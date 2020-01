Peter Wohlleben: Bäume für Elektroautos zu opfern ist paradox

Potsdam

Er ist Deutschlands bekanntester Waldexperte: Peter Wohlleben, Autor des internationalen Bestsellers „Das geheime Leben der Bäume“. Am Montagabend präsentierte er in Potsdam die Verfilmung des erfolgreichen Sachbuchs, die am Donnerstag in den Kinos anläuft. Am Rande der Veranstaltung im Kino „ Thalia“ äußerte sich Wohlleben auch zur umstrittenen Rodung eines Kiefernwaldes in Grünheide ( Oder-Spree). Dort soll eine sogenannte Giga-Fabrik des amerikanischen E-Autoherstellers Tesla entstehen.

Lesen Sie auch:

Interview mit Peter Wohlleben

„Schade ist es um jeden Wald“, so Wohlleben gegenüber der MAZ. Er sei absoluter Elektrowagen-Fan. „Aber dafür die klimaschützende Vegetation abzuholzen, ist paradox.“ Brandenburg opfere den Wald, weil das planerisch am leichtesten sei, weil er allein dem Land gehöre. Für ein Areal aus vielen Parzellen von verschiedenen Eigentümern hätte man mehr Zeit einplanen müssen.

Nichts gegen Elektroautos

Wohlleben betonte, der Bau der Tesla-Fabrik sei aus seiner Sicht völlig in Ordnung. „Aber ich sage: Macht das doch bitte auf dem Acker. Wenn wir alle etwas weniger Fleisch essen würden, bräuchten wir auch nicht so viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Aber einen bestehenden Wald für eine Fabrik zu roden, das ist 19. Jahrhundert!“

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatten auch andere Naturschützer appelliert, bei aller Freude über die Milliardeninvestition in das Land Brandenburg die Belange der Tier- und Pflanzenwelt ausreichend zu berücksichtigen. Und Tesla scheint diesen Appell ernst zu nehmen. Zumindest gab die Brandenburger Landesregierung bekannt, dass der amerikanische E-Autohersteller die dreifache Menge des gerodeten Waldes wieder aufforsten lassen will.

Es gibt Wald und Wald

Doch welche Qualität wird dieser Wald haben? Für Peter Wohlleben ist Wald nicht gleich Wald, das ist der Kern seiner Botschaft. Plantagenwälder aus relativ schnell wachsenden Nadelgehölzen lehnt der Diplom-Forstingenieur ab. Ein solcher minderwertiger Wald wird für das Tesla-Werk gerodet. Die Rede ist hier von mehreren hunderttausend Bäumen auf 90 Hektar. „Aber ein Kiefernwald ist besser als kein Wald“, so Wohlleben.

Monokulturen seien durch zunehmende Trockenheit, Schädlinge und Waldbrände besonders gefährdet. Die meisten Nadelbäume, betont Wohlleben, sind in Deutschland nicht heimisch. Deshalb habe es mit Kiefern, Fichten, Lärchen und Douglasien hierzulande immer schon Probleme etwa durch Borkenkäfer oder Stürme gegeben.

Laubbäume kühlen das Land

In seinem Film, der mit hochinteressanten und wunderschönen Landschaftsaufnahmen aufwartet und ein Publikumsrenner werden dürfte, erklärt Wohlleben eindringlich, warum er gerade in Zeiten des Klimawandels Laubbäume für die bessere Wahl hält. Forschungen hätten gezeigt, dass alte Laubwälder im Vergleich zur offenen Landschaft um durchschnittlich zehn Grad herunterkühlten, im Vergleich zu Städten sogar um 15 Grad. „Wenn Sie also in Berlin 40 Grad haben, dann ist es daneben in einem alten Buchenwald nur 25 Grad warm.“

Setzlinge werden nicht überleben

Brandenburgs Forst-Verwaltung kommt in seinem Film denkbar schlecht weg. Wohllebens Kritik kratzt um so mehr am Image des Landes, da er auch viele positive Beispiel zeigt und sich nicht als selbstgefälliger Kritiker geriert. Zum Ende sieht man den groß gewachsenen Mann in einem sechs Quadratkilometer großen Forst bei Treuenbrietzen zwischen verkohlten Baumstämmen stehen. Statt die Ascheschicht und die verkohlten Stämme als Feuchtigkeitsbinder zu belassen und einen Mischwald anzupflanzen, wurden hier Forstflächen planiert und mit staatlicher Unterstützung eine neue Fichtenplantage angelegt. Wohlleben prophezeite den Setzlingen kein langes Leben.

Wissenschaftler sind skeptisch

Die Differenzen zwischen Wohllebens Positionen und den Praktiken der Holz- und Forstwirtschaft Anfang der Woche auch in Braunschweig zur Sprache. Dort weigerten sich die Niedersächsischen Landesforsten im Zusammenhang mit Wohllebens Film öffentlich aufzutreten, berichtete die Braunschweiger Zeitung. Zentrale Aussagen Wohllebens widersprächen wissenschaftlich belegten Erkenntnissen, so die Begründung.

Als Beispiele hierfür wurden die „zahlreichen Vermenschlichungen“ in Wohllebens Argumentation angeführt. So spreche der Autor etwa von „der Buche und ihren Kindern“. Zwar seien anschauliche Vergleiche durchaus legitim, um komplexere Sachverhalte zu beschreiben. „Jedoch zwischen den Bäumen eine soziale Mutter-Kind-Beziehung zu zeichnen, ist schlicht falsch“, sagte Mathias Aßmann, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. „Ab dem Punkt, an dem die Samen keimen und wachsen, ist es ein knallharter Kampf ums Überleben.“

Lesen Sie auch:

Tesla unterschreibt Kaufvertrag für Großfabrik in Grünheide

Geplante Tesla-Fabrik: Wenn Skepsis und Optimismus aufeinander treffen

Kommentar: Deshalb ist das Tesla-Projekt noch nicht in trockenen Tüchern

Von Karim Saab