schmerzhaft daran, dass Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich aus dem Turnier flog.

Vielleicht war die Portion Demut gewollt: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt eine viel zu lange, im Kern aber aufschlussreiche Rede, in der er die Einheit vor 30 Jahren mit der Staatsgründung des Deutschen Reichs vor 150 Jahren verglich, einem Jahrestag, dem die Bundesrepublik aus guten Gründen keinen Staatsakt widmet.

Steinmeier zieht den Vergleich zu 1870/71

Damals als Ergebnis des deutsch-französischen Krieges 1870/71 „brutal erzwungen“, so Steinmeier, sei die Reichseinigung in der Pose des Siegers proklamiert worden, gestützt auf „preußische Dominanz“. So ganz ohne Säbelrasseln dagegen sei 1990 die Einheit erreicht worden, sagte der Bundespräsident: „International verhandelt, in ein Abkommen gegossen, eingebettet in eine europäische und internationale Friedensordnung“. Auf der Mauer hätten sich Menschen mit Tränen in den Augen in den Armen gelegen. Ohne eine Einbindung Deutschlands in Bündnisse wie die EU hätten die Nachbarn einer Wiedervereinigung nicht zugestimmt – an diese oft in Vergessenheit geratene Grundvoraussetzung erinnerte der Staatspräsident und verwies auf eine Welt, in der heute „alte Allianzen schwächer werden“.

Noch ein Einheits-Denkmal?

Den Bürgerrechtlern und allen, die die friedliche Revolution 1989/90 erst ermöglicht haben, gebühre ein eigenes Denkmal, regte Steinmeier an – Details wie einen Ort nannte er nicht. Manche Zuhörer wunderten sich, ist doch die umstrittene Einheitswippe vorm Berliner Stadtschloss noch gar nicht fertig. Besonders viel Applaus erntete Steinmeier, als er seinen Dank an den (nicht anwesenden), fast 90 Jahre alten Michail Gorbatschow richtete. Steinmeier ließ sich einigermaßen hinreißen von der Bedeutung des Moments und nannte die Deutschen „Glückskinder in der Mitte Europas“. Dazu zitierte er den britischen Historiker Timothy Garton Ash mit den Worten, die drei Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung seien die „besten dreißig Jahre, die Deutschland je erlebt hat“.

Woidke erinnert an die schmerzvollen Jahre nach 1990

Auf die schmerzhaften Seiten der Wiedervereinigung verwies der weniger zum Pathos neigende Lausitzer Dietmar Woidke. Die Deutsche Einheit sei ein „großer Erfolg – und dennoch ist sie keine Erfolgsgeschichte“, gab der Brandenburger Ministerpräsident zu bedenken. Dass die Ost- und Westdeutschen in „verschiedenen Welten“ aufgewachsen wären, das hätten die Siegermächte 1945 entschieden. Gleichwohl seien viele Erfahrungen der Ostdeutschen 1990 entwertet worden, hätten „Erreichtes und Erlebtes häufig keine Rolle mehr“ gespielt. „Als wäre ein Leben nicht gelebt worden“ – so formulierte es der märkische Regierungs-Chef. Die 30 Jahre seit 1990 bezeichnete Woidke ziemlich diplomatisch als „verbindenden Lernprozess“ und erntete einigen Applaus mit dem Satz: „Vom Osten kann man lernen.“

Eine Talk-Runde irrlichtert

Zur Auflockerung zwischen den staatstragenden Ansprachen veranstaltete der aus West-Berlin stammende, schon seit langem in Potsdam wohnende Moderator Günther Jauch eine Talk-Runde. Gäste: Die am 3. Oktober 1990 als erstes gesamtdeutsches Baby in Leipzig geborenen Ronja Büchner, der 60 Jahre alte Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang („Kling klang“) und Ex-Bundesfamilienministerin Ursula Lehr ( CDU, 90 Jahre alt), die am 9. November 1990 mit Kanzler Helmut Kohl gerade in Polen weilte, als die Mauer in Berlin fiel. Wie es im Live-Format manchmal ist: Die Gäste redeten irgendwie kreuz und quer aneinander vorbei. Christdemokratin Lehr verstieg sich – ganz entgegen dem im Einheits-Auswertungs-Rummel oft gehörten Lob der DDR-Kita- und Schulpolitik – zu der Behauptung, eine obrigkeitsstaatliche Prägung aus der Jugend wirke im Osten bis heute „ein bisschen nach“. Sie erinnere sich an eine Schülergruppe aus der DDR, die sich nach der Wende bei ihr beklagt habe: „Keiner sagt uns, was wir tun sollen.“

Bizarrer Höhepunkt der Runde: Jauch fragte den Keimzeit-Sänger Leisegang, was er dazu sage, dass Ost-Männer im Schnitt 1,3 Jahre kürzer lebten als West-Männer. Der 60-Jährige Leisegang antwortete: „Das kann Fluch oder Segen sein.“ Allgemeines Gelächter.

Genug Rückschau – die Gegenwart ruft

Dass bei aller Rückschau und Feierlaune die Herausforderungen der Gegenwart nicht aus dem Blick geraten dürfen, daran erinnerten gut 200 Angestellte des Autozulieferers Schaeffler in Luckenwalde ( Teltow-Fläming) vor der Zufahrt zur Metropolis-Halle. Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze. Denn der (westdeutsche) Konzern erwägt die Schließung des Standorts. „Wo ist unsere Zukunft?“ fragten sie auf Plakaten und forderten die Politiker zur Hilfe auf. Es ist eben leider doch nicht so, wie Roland Kaiser singt: „Alles, was du willst, liegt in deinen Händen!“

