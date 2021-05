Potsdam

Pfingsten in den Biergarten oder auf die Terrasse eines Cafés: Obwohl sich das Wetter in den kommenden Tagen nicht immer von seiner besten Seite zeigen soll, ist ab Freitag in den meisten Brandenburger Regionen wieder einiges möglich: Ab dem 21. Mai dürfen in fast allen Kreisen und Städten die Außenbereiche der Gastronomie-Betriebe wieder öffnen.

Wer die Feiertage nutzen will, um mal ins Restaurant zu gehen, braucht dafür allerdings einen Test. Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums darf der negative Corona-Test nicht älter als 24 Stunden sein. Doch woher bekommen Brandenburgerinnen und Brandenburger auch an den Feiertagen einen solchen Test? Die MAZ hat eine Auswahl der Anlaufstellen zusammengetragen.

Hier kann man sich Pfingsten testen lassen

In Potsdam gibt es in der Schnellteststation im Kutschstallhof auch sonn- und feiertags die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus testen zu lassen. Eine weitere Anlaufstelle ist außerdem das Medicare Testzentrum mit seinen Zweigestellen am Brandenburger Tor und am Bassinplatz. Auch das Schnelltestzentrum am Neuen Markt bietet an den Feiertagen Termine an.

In Neuruppin bietet das DRK-Testzentrum am Pfingstsonntag von 15 bis 20 Uhr Tests an, in Kyritz von 13 bis 16 Uhr.

Pfingstsonntag und Pfingstmontag bietet das Bürgertestzentrum Wittstock der Volkssolidarität jeweils von 10 bis 12 Uhr Corona-Tests an.

In Neustadt/Dosse bietet der Verein EstaRuppin in Olafs Werkstatt auch Pfingstsonntag Corona-Tests an – von 11 bis 13 Uhr.

Rheinsberger haben die Möglichkeit, im Gasthof Endler einen Corona-Test zu erhalten. Wer sich testen lassen will, hat dort am Pfingstsonntag von 12 bis 14 Uhr eine Anlaufstelle.

In Kremmen gibt es direkt auf dem Kremmener Spargelhof eine Teststelle, in denen man sich auch am Pfingstwochenende auf das Coronavirus testen lassen kann.

In Großbeeren bietet die Teststelle direkt auf dem Spargelgut Diedersdorf am Pfingstwochenende Corona-Tests an: Sonntag von 13.15 bis 16 Uhr und Pfingstmontag von 14 bis 17 Uhr.

Schönefeld: Das Medicare Testzentrum am Flughafen BER bietet auch sonn- und feiertags Corona-Tests an.

Viele Testangebote in Berlin

Wer nahe der Bundeshauptstadt wohnt, kann auch die vielen Testangebote in Berlin nutzen. Dort haben viele Testzentren auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Eine Zusammenstellung aller Testmöglichkeiten in Berlin gibt es im Netz.

Teststellen auch Freitag und Samstag offen

Auch Freitag und Samstag haben weiterhin viele Teststellen geöffnet. Unter brandenburg-testet.de/bb-testet/de/ gibt es eine Übersicht über die Anlaufstellen in der Mark. Ein Corona-Test ist 24 Stunden gültig – heißt, wer am Samstag negativ getestet wurde, kann auch unter Umständen noch am Sonntag außengastronomische Angebote nutzen.

Von MAZonline