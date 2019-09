Unternehmen bewirbt in Brandenburg die „Bestattung für zu Hause“

Potsdam

Ein Berliner Unternehmen wirbt derzeit mit „alternativen Bestattungen“, bei denen die Asche von Verstorbenen zu Hause, so etwa im Garten, aufbewahrt werden könne. Dies jedoch dürfte ein Verstoß gegen das Bestattungsgesetz sein, wie Axel Vogel, Fraktionschef der Grünen im Brandenburger Landtag kritisiert.

Das Brandenburger Bestattungsgesetz sehe vor, dass die Asche der Verstorbenen vollständig auf einem Friedhof beigesetzt werden muss, so Vogel. Entgegen diesen Bestimmungen werde aber dafür geworben, die Asche im eigenen Garten beizusetzen oder daraus ein Pflanzsubstrat herzustellen.

In Tschechien verbrannt

„Wenn in Annoncen in Brandenburger Zeitungen dafür geworben wird, wie man die Bestimmungen des Brandenburger Bestattungsgesetzes aushebelt, dann müssen die Firmen, die diese Praktiken anbieten, auch ordnungsrechtlich belangt werden“, forderte Vogel.

Das Unternehmen beschreibt seine angeblich legale Praxis im Internet wie folgt: Der Leichnam wird in einem Krematorium in Tschechien verbrannt. Nach der Einäscherung wird die Asche mit Hilfe anderer Komponenten zu einem Pflanzensubstrat verarbeitet. Die Angehörigen können dann eine „Pflanze ihrer Wahl“ aussuchen, die in dieses Substrat eingebettet wird. „Das wird vorrangig ein Baum sein, der sich mit dem Kalkstaub der Asche verträgt“, heißt es. „Auch bestimmte Zimmerpflanzen kommen als Lebensbaum in Frage.“

Ministerium: Kommunen sind zuständig

In ihrer Kleinen Anfrage an die Landesregierung erkundigen sich die Grünen, wie das zuständige Innenministerium diesen mutmaßlichen Verstoß gegen das Gesetz beurteilt. Das Ministerium teilt mit: „Die Landesregierung lehnt Werbung für nicht gesetzeskonforme Bestattungsformen ab.“ Für die Ahndung von Verstößen und Ordnungswidrigkeiten seien die jeweiligen örtlichen Ordnungsbehörden zuständig. Diese könnten auch prüfen, ob dem fraglichen Unternehmen das weitere Gewerbe untersagt werden könne.

Dass Ministerium jedenfalls stellt klar: Eine Beisetzung eines Toten außerhalb eines Friedhofes sei ein Verstoß gegen das Bestattungsgesetz. Dies gelte auch, wenn nur „Teile der Totenasche außerhalb eines Friedhofes beigesetzt werden, denn es soll sichergestellt werden, dass eine verstorbene Person in ihrer Gesamtheit beigesetzt und nicht aufgeteilt wird“, heißt es.

Unternehmen: keine Straftat

„Die Landesregierung kann sich nicht damit rausreden, sie sei nicht für die Umsetzung eines Landesgesetzes zuständig. Eine Initiative, um die Landkreise und Kommunen für das Problem zu sensibilisieren, wäre das mindeste, was ich erwarten würde“, sagte Axel Vogel am Mittwoch.

Das Unternehmen selbst sieht sich auf der sicheren Seite. Es klärt seine Kunden darüber auf, dass eine Urne zu Hause im Garten keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit wäre. Für eine deutsche Behörde sei jedoch der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit kein Grund für eine drakonische Maßnahme wie eine Hausdurchsuchung.

Von Torsten Gellner