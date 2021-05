Pfingstöffnungen in Brandenburg: Wie sich die Betriebe vorbereiten und was Gäste ab Freitag erwartet

Potsdam

Ab Freitag ist es soweit: Die Pfingstlockerungen greifen. Die Gastronomen in Brandenburg eröffnen die Terrassen-Saison, Ferienwohnungen können wieder besucht werden und auch Campingplätze dürfen teilweise wieder Gäste empfangen– unter strengen Hygieneauflagen und der Prämisse, dass die Inzidenz im Landkreis in den letzten fünf Tagen unter 100 lag.

Wie sich Gastronomen, Betreiber von Unterkünften und Campingplatz-Besitzer auf die bevorstehenden Öffnungen vorbereiten, welche Herausforderungen jetzt auf sie zukommen und was Gäste ab Freitag erwarten können, das hat die MAZ zusammengefasst.

Gastronomen: Sorge um Bürokratie-Chaos

Anett Körner hofft auf gutes Wetter über Pfingsten. Seit 16 Jahren betreibt die 55-Jährige das „Alte Gärtnerhaus“ in Lübben (Dahme-Spreewald). Für das kommende Wochenende erwartet sie regen Betrieb auf der Terrasse ihres kleinen Restaurants – wenn das Wetter mitspielt. „Wir haben bereits einige Reservierungen und der Rest füllt sich hoffentlich mit Tagestouristen“, sagt Körner. Damit die Gäste schnell und unkompliziert bedient werden können, hat Körner für Pfingsten extra eine vollständig geimpfte Mitarbeiterin abgestellt, deren Aufgabe es sein wird, die Negativtests und Impfbescheinigungen der Gäste zu kontrollieren. Außerdem hat sie für ihren Betrieb die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung aktiviert. „Wir sind gespannt, wie das Pfingstwochenende laufen wird“, sagt Körner angesichts der neuen bürokratischen Herausforderungen. „Aber wir sind guter Dinge und freuen uns sehr auf die Gäste.“

Olaf Schöpe, der Präsident des Dehoga Brandenburg, zeigt sich verhalten optimistisch angesichts der anstehenden Öffnungen. Diese seien zwar ein guter Anfang und ein Hoffnungsschimmer für viele Gastronomen, aber finanziell nicht lohnenswert, da Innenräume nicht öffnen könnten. Mit Blick auf die Regelungen zu den Testungen befürchtet Schöpe „hohe bürokratische Hürden“ und warnt vor einer weiteren Belastung der Betriebe. „Wir dürfen nicht zu lassen, dass Gastronomen von ihrem Tagesgeschäft abgehalten werden.“

Alle Gäste müssen entweder einen vollständigen Impfschutz oder einen aktuellen, höchstens 24 Stunden alten negativen Coronatest nachweisen und ihre Kontaktdaten beim Wirt oder in einer geeigneten App hinterlassen. Große Runden an den Tischen sind eigentlich nicht erlaubt, aber es gibt Ausnahmen. Grundsätzlich dürfen sich ab Freitag beliebig viele Personen aus zwei Haushalten treffen und nicht mehr wie bisher nur ein Haushalt mit einer weiteren Person. Die Ausnahme bilden wieder die vollständig Geimpften und auch diejenigen, die in den vergangenen sechs Monaten nachweislich eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Sie werden nicht mitgezählt.

Ferienwohnungen: Viele Unterkünfte sind ausgebucht

Anbieter von Ferienwohnungen in Brandenburg spüren vor Pfingsten laut Tourismuslandesverband eine große Nachfrage. „Gerade auch für viele Berliner und Brandenburger ist das nach über einem halben Jahr die erste Möglichkeit, wieder Urlaub in der Region zu machen“, sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Markus Aspetzberger. Viele Unterkünfte seien aufgrund der Nachfrage für Pfingsten schon ausgebucht, es gebe aber noch freie Zimmer.

Auch Elke Melchert, Betreiberin des „Rüsterhofs“ mit 36 Betten in den Ferienwohnungen in Görzig (Landkreis Oder-Spree), ist zu Pfingsten ausgebucht. „Zum Teil bereits im vergangenen Jahr wurde für dieses Datum gebucht. Es wurde gehofft, dass Corona den Pfingsturlaub zulässt. Es war wie eine Lotterie: Klappt es oder klappt es nicht“, sagt sie. „Die Frühbucher haben nun Glück.“ Auf dem „Rüsterhof“ sind es die ersten Übernachtungen seit Oktober vergangenen Jahres.

„Wir haben es auch finanziell nötig“, sagt Melchert. Es habe zwar Unterstützung für die Zeit ohne Einnahmen gegeben, das Geld reichte jedoch nicht aus. Rücklagen seien nun aufgebraucht. Acht Pferde und zwei Esel müssten täglich versorgt werden, da konnten die Mitarbeiter nicht komplett in Kurzarbeit geschickt werden, sagt sie.

Gäste müssen sich auch weiterhin an die bestehenden Hygieneregeln halten und ein negatives Testergebnis vorweisen. Unterkünfte können nur für Personen aus zwei Haushalten gebucht werden. Vollständig Geimpfte oder Genesene zählen nicht dazu.

Camping: Öffnungen mit vielen Einschränkungen

Campingplatzbetreiber in Brandenburg reagieren mit gemischten Gefühlen auf die Öffnung für Touristen zu Pfingsten. Denn die Plätze dürfen nur eingeschränkt öffnen. So müssen die Unterkünfte über eine eigene Sanitärausstattung verfügen – das heißt: Auch Wohnwagen oder Wohnmobile müssen eigene Toiletten und Waschmöglichkeiten haben, Zelten ist nicht möglich. Gemeinschaftliche Sanitäranlagen auf Campingplätzen bleiben geschlossen.

„Wir sind heilfroh, dass wir wieder arbeiten können“, sagt Jörg Klofski, Vizepräsident des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Brandenburg (BVCD), der selbst einen Campingplatz am Schervenzsee (Landkreis Oder-Spree) betreibt. Die Plätze seien alle zum verspäteten Saisonstart bereits ausgebucht. Optimistisch stimmten ihn auch die Verteilung der Sommerferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, den drei wichtigen Ländern für die Branche in Brandenburg, und der Impf-Fortschritt in Brandenburg. Ein Wermutstropfen sei dagegen, dass die Innengastronomie in den Anlagen geschlossen bleiben müsse. Auch sei nicht geklärt, was bei steigender Zahl von Neuinfektionen passiere, sagt Klofksi.

Die Sprecherin der Tourismus-Marketing Brandenburg (TMB), Birgit Kunkel, zeigt sich erleichtert über die anstehenden Lockerungen. „Die rückläufigen Corona-Zahlen stimmen uns optimistisch, dass im Juni dann weitere Öffnungen folgen werden“, sagt sie. Die Anbieter seien auf die Öffnungen vorbereitet.

Auch für die Campingplätze gilt: Gäste müssen sich an die bestehenden Hygieneregeln halten und ein negatives Testergebnis vorweisen. Unterkünfte können nur für Personen aus zwei Haushalten gebucht werden. Vollständig Geimpfte oder Genesene zählen nicht dazu.

Von Gesa Steeger