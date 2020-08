Potsdam

In der Brandenburger Polizei rumort es: Ein Dreivierteljahr nach Amtsantritt der Kenia-Regierung ist ein erheblicher Teil der Führungsposten in der Polizei und im zuständigen Innenministerium unbesetzt – unter anderem sind ab kommender Woche drei der fünf Polizeidirektionen im Land ohne Chef, zwei davon schon seit Ende 2019.

„Es dauert viel zu lang, ein Führungsvakuum können wir uns nicht leisten“, sagt der Vorsitzende des Landtags-Innenausschusses, Andreas Büttner (Linke), der selbst Polizeibeamter ist. „Es braucht eine Grundausrichtung, ein Schwerpunktsetzung“ etwa beim Kampf gegen Rechtsextremismus oder in Fragen der Verkehrsüberwachung, so Büttner. Er kündigte an, von Innenminister Michael Stübgen ( CDU) im Innenausschuss am 9. September einen Bericht anzufordern, „warum und wie viele Stellen nicht besetzt sind.“

Anzeige

Die mächtige Gewerkschaft macht Druck

Der Chef der mit mehr als 7500 organisierten Beamten mächtigen Brandenburger Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster, sagt: „Der Innenminister hatte angekündigt, nach den Sommerferien Entscheidungen zu treffen – wir fragen uns inzwischen, welches Jahr er meint.“ Stübgen sei mittlerweile „fast ein Jahr im Geschäft“ und müsse endlich Klarheit schaffen, wohin die Reise gehe. Von den Führungsjobs hingen viele andere Personalentscheidungen in untergeordneten Bereichen ab, so Schuster.

Weitere MAZ+ Artikel

Konkret sind die Leitungsposten der regionalen Direktionen West und Ost mit Sitz in Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) ruhestandsbedingt seit Ende 2019 vakant. In dieser Woche hat darüber hinaus der Chef der Direktion besondere Dienste, Jörg Müller, seinen letzten Arbeitstag – ihm unterstehen unter anderem Bereitschaftspolizei und Spezialkräfte.

Ausgeschieden ist außerdem der langjährige Personalchef des Polizeipräsidiums in Potsdam, Klaus Küppers sowie dessen fürs Personal verantwortliche Konterpart in der Polizeiabteilung des Innenministeriums. Damit muss sich der vor drei Monaten eingesetzte Polizeipräsident Oliver Stepien nun ohne deren Expertise in dem mehr als 8000 Beamte zählenden Polizeiapparat des Landes orientieren.

Hängepartie nach Gerichts-Klatsche

Die Liste der Führungskräfte mit unklaren oder zeitlich begrenzten Perspektiven lässt sich fortsetzen. Polizei-Vizepräsident Roger Höppner hatte Anfang Mai erfolgreich gegen das Innenministerium geklagt, weil er bei der Besetzung des Polizeiabteilungsleiter-Postens im Innenministerium übergangen worden war. Das Verwaltungsgericht Potsdam erklärte das Besetzungsverfahren für Posten als oberster Kontrolleur der Brandenburger Polizei für ungültig. Die Sache entwickelt sich zur Hängepartie.

Die Folge: Der eigentlich für den Spitzen-Job vorgesehene Präsident der Polizeihochschule, Rainer Grieger, sitzt ebenso auf heißen Kohlen wie Höppner. Um die wichtige Polizeiabteilung dennoch nicht führerlos zu lassen, kehrte der langjährige Inhaber des Postens, der 2019 von Ex-Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) wegen des Streits um die millionenfache Nummernschilderfassung (“Kesy“) geschasste Herbert Trimbach, zurück. Trimbach wäre aber vom Alter her längst im Ruhestand - sein jetziger Vertrag endet mit Ablauf dieses Jahres. „Das Personal ist und bleibt ein Chaos“, sagt Polizeigewerkschafts-Chef Schuster.

Polizeibeauftragter mit unklaren Konturen

Zwei weitere Besetzungen mit großem Einfluss auf die Polizeiarbeit im Land sind noch völlig ungeklärt: Im Koalitionsvertrag hatten die Kenia-Parteien SPD, CDU und Grüne sich darauf verständigt, einen Polizeibeauftragten einzusetzen. Polizisten sollen sich jenseits der offiziellen Dienstwege an diese Stelle wenden können, wenn sie sich gemobbt fühlen oder Diskriminierung beobachten.

Gleichzeitig soll laut Regierungsprogramm eine Beschwerdestelle für Bürger eingerichtet werden, die Ärger mit der Polizei haben. Beide Stellen sind nicht eingerichtet bisher, ihre Konturen sind unscharf. „Keiner weiß, welche Befugnisse sie haben werden“, kritisiert Gewerkschafter Schuster.

Ministerium versichert: Es tut sich etwas

Im Innenministerium verweist man auf eine Vielzahl von unbesetzten Posten, die man von der rot-roten Landesregierung 2019 übernommen habe. Verzögerungen durch die Corona-Pandemie seien ebenfalls zu berücksichtigen, so Ministeriumssprecher Martin Burmeister. Außerdem habe man dem neuen Polizeipräsidenten Stepien Zeit geben wollen, um seinen Arbeitsbereich kennenzulernen.

Laut Burmeister gibt es nun Bewegung: „Vor gut einer Woche hat der Polizeipräsident seine Personalvorschläge unterbreitet und der Innenminister hat diesen am Freitag zugestimmt. Nun werden die notwendigen Gremien beteiligt und danach die Entscheidung bekanntgegeben.“

Die Polizei bleibt allerdings nicht die einzige Baustelle von Innenminister Stübgen: Nach Angaben der Ministeriums-Homepage waren Anfang August drei von sechs Abteilungsleiter-Stellen nur provisorisch besetzt: Unter anderem in so wichtigen Bereichen wie Rechtsangelegenheiten sowie kommunalen Fragen und Brand- und Katastrophenschutz.

Von Ulrich Wangemann