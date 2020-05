Ausflugtipps für das lange Wochenende in Brandenburg

Potsdam

Das lange Pfingst-Wochenende steht vor der Tür – und die Wetteraussichten sind auch gut. Was liegt da also näher als ein Ausflug ins Grüne? Hier kommen unsere Tipps für das lange Wochenende in Brandenburg:

Grillgenuss im Forsthaus Templin

Im Forsthaus gibt es leckere Bratwurst. Quelle: STEFAN GLOEDE

Anzeige

Das Forsthaus Templin baut für Gäste an den Pfingstfeiertagen seinen Grill und den Räucherturm auf. „Die Veranstaltungen, die wir eigentlich geplant haben, müssen wir leider ausfallen lassen“, erzählt Thomas Köhler, einer der beiden Geschäftsführer, „wir wollen es den Leuten mit frischen Sachen vom Grill und mit Geräuchertem trotzdem schön machen.“ Die Tische im Außen- und Innenbereich des Forsthauses stehen weit auseinander. Ein Wartebereich für Gäste wurde aufgebaut.

Weitere MAZ+ Artikel

„Unsere Kellner holen die Leute dort ab und geleiten sie zu Tisch, dort wird dann die Bestellung aufgenommen und nach der Zahl der Hausstände gefragt.“ Bei zwei verschiedenen Hausständen gewähre man genügend Abstand zwischen den Personen. Das Forsthaus sei gut auf alle Vorlagen vorbereitet und freue sich auf die Pfingsttage mit seinen Gästen. „Wer nicht hier bleibt, der kann an unserem Stand auch gekühltes Bier mitnehmen“, erzählt Thomas Köhler. Reservierungen seien nicht zwingend notwendig, Küchenschluss ist 20.30 Uhr. Übrigens: Das benachbarte Waldbad Templin hat auch wieder geöffnet.

Barfuß durch Beelitz-Heilstätten

Unterwegs im Barfußpark Beelitz-Heilstätten. Quelle: Barfußpark Beelitz-Heilstätten

Der Barfußpark in Beelitz-Heilstätten hat wieder geöffnet und freut sich auf neue Besucher während der Feiertage. Zwischen 10 und 19 Uhr können Besucher an Pfingsten einen Tag in der Natur genießen. „Unser Park ist groß“, erzählt Geschäftsführer Thomas Müller-Braun, „ganze drei Kilometer Barfußweg kann man momentan wieder begehen und wir sind sogar dabei, weitere Strecken zu bauen.“

Bei Hunger nach geschaffter Wanderung können Besucher sich an Bratwurst und Steak vom Grill erfreuen. Im Umgang mit den Mitarbeitern des Parks und untereinander gelten dabei die Abstandsregeln. Wem die Strecke im Park nicht genügt, der kann den Ausflug mit einer Radtour verbinden. Etwa 23 Kilometer kann man mit dem Rad von Potsdam bis nach Beelitz-Heilstätten zurücklegen. Und nach solch einer Strecke am Wochenende hat man sich die Bratwurst wohl verdient.

Gottesdienst mit Konzert in Heiligengrabe

Zu einer musikalischen Andacht wird in die Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe für Pfingstmontag um 15 Uhr eingeladen. Es erklingen unter anderem Werke von van Eyck, Mozart, Vivaldi und Mendelssohn Bartholdy. Da nicht mehr als 50 Gäste Einlass finden, wird um telefonische Anmeldung gebeten unter 033962/80 80. Kurzentschlossene können sich noch ab Freitag, 29. Mai, telefonisch unter 0170/35461 53 melden. Besucher benötigen einen Mund-Nasen-Schutz.

Autokinos in Perleberg und Nauen

Die Betreiber des Autokinos in Nauen freuen sich schon auf viele Besucher. Quelle: privat

Das Kino Movie Star in Perleberg hat ein Autokino eröffnet: im Eichhölzer Weg 1-3 bietet es Platz für etwa 70 Fahrzeuge. Über die Leinwand flimmern am Pfingstwochenende vier Filme: am Sonnabend um 21.15 Uhr „Das perfekte Geheimnis“ (P 12) und um 23.45 Uhr „Bloodshot“. Am Sonntag um 21.15 Uhr der Horrorfilm „Joker (P 16) und um 23.45 Uhr „Bad Boys for Live“ (P 12). Karten gibt es online auf moviestarkino.de oder vor Ort.

In Nauen beginnt schon am Donnerstag, 28. Mai, um 20 Uhr die erste Vorstellung des Autokinos auf dem Sägewerksplatz ( Ketziner Straße 1). Auf dem Programm steht der Film „Ziemlich beste Freunde“. Am Freitag, 29. Mai, beginnt um 17 Uhr „Werner Beinhart“ und um 21 Uhr geht es weiter mit „Jumanji – The Next Level“. Am Samstag, 30. Mai, dürfen sich nicht nur die kleinen Zuschauer um 13 Uhr auf „Shrek“ freuen. Um 17 Uhr wird es mit „PS. Ich liebe Dich“ romantisch und um 21 Uhr beginnt der Film „La La Land“. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Filmbeginn. Tickets gibt es unter autokino-nauen.de.

Kunst-Ausstellung in Mahlow

Die Robbel-Ausstellung im Museum des Teltow. Quelle: Museum

Eine Hommage an den lange in Mahlow beheimateten Maler Kurt Robbel ist jetzt im Museum des Teltow in Wünsdorf zu sehen. Ein Teil der Schau widmet sich Robbels in Öl und Tempera ausgeführten Bildern, ein zweiter seinen Zeichnungen und Skizzen. Zudem ist eine 1963 entstandene Emaille-Arbeit zu sehen, die sich auf den russischen Fabeldichter Iwan Andrejewitsch Krylow bezieht.

Die Ausstellungsobjekte sind Leihgaben von Robbels Enkelsöhnen Hendrik und Robert Robbel sowie Ronald Paris. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt (ermäßigt 1,50 Euro), Kinder 50 Cent. Das Museum in der Schulstraße 15 ist samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet, sonst nach Vereinbarung. Gruppenführungen sind derzeit nicht möglich.

Mit dem Beachcruiser durch die Ruppiner Heide

So sehen Beachcruiser aus. Quelle: Joachim Liebe

Der Spezial-Fahrradverleih Big Wheel in Pfalzheim bietet E-Motor-gestützte Fatbikes und Beachcruiser für Touren durch die Kyritz-Ruppiner Heide an – es gibt auch Modell für kleine Personen. Die Verleihzeiten über Pfingsten sind Sonnabend und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Reservierungen sind jederzeit telefonisch unter 033924/28 99 98 sowie per Mail an fatbike-pfalzheim@web.de möglich.

Klangskulpturen in Rheinsberg

Die „Ausstellung für Auge und Ohr - Klangkunst gegenwärts“ öffnet wieder im Vorderhaus der Musikbrennerei Rheinsberg. Besucher werden am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 15 Uhr erwartet. Zu erleben sind Klangskulpturen verschiedener Art, auf denen auch die Besucher Musik erzeugen können, Graphische Partituren, die über mp3-Player auch zu hören sind, und Neue Instrumentenkunst für Neue Musik mit dem Komponisten, Instrumentenerfinder und Interpreten Hans-Karsten Raecke.

Eine Führung beinhaltet auch ein kleines Konzert, in dem die wichtigsten Selbstbau-Instrumente wie „Orion-Harfe“, „klangerweiterter Flügel“ und „Bild-Klang-Generator“ sowie diverse Blasinstrumente erklingen. Da immer nur wenige Besucher eingelassen werden, können mühelos die Abstandsregeln eingehalten werden.

Klettern im Abenteuerpark Potsdam

Im Abenteuerpark Potsdam gibt es jede Menge Klettermöglichkeiten. Quelle: Varvara Smirnova

Seit kurzem sind Kletter- und Boulderangebote unter freiem Himmel wieder erlaubt. Wer an den Feiertagen hoch hinaus will, kann den Abenteuerpark Potsdam in der Albert-Einstein-Straße besuchen. Dieser durfte nach langem Warten in die neue Saison starten. Ob Kind oder Erwachsener, Newcomer oder Experte- die zehn verschiedenen Parcours mit Höhen bis zu 12 Metern ermöglichen allen Besuchern das Klettern im Grünen.

Die Tickets für den Kletterspaß können online gebucht und bezahlt werden. Seit der Wiedereröffnung ist zudem das Tragen von Kletterhandschuhen und Mitführen von Mund-Nasen-Bedeckungen Pflicht. Für genügend Abstand zwischen den Besuchern sorgen Markierungen und ein neues Leitsystem. Der Abenteuerpark liegt nur 800 Meter entfernt vom Potsdamer Hauptbahnhof und an den Pfingstfeiertagen von 11 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet.

Rundfahrten auf der Havel

Die Weiße Flotte Potsdam beginnt ab dem 28. Mai wieder mit täglichen Schlösser- und Havelseenrundfahrten. An Pfingsten können Besucher die Stadt vom Wasser aus erkunden und auf dem Sonnendeck die Aussicht genießen. Für die Sicherheit auf den Schiffen sorgen neue Verhaltensregeln. „Die Besucher müssen beim Aufsteigen und Absteigen, sowie beim Toilettengang eine Maske tragen“, erzählt Inés Lehmann, eine Mitarbeiterin der Weißen Flotte. So soll die Ansteckungsgefahr in engeren Bereichen der Schiffe verringert werden.

„Am Platz dürfen die Masken aber auch wieder abgenommen werden. Dort ist für genügend Abstand zwischen allen Besuchern gesorgt.“ Tische und Stühle stehen weit auseinander, zusätzlich wurden die möglichen Besucherzahlen verringert. Auf der Website der Weißen Flotte können Tickets für die Fahrten online gebucht werden. Wer Potsdams schönste Seiten lieber bei Dämmerung kennenlernen möchte, den nimmt die Flotte mit zur abendlichen Wannseerundfahrt. „Diesmal jedoch ohne die Gastronomie und Musik, wir halten uns an alle Regeln und sind immer wieder froh, wenn unsere Gäste das auch tun.“

Lesen Sie auch

Einfach nur im Grünen zu picknicken, ist im Frühling auch herrlich – zum Beispiel im Tier- und Freizeitpark Germendorf (Oberhavel). Quelle: Robert Roeske

Von MAZonline