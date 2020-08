Pfeffi und Spreewaldgurken: Der BER setzt auf Produkte aus der Region

Schönefeld

Wenn eines Tages Fluggäste vom BER in die weite Welt fliegen, beginnt ihre Reise im Reich von Steffen Jopp. Jopp ist General Retail Manager beim Hamburger Handelsunternehmen Gebr. Heinemann und dort zuständig für die Duty-Free-Shops an den drei Berliner Flughäfen. Am neuen Standort im Hauptstadtflughafen werden die Passagiere so geleitet, dass sie auf ihrem Weg zum Gate unweigerlich zwischen Parfüms, Süßigkeiten im XXL-Format und Regalen voller Zigarettenstangen hindurch müssen.

Noch ist davon aber wenig zu sehen. Der Duty-Free-Shop in Terminal eins ist bislang eine Baustelle. Der Fußboden ist mit Pappe abgeklebt, von der Decke hängen lose Kabel. Hinter einem Bauzaun stapeln sich Säcke mit Gipspachtel. Regale gibt es noch nicht, von Ware ganz zu schweigen. Doch Steffen Jopp ist zuversichtlich bis Ende Oktober startklar zu sein. Insgesamt 250 Mitarbeiter sollen dann in den beiden Filialen am BER arbeiten.

111 Geschäfte allein in Terminal eins

Ein Schwerpunkt des Angebots soll auf regionalen Angeboten liegen, erklärt Jopp. Ob Berliner Luft, Schokolade aus Spremberg oder Spreewaldgurken – insgesamt 400 von 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche sind für Produkte aus der Region reserviert. „Wir sind permanent auf der Suche nach neuen Partnern und Produkten aus Berlin und Brandenburg“, sagt Jopp.

111 Geschäfte mit 800 Mitarbeitern. Der Flughafen Schönefeld ist gleichzeitig auch ein Shopping-Center. Quelle: Ekaterina Zershchikova

Hinter dem Duty-Free-Shop beginnt der „ Marktplatz“ von Terminal eins. Die große, luftige Halle erinnert in der Tat eher an ein Einkaufszentrum als an einen Flughafen. 111 Geschäfte, Restaurants und Cafés reihen sich hier auf zwei Etagen an einander. Rund 800 Mitarbeiter sollen ab Ende Oktober hier beschäftigt sein. „Es gibt in Deutschland bislang keinen Flughafen mit einem Ort wie diesem“, sagt Norbert Minhorst.

Spreewald-Whiskey und Werder-Wein: Fokus auf Regionalität

Minhorst ist als Leiter Commercial bei der Flughafengesellschaft für die Vermietung der Verkaufs- und Werbeflächen am BER verantwortlich. Auch im Marktplatz liegt der Fokus auf Regionalität. Über die Hälfte der rund 60 gastronomischen Betriebe im Terminalgebäude kommt aus Berlin und Brandenburg, erklärt Norbert Minhorst. Als die Verkaufsflächen im Jahr 2010 ausgeschrieben wurden, seien zehn Bewerber auf ein Geschäft gekommen, sagt Minhorst. „Wir haben genau hingeguckt, wer zu uns passt.“

Die Stuttgarter Wölhaf Gruppe betreibt zehn Gastronomie- und Einzelhandelsgeschäfte mit insgesamt 140 Mitarbeitern am BER. Darunter auch den Regio-Shop Spreewald & More. Der kleine Laden bietet die geballte kulinarische Vielfalt Berlin-Brandenburgs. Von Spreewald-Whiskey über Fruchtwein aus Werder bis hin zu Eberswalder Wurst – fast jede Region ist vertreten. Natürlich dürfen auch die Gewürzgurken nicht fehlen, touristengerecht präsentiert im Miniatur-Spreewald-Kahn.

Ständige Vertretung: „Politikbegleitende Gastronomie am BER “

Außerdem wird es eine Filiale der Berliner Sektkellerei Lutter & Wegner geben, ein Schokoladengeschäft der Spremberger Confiserie Felicitas und einen Laden für Mitbringsel der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Die Mehrheit der Gewerbetreibenden, die jetzt am BER in den Startlöchern stehen, hat dem Pannenflughafen auch in schweren Zeiten die Treue gehalten. Zwischen 90 und 95 Prozent der Mieter seien seit 2011 dabei, sagt Norbert Minhorst. Fast alle sind derzeit auch in Tegel und Schönefeld aktiv.

Neu an einem Berliner Flughafen ist hingegen die Außenstelle der Ständigen Vertretung. Das Traditionslokal am Schiffbauerdamm in Berlin-Mitte, seit Jahrzehnten Treffpunkt der Berliner Politik, hat zwischen Marktplatz und Flugsteigen eine Filiale eingerichtet, die ganz im Zeichen der jüngeren deutschen Geschichte steht. Hier können die Fluggäste noch ein letztes Bier in der deutschen Hauptstadt genießen, mit Blick auf Tower und Vorfeld des BER.

Die Ständige Vertretung, sagt Mitgründer Harald Grunert, stehe für „politikbegleitende Gastronomie“. Kanzler, Minister, Bundestagsabgeordnete – alle seien schon einmal da gewesen. Vor dem Tresen steht ein schwarz-rot-gold lackierter, zwei Tonnen schwerer Grenzpfahl aus Beton, der einmal die deutsch-deutsche Grenze markierte. Die Wände sollen die Porträts bedeutender Persönlichkeiten der deutschen Geschichte schmücken. Eine größere Herausforderung, als zunächst gedacht, sagt Grunert, die Brandschutzauflagen im Flughafen seien hoch. „Haben Sie schon einmal versucht, feuerfeste Bilderrahmen aufzutreiben?“

Von Feliks Todtmann