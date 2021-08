Potsdam

Ein schnelles Ende der Personalnot im Gesundheitsministerium ist nicht in Sicht. Im Landtag kündigte Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) zwar eine Besserung durch „weitere Personalzuführungen“ und „effizientere Verfahren“ im Hause von Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) an. Wie der Antragsstau von rund 50.000 unerledigten Fällen bei der Zahlung von Corona-Entschädigungen abgearbeitet werden soll, blieb aber eher vage.

Ministerin Schneider, die auf eine Dringliche Anfrage der oppositionellen Linken antworten musste, räumte ein, dass der Stand der Abarbeitung „unbefriedigend“ sei. Die Frage nach einem Zeitplan, wann die Anträge abgearbeitet sind, konnte sie nicht beantworten. Die Personalsituation lasse sich in drei Punkten verbessern, hob sie hervor. Das seien mehr Effizienz der Verfahren, eine weitere Personalzuführung und die Einbeziehung externer Kräfte. Eine Möglichkeit sei auch, befristetes Personal einzustellen.

Kanzleichefin verweist auf bereits geleistete Amtshilfe

Die Landesregierung werde auch zukünftig alles tun, um die anstehenden Aufgaben gemeinsam erfolgreich zu bewältigen, versprach die Chefin der Staatskanzlei. „Die Corona-Pandemie hat in verschiedenen Bereichen der Landesverwaltung - und ich denke auch der kommunalen Verwaltung - zu erheblicher Mehrarbeit geführt.“ Es liege in der Natur der Sache, dass bei einer Pandemie das dafür zuständige Gesundheitsressort besondere zusätzliche Belastung habe. Es habe im Rahmen der Amtshilfe bereits Unterstützung gegeben, wie die Bildung eines Impflogistik-Stabes im Innenministerium.

Hilferruf des Ministeriums an die Staatskanzlei

Wie die MAZ berichtet hatte, sieht sich das Gesundheitsministerium wegen der Zuständigkeit für die Corona-Pandemie, das Impfen und die Afrikanische Schweinepest personell am Limit. In einem Schreiben von Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer (Grüne) an die Staatskanzlei hieß es, die Personalsituation des Ministeriums sowie der nachgeordneten Bereiche lasse eine „langanhaltende Bearbeitung aller anstehenden Aufgaben in gewohnter Qualität nicht zu“. Nach Angaben des Gesundheitsressorts sind etwa 50 000 Anträge auf Entschädigung für einen Verdienstausfall wegen der Corona-Pandemie nach dem Infektionsschutzgesetz nicht bearbeitet.

Kritik vom Handwerkskammertag

Der Handwerkskammertag hatte kritisiert, dass viele Betriebe in Brandenburg derzeit wegen ausstehender Corona-Entschädigungszahlungen auf ihren Kosten sitzen bleiben. Linksfraktionschef Sebastian Walter hatte der Regierung am Dienstag Chaos geworfen und von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Regierungserklärung verlangt.

Von Igor Göldner