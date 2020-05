Corona-Krise: Was Pfingsten in Brandenburg erlaubt ist und nicht

Potsdam

Pfingsten naht, typischerweise eine Zeit für Ausflüge, Grillen, Anbaden, Camping. Lange sah es wegen der Corona-Krise zunächst so aus, als würden fast alle Feiertagsfreuden ausfallen müssen. Doch nun lockern die Behörden überall die Einschränkungen. Alles wie gehabt also zu Pfingsten? Davon kann keine Rede sein. Die MAZ gibt einen Überblick, mit welchen Einschränkungen Ausflügler rechnen müssen.

Freibad – nur nach Anmeldung

Manche Freibäder öffnen wieder – aber nur mit Einschränkungen. In Potsdam etwa gilt das ab Freitag das Strandbad Park Babelsberg und das Waldbad Templin. Dort kommt man nur nach Online-Reservierung hinein, unterteilt in Vormittags- und Nachmittags-„Schichten“. Zwischen den Badehandtüchern müssen fünf Meter Abstand eingehalten werden. Etliche Freibäder bleiben ganz geschlossen, etwa das historisch-schöne Jahn-Bad in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin).

In Berlin öffnen einzelne Freibäder, allerdings müssen die Badenden im Kreis hintereinander her schwimmen. In ein 50-Meter-Becken dürfen maximal 56 Menschen. Hallenbäder und der überdachte Freizeitpark Tropical Islands dürfen erst am 15. Juni wieder aufmachen. Tropical Islands hat schon angekündigt, nur halb so viele Besucher wie zu normalen Zeiten aufnehmen können.

Freiluft-Gottesdienste jetzt erlaubt – unter Auflagen

Gottesdienste sind zu Pfingsten in einem erweiterten Rahmen möglich. Die Brandenburger Landesregierung erlaubt ab sofort Open-Air-Gottesdienste mit bis zu 150 Teilnehmern, in Kirchen dürfen jetzt 75 (bisher: 50) Gläubige gemeinsam beten. Noch zu Himmelfahrt hatte es Ärger zwischen Landeskirche und dem Kreis Oberhavel gegeben, weil dort Freiluft-Gottesdienste untersagt waren. Theater, Kinos und Konzerthäuser in Brandenburg öffnen erst wieder am 6. Juni, also nach Pfingsten.

Sauna und Whirlpool bleiben zu

Brandenburgs Beherbergungsbetriebe seit Montag wieder Touristen aufnehmen, nachdem sie bislang nur Geschäftsreisenden vorbehalten waren. In vielen Häusern gibt es noch freie Zimmer, die Betriebe müssen die üblichen Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Das Hotel & Spa Sommerfeld ( Oberhavel) etwa darf seine Spa-Anlage noch nicht wieder in Betrieb nehmen – dafür aber den Außenpool, wie die Geschäftsführung berichtet. Gäste in den Restaurants müssen Maske tragen, wenn sie sich bewegen, aber nicht am Tisch.

Viele Campingplätze lassen keine Zelte zu

Camping ist am Pfingstwochenende auf den Plätzen Brandenburgs wieder möglich – auch ohne eigenes Klo an Bord, wie es zunächst Pflicht war. Allerdings gilt beim Besuch der Sanitäranlagen Maskenpflicht, jede zweite Dusche beziehungsweise Waschbecken sei in der Regel gesperrt, heißt es von der Brandenburger Sektion des Bundesverbands der Campingwirtschaft.

Plätze in attraktiver Lage sind oft schon ausgebucht. Spontane Anreisen sind in vielen Fällen nicht möglich, eine Online-Anmeldung ist dringend empfohlen. Die meisten Plätze schränken laut dem Camping-Verband die Kapazitäten ein, um lange Schlangen vor den Toiletten- und Duschgebäuden zu vermeiden. Urlauber, die mit dem Zelt anreisen wollen, werden auf vielen Plätzen kein Glück haben, heißt es vom Verband. Viele Betreiber beschränken den Betrieb derzeit auf Wohnwagen und Wohnmobile.

Öffentliche und private Indoor-Sportanlagen, insbesondere Gymnastik-, Turn- und Sporthallen, Fitnessstudios, Tanzschulen und Tanzstudios dürfen landesweit wieder öffnen. Dagegen bleiben Indoor-Spielplätze in Brandenburg geschlossen.

Sicherheitsabstand auf Spreewaldkähnen

Im Spreewald fahren die Kähne wieder, allerdings muss dort zwischen Angehörigen einzelner Familien immer eine Bank frei bleiben, informiert der dortige Tourismusverband. Drei Personen passen auf eine Bank, im Familienverband muss man den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Insgesamt passen somit weniger Personen in ein Boot. Reservierungen seien für die Feiertage angesagt, so der Tourismusverband.

Tagesausflug an die Ostsee bleibt verboten

Der Ausflug an die Ostsee wird mit einigen Hindernissen verbunden sein. Die ohnehin zu Pfingsten traditionell gut ausgebuchten Hotels dürfen nur 60 Prozent ihrer Betten belegen. Das heißt: Mit den Stammgästen dürften die Häuser schon so ziemlich ausgebucht sein – zumindest in Meeresnähe. Wichtig: Tagesausflüge in das nördliche Nachbarbundesland bleiben auch zu Pfingsten untersagt.

Gleichwohl rechnet die Bahn mit steigender Nachfrage. Die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben daher bei der DB-Tochter Regio zusätzliche Züge zwischen Berlin und Stralsund bestellt. Mit ihrer Hilfe sollen die Abstandsregeln besser eingehalten werden können. Fahrgäste sollten sich vor der Reise über die Verbindungen informieren, rät die Bahn.

Sachsen macht wieder auf

Anders als in Mecklenburg-Vorpommern sind Tagesausflüge nach Sachsen erlaubt. Auch kennen im südlichen Nachbar-Bundesland die Hotels keine prozentuale Betten-Obergrenze. Laut Ines Nebelung vom Tourismusverband Sachsen gibt es Umstellungen bei der Essensversorgung in den Hotels. Statt Buffets gibt es Etagèren an den Tischen – oder das Frühstück wird aufs Zimmer gebracht.

Laut Nebelung fahren die Elbdampfer zu Pfingsten wieder, Zwinger, Grünes Gewölbe und andere Museen sind geöffnet, wenngleich beim Museumsbesuch Masken Pflicht bleiben. Online-Buchung ist dringend empfohlen. Der Leipziger Zoo ist zwar wieder geöffnet, doch bleibt die riesige Tropenhalle „Gondwana-Land“ mit ihrem schiffbaren Flüsschen weiter dicht. Unter Dampf stehen auch wieder die beliebten Schmalspurbahnen Sachsens sowie die Kleinbahn im Neuen Garten in Dresden.

Von Ulrich Wangemann