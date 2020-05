Hü und hott an Brandenburgs Polizeispitze

Potsdam

Im Innenministerium geht es ziemlich drunter und drüber gerade, was die Verteilung der Spitzenposten in der Polizei angeht. Neueste Volte: Der zwangsversetzte ehemalige Polizeiabteilungsleiter im Ministerium, Herbert Trimbach, soll auf den letzten Metern seines Berufslebens jenen Posten übernehmen, von dem er vor einem Jahr geschasst worden war.

Viele wichtige Posten sind vakant

So erfreulich diese späte Genugtuung für den Kritiker der umstrittenen Kesy-Kennzeichenerfassung sein mag: Das Hü und Hott in den wichtigsten Ämtern bei der märkischen Polizei ist kein Traumstart für die Ministeriumsspitze. Einen Kandidaten für den Posten des obersten Polizei-Kontrolleurs musste Innenminister Michael Stübgen ( CDU) nach einer Konkurrentenklage zurückziehen. Nun droht eine juristische Hängepartie. Als Polizeipräsidenten zauberten Stübgen und sein Staatssekretär Kandt nach ewiger Suche einen Berliner aus dem Hut und brüskierten damit den langjährigen Vizepräsidenten Roger Höppner, einen Polizisten, der etwa im Kampf gegen Rechts auf Jahrzehnte der Erfahrung zurückschauen kann – was in der derzeitigen Situation nicht schaden kann.

Seit Monaten nicht regulär besetzt sind zwei der vier regionalen Direktionen. Womöglich hat das Ministerium sich mit der Bestellung des 65-jährigen Trimbach Zeit verschafft, um ein Team an der Spitze zu formen. Es ist höchste Zeit.

