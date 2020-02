Vor 80 Jahren: Pfarrer Albert Willimsky im KZ Sachsenhausen umgebracht

Oranienburg

An seine Haushälterin schrieb Albert Willimsky am 25. Januar 1940 aus dem Polizeigefängnis von Stettin: „Mit einer Freilassung rechne ich also nicht. Das Gottvertrauen habe ich jedenfalls noch keinen Augenblick verloren.“

Der katholische Pfarrer, der lange in Friesack ( Havelland) und Gransee ( Oberhavel) gewirkt hatte, verabschiedete sich mit Grüßen an die Gemeinde in Stettin, seinem letzten Pfarramt. Der Brief wurde nie zugestellt. „Zur Weiterleitung ungeeignet“, vermerkte die Gefängnis-Zensur der Nazis kaltschnäuzig. Willimsky starb drei Wochen später in Sachsenhausen ( Oberhavel). Das war vor 80 Jahren, am 22. Februar 1940. Albert Willimsky, damals 49, war der erste Priester des Bistums Berlin, der ein Opfer der NS-Herrschaft wurde.

Amtliche Todesursache „Lungenentzündung“

„In der amtlichen Todesanzeige von Oranienburg stand, dass Willimsky am 22.02.1940 um ein Uhr nachts an einer Lungenentzündung gestorben sei“, sagt der Sprecher der Gedenkstätte, Horst Seferens. Das sei „mit erheblichen Zweifeln belastet“.

Es war nicht ungewöhnlich, so Seferens, dass die SS Todesurkunden fälschte, wenn Gefangene durch brutale Misshandlung ihrer Schergen zu Tode kamen. Wie genau Willimsky starb, ist ungeklärt. Einen direkten Hinrichtungsbefehl gab es offenbar nicht. Aber Gründe, den in Brandenburg tätigen Priester zu beseitigen, sahen die Nazis allemal.

Kaplan in Beuthen und Kreuzberg

Am 28. Dezember 1890 in Głogówek geboren, wurde Willimsky nach seiner Priesterweihe 1919 erst Kaplan im oberschlesischen Beuthen, dann in Berlin Kreuzberg. Nach seiner ersten Stelle als Seelsorger im vorpommerschen Barth kam Willimsky nach Brandenburg.

Im Dezember 1926 wurde er Pfarrer in Friesack. Dort fingen seine Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Herrschaft an, die zu seiner mehrfachen Verhaftung und schließlich zu der mutmaßlichen Ermordung in Sachsenhausen führten.

Kritik am Nazi-Ideologen Alfred Rosenberg

Ein Dorn im Auge war den Nazis schon Willimskys Seelsorge für polnische Wanderarbeiter. Das Fass zum Überlaufen brachte wohl, dass er 1935 das Hauptwerk des NS-Ideologen Alfred Rosenberg, den „Mythus des 20. Jahrhundert“, offen einen „Blödsinn“ nannte. Die Polizeileitstelle Potsdam vermerkt dazu am 23. August 1935, Willimsky behaupte, der „Mythus“ sei nicht einmal Rosenbergs eigenes Produkt, „sondern er habe zum größten Teil abgeschrieben aus dem Pfaffenspiegel und aus Werken eines Professors, welcher sich durch seine Schriften unsterblich blamiert habe“.

Die Nazis reagierten sofort und verboten dem Pfarrer den Aufenthalt im gesamten Kreis Friesack. Willimsky trat eine Stelle in der Gemeinde Mariä Himmelfahrt in Gransee an. Auch dort ließ sich der streitbare Pfarrer nicht den Mund verbieten und kritisierte die menschenfeindliche und unchristliche Weltanschauung der Nazis. Auf Denunziationen und Anzeigen folgten auch in Gransee Verhöre und Einschüchterungen.

Verhaftet im Pfarrhaus in Gransee

Im Oktober 1938 wurde Willimsky in seinem Granseer Pfarrhaus erneut verhaftet. Eine 24-jährige Potsdamerin hatte ihn angeschwärzt. Willimsky habe sich abfällig über Hitler und Goebbels geäußert. Sieben Monate verbrachte Willimsky in Potsdam in Untersuchungshaft. Ein Gericht verurteilte ihn. „In seiner einseitigen katholischen Einstellung befangen, vermag er nicht mehr den gesunden und vernünftigen Blick für die Maßnahmen der Reichsregierung aufzubringen“, hieß es. Die eigentliche Strafe hatte Willimsky durch die Untersuchungshaft aber schon abgesessen.

Der Versuch des Berliner Bischofs Konrad Graf von Preysing, Willimsky 1939 mit einer Versetzung nach Stettin-Podejuch aus der Schusslinie zu bringen, misslang. Natürlich äußerte sich Willimsky kritisch zum deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. In einem Gespräch in Stettin hatte Willimsky der Nazi-Propaganda von der angeblich grausamen polnischen Armee entschieden widersprochen.

Seine darauf folgende angebliche „Schutzhaft“ durch die Gestapo am 31. Oktober 1939 sollte seine letzte sein. Tatsächlich trog Willimsky sein Gefühl nicht. Die Nazis vernichteten skrupellos einen Gegner, dessen Gewissen ihrer Ideologie grundlegend widersprach.

Ein katholischer Bonhoeffer

Ulrich Schnauder von der Katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu Neuruppin, der sich als Verwaltungsleiter des Pastoralen Raumes Fürstenberg-Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) mit Willimsky befasst hat, sagt: „Er war jemand, der aus seinem tiefen Glauben heraus, an den Stellen, an denen er gewirkt hat, den Mut hatte, laut und deutlich zu sagen, wie gravierend die nationalsozialistische Politik das christliche Menschenbild tangierte.“

Auch wo es existenziell wurde, sei er nicht zurückgewichen. Das habe er mit dem viel bekannteren Lutheraner Dietrich Bonhoeffer gemein, der ebenfalls wegen seiner standhaften Haltung hingerichtet wurde – fünf Jahre nach Willimsky.

Viele Zeitgenossen Willimskys hätten im Gegensatz zu ihm das Unmenschliche und Unchristliche der nationalsozialistischen Politik vielleicht auch deshalb nicht begriffen, weil die eigentlich christlichen Inhalte gar nicht zu ihnen vorgedrungen seien. Zum Beispiel auch nicht der grundlegende Sachverhalt, dass Jesus selbst Jude war. „Was mich so erschüttert, ist, wie oft Willimsky aus der Bevölkerung heraus denunziert wurde“, sagt Schnauder. Die in der Nazi-Ideologie befangenen Mitläufer hätten keine Schwierigkeit gehabt, abweichende Meinungen sofort anzuzeigen.

Gedenktafel für den Märtyrer

Willimsky war nicht das erste und auch nicht das prominenteste Opfer der Nationalsozialisten aus Kirchenkreisen. Aber als erster umgebrachter katholischer Würdenträger des Bistums Berlin hat er einige Bekanntheit erlangt. In Gransee erinnert eine Gedenkplatte am Pfarrhaus an sein Wirken, in Friesack gibt es den Pfarrer-Albert-Willimsky-Weg und in Stettin-Podejuch wurde im Juni 2008 der Park Alberta Willimskyego nach ihm benannt.

Die Katholische Kirche führt ihn seit 1999 als Märtyrer. Nach Willimsky kamen allein in Sachsenhausen noch 95 weitere katholische Würdenträger zu Tode. Sie und Willimsky sind dort auf einer Gedenkplatte aufgeführt.

Der Versuch der Nazis, einen Widerstandskämpfer mit seiner Ermordung nicht nur unschädlich zu machen, sondern aus dem Gedächtnis zu tilgen, ist auch im Falle Albert Willimskys gescheitert. Am Sonnabend wurde in der Gedenkstätte Sachsenhausen zu seinen Ehren um 14 Uhr eine Messe für Willimsky gehalten, am Sonntag dann findet um 18 Uhr eine Messe in Stettin-Podejuch mit Erzbischof Andrzej Dzięga statt. Dann soll eine weitere Gedenktafel für den streitbarer Pfarrer errichtet werden.

Von Rüdiger Braun