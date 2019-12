Pferdeklappe in Templin: Hof der verlorenen Seelen

Templin

Wenn Pferde zu teuer sind, krank oder zu alt werden, dann landen sie, wenn sie Glück haben, auf dem Dorettenhof in Templin ( Uckermark). Hier befindet sich Brandenburgs erste legale „ Pferdeklappe“. Dort können Pferdebesitzer ihre Tiere anonym und ohne Pferdepass abgeben. So retten die Hofbesitzer Angy und Henry Strathmann vielen Tieren, die sonst beim Schlachter landen würden, das Leben. Eine Endstation soll der Dorettenhof aber nicht sein.

Mitten in der Uckermark liegt in der Nähe von Templin das Gut Dorettenhof. Sieben Stallungen, eine große Weide und das Wohnhaus vom Ehepaar Strathmann finden auf mehr als fünf Hektar Land Platz. Betritt man den Hof der ehemaligen Sozialarbeiterin und des Tierarztes, dann bellt, quakt, grunzt und wiehert es aus allen Ecken. Schnell ist klar, dass die 2015 gegründete Pferdeklappe ein Auffangbecken für alle möglichen Tiere ist.

Den größten Teil machen aber tatsächlich die Pferde aus. 30 Tiere leben derzeit auf dem Hof. Allein im Dezember wurden schon drei Pferde abgegeben – das passiert zum Teil anonym. „Eines Tages stand ein Pferd einfach auf dem Hof. Die Papiere waren unvollständig und wir mussten erst recherchieren, ob es jemandem gehört“, erzählt Angy Strathmann. Sie koordiniert den Verein des Hofes „Gut für Tiere e.V.“ und prüft, ob das anonyme Pferd als gestohlen gemeldet wurde oder weggelaufen ist.

Anonyme Pferdeklappe

So ganz anonym werden die Pferde jedoch selten abgegeben. „In den meisten Fällen gibt es einen Vorkontakt. Die Leute schreiben Nachrichten, rufen mit unterdrückter Nummer an. Manchmal geben sie ihren Namen preis, manchmal nicht“, erzählt sie. Die Besitzer würden dann sogar mehrere Hundert Kilometer anreisen. „Manchen ist es tatsächlich peinlich, dass ihre finanziellen Mittel erschöpft sind. Das soll dann auch keiner wissen“, erklärt Angy Strathmann den Aufwand. Der Unterhalt eines Pferdes kostet im Berliner Speckgürtel mehrere Hundert Euro im Monat – Kosten, die viele Besitzer unterschätzen.

Sie und ihr Ehemann verstehen sich als Tierschützer. Sie retten immer wieder verwahrloste Tiere aus schlechter Haltung, aber auch ungewollte Tiere vor dem Tod. So auch ein Distanz-Rennpferd. Der gerade mal sechsjährige Araber steht auf der Weide und atmet schwer. Immer wieder schlägt er den Huf in das Gras, weil sich die Muskeln unter dem braunen Fell fast ununterbrochen zu einem Husten anspannen. „Es hat Asthma“, erklärt Angy Strathmann. In letzter Minute, am Tag der Schlachtung, hatte sie zugesagt, das Pferd bei sich aufzunehmen. „So ist es zu uns statt zum Metzger gekommen“, sagt sie.

Auf Spenden angewiesen

Alle Tiere werden bei ihrer Ankunft auf dem Dorettenhof von Tierärzten auf Krankheiten untersucht, gekennzeichnet und aufgepäppelt. Wie es danach weitergeht, ist unterschiedlich. „Wir wollen die Tiere vermitteln. Die wenigsten sollen hier bis zum Ende bleiben“, sagt Tierarzt Henry Strathmann. Die Rechnung ist für seine Frau einfach: „Jedes Tier, das bleibt, besetzt einen Platz, den andere Tiere brauchen.“

Dennoch vermieten sie einige Plätze als Pension, weil der Hof, die Medikamente und das Futter für die Tiere teuer sind. Der Verein und der Hof sind auf Spenden angewiesen. „Wir bieten auch begleitetes Reiten an, bei dem die Kinder wirklich alles über die Pferdehaltung lernen“, sagt Angy Strathmann. Das soll die Kinder sensibilisieren und den Hof finanzieren. Auch 20 Vereinsmitglieder helfen ehrenamtlich auf dem Hof.

Das Ziel: Ein neues Zuhause

Eine Garantie, dass ein Tier ein neues Zuhause findet, gibt es nicht. Einige Tiere leben schon seit Jahren auf dem Dorettenhof. So steht ein knapp 30-jähriges Pferd auf einer Koppel neben dem Zwinger eines abgemagerten, verhaltensgestörten Hundes.

Doch auch gesunde Tiere sind schwer zu vermitteln. Das Ehepaar will Tiere günstig, aber nicht unter Wert verkaufen. „Wir müssen die Behandlungskosten wieder rein bekommen. Aber es ist auch eine Schutzgebühr“, sagt Henry Strathmann. Das hätte sich bewährt, weil ein kostenloses Tier weniger Wertschätzung erhalte als ein teureres. „Wir achten sehr darauf, dass die Tiere nachhaltig vermittelt werden“, erklärt er. Trotzdem müssen Tiere bisweilen auch wieder zurückgeholt werden, weil sie falsch gehalten werden.

„ Tierschutz ist eine mühsame Angelegenheit“, fasst Henry Strathmann die Arbeit der beiden zusammen. „Aber wir haben die Möglichkeit, den armen Seelen zu helfen“, sagt er. Er versteht die Pferdeklappe nicht als Endstation, sondern als Zwischenbahnhof für die Tiere.

Von Jan Russezki