Potsdam

Die Tierrechtsorganisation Peta hat am Mittwoch vor dem Verbraucherministerium in Potsdam gegen Tiertransporte in Nicht-EU-Länder protestiert. Damit forderte sie das Land Brandenburg auf, zumindest tierquälerische Langstreckentransporte, die trotz einer Transportverordnung fast ausnahmslos gegen EU-Recht verstießen, endgültig nicht mehr zu genehmigen. Kurz zuvor hatte das Verbraucherministerium einen Erlass bekanntgegeben, der die Berichtspflichten der Ämter und Beweispflichten der Transporteure erhöhen soll, um unnötiges Tierleid zu verhindern.

Für den Protest, der coronabedingt als Ein-Mann-Aktion stattfand, legte Jens Vogt, Koordinationskoodinator bei Peta in Potsdam, ein Kalb aus Stoff vor den Eingang des Ministeriums. „Das tote Kalb steht stellvertretend dafür, dass viele Tiere schwanger transportiert werden auf den langen Strecken, ohne ausreichend Nahrung und Wasser“, sagte Jens Vogt. Zu der Aktion kamen Landwirtschaftsminister Axel Vogel und Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (beide Grüne).

Verwaltungsgericht setzte Genehmigungen von Transporten durch

Im Sommer war durch einen Bericht von ARD und RBB bekannt geworden, dass in Brandenburg den Angaben zufolge die meisten Tiertransporte in umstrittene Drittländer genehmigt wurden. Unter den rund 400 Landkreisen und Städten deutschlandweit seien neun Landkreise, die im Jahr 2019 für 97 Prozent aller Rinder-Exporte in diese Länder verantwortlich gewesen seien - darunter Teltow-Fläming (6478 Rinder), Prignitz (4706) und Oberspreewald-Lausitz (1897).

Im März und August 2020 hatte das Verbraucherschutzministerium die Anforderungen an die Plausibilitätsprüfung für lange grenzüberschreitende Transporte in den Landkreisen verschärft. Mehrere Landkreise hätten daraufhin Transporte nicht mehr genehmigt. Mit gerichtlichen Eilbeschlüssen seien dann aber dennoch immer wieder Genehmigungen erwirkt worden.

Neuer Erlass lasse viel Raum für Täuschungen

Das Verbraucherschutzministeriums hatte die bisherige Erlasslage deshalb in einem Rechtsgutachten prüfen lassen und angepasst. Im neuen Erlass sollen die Transporteure mehr in die Verantwortung genommen werden. Sie sollen beweisen, dass die hohen Anforderungen an die Transporte auch eingehalten werden. “So muss garantiert sein, dass die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten, die Tiere gefüttert und getränkt werden“, sagte Ministerin Ursula Nonnemacher.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lisa Kainz, Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei Peta, steht dem Erlass skeptisch gegenüber. „Daran, dass es bei den Tiertransporten extrem viel Raum für Täuschungen gibt, wird auch der Erlass nichts ändern. Wir brauchen ein deutschlandweites Verbot.“ Es sei schwierig für die Veterinärämter die Routen in die Dritt-Länder genau zu überprüfen. In der Vergangenheit seien den Veterinärämtern auch gefälschte Fotos von Versorgungsstellen gezeigt worden.

Von Anna Bückmann und Lena Köpsell