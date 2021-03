Potsdam

Campingtourismus ermöglicht kontaktarmes Reisen auf Abstand und sollte daher schnell wieder erlaubt werden – das fordern die beiden Campingportale „freetour.com“ und „camping.info“ in einer gemeinsamen Online-Petition.

„camping.info und freeontour.com sind überzeugt, dass grundsätzlich der Zeitpunkt gekommen ist, um auch für die Tourismusbranche über kontrollierte Wege aus dem Lockdown zu sprechen und diese differenziert zu betrachten“, heißt es in der Bittschrift an die Bundesregierung. Bislang werde der Fokus zu sehr auf Pauschal- und Hotelreisen gelegt.

Öffnungsperspektive gefordert

„Es mangelt an einer differenzierten Betrachtungsweise der autarken Urlaubsform Camping, die aufgrund der besonderen Gegebenheiten ein Corona-konformes Reisen ermöglicht“, heißt es. Da Camper im eigenen Auto reisten, sei das Infektionsrisiko gering. Die meisten Wohnmobile verfügten zudem über eine entsprechende sanitäre Ausstattung und auf den Stellplätzen könne der Abstand eingehalten werden.

Die Petition fordert die Bundesregierung auf, bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie am 22. März ein stufenweises Öffnungskonzept für Camping- und Wohnmobilstellplätze zu erarbeiten. Fast 20.000 Unterstützer hatten das Gesuch auf der Plattform „Open Petition“ bis Redaktionsschluss unterschrieben.

Die Camper stehen mit ihren Wohnmobilen schon in den Startlöchern. Quelle: Ulrich Hansbuer

Bis zum 28. März gilt ein touristisches Beherbergungsverbot

Bisher gilt bundesweit ein generelles Beherbergungsverbot für Touristen –und das noch mindestens bis zum 28. März. Damit ist auch das Campen für Urlauber weder auf Campingplätzen noch auf Wohnmobilstellplätzen möglich. Gleiches gilt für kostenfreie oder private Stellplätze.

In Brandenburg dürfen nur Dauercamper mit einem mindestens für ein Jahr gültigen Pacht- oder Mietvertrag auf die Plätze.

Brandenburgs Campingplatz-Betreiber wollen öffnen

Unterstützung für die Petition kommt von der Brandenburger Landesgruppe des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD). „Wir sind absolut für eine rasche Öffnung der Campingplätze“, sagt der BVCD-Vizepräsident im Land Brandenburg, Jörg Klofski.

Der Weg aus dem Lockdown müsse schrittweise erfolgen und könnte wie 2020 mit der Öffnung der Camping- und Wohnmobilstellplätze für Urlauber mit autarken Ver- und Entsorgungssystemen und eigenem Sanitärbereich starten.

„Im vergangenen Jahr haben die Brandenburger Stellplatz-Betreiber ein gutes Hygienekonzept erarbeitet, das sicheres Campen möglich macht“, sagt Klofski, der im Schlaubetal den Campingplatz am Schervenzsee betreibt.

Jörg Klofski ist Vizepräsident der Brandenburger Landesgruppe des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD). Quelle: schlaubetal-camping-schervenzsee

Urlauber reservieren bereits auf Verdacht

Er sei enttäuscht gewesen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer letzten Beratungsrunde mit den Länderchefs nicht über Tourismus gesprochen habe. Nun setzt Klofski alle seine Hoffnungen auf die nächste Konferenz.

„Ich hoffe, dass am 22. März ein Stufenplan für die Tourismusbranche erarbeitet wird und dass die Campingwirtschaft als Vorreiter in Brandenburg vielleicht schon zu Ostern wieder vorsichtig loslegen darf.“

Schon jetzt verzeichnet Klofski viele Reservierungen. „Die Leute wollen raus –das spürt man“, sagt er. Er gehe für das Frühjahr und den Sommer von einer ähnliche hohen Nachfrage wie 2020 aus.

Der Campingplatz am Schervenzsee im Schlaubetal verzeichnet schon jetzt viele Reservierungsanfragen. Quelle: schlaubetal-camping-schervenzsee

Corona führt zu Camping-Boom

Im vergangenen Jahr zählte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg rund 1,5 Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen. Das entspricht einem Plus von rund zehn Prozent im Vergleich zu 2019.

Die größte Steigerung bei Gästen und Übernachtungen verzeichnete die Reiseregion Prignitz – mit einem Gesamtplus von rund 50 Prozent. „Camping ist die gesündeste Form des Reisens und das zeigt sich in der Pandemie ganz besonders“, ist Klofski überzeugt.

Drei Mal so viele Buchungen wie sonst

Auch seine Kollegin Grit Döhring vom Campingplatz Dreetzsee im Boitzenburger Land an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern geht von vielen Urlaubern in diesem Jahr aus –sobald die Politik grünes Licht für die Öffnung gibt. „Für den Sommer habe ich schon jetzt drei Mal so viele Buchungen wie vor Corona“, sagt Döhring.

Das Telefon stehe vor lauter Anfragen nicht still. Auch Döhring hofft auf ein positives Signal von der nächsten Bund-Länder-Schalte. „Beim Camping können die Menschen ohne Berührung zu anderen in die Natur, das ist nicht dasselbe wie im Hotel“, sagt sie.

Von Jérôme Lombard