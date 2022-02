Potsdam

Brandenburg will die Pflege-Impfpflicht pünktlich zum 15. März umsetzen und bis Mitte nächster Woche landeseinheitliche Regelungen treffen. Das sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) der MAZ. „Wir arbeiten mit Hochdruck gemeinsam mit den Kommunen an diesen Vorgaben.“

Grünes Licht für die Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal gab es am Freitag vom Bundesverfassungsgericht. Das lehnte im Eilverfahren ab, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen. Damit ist noch nicht über die vielen Verfassungsbeschwerden entschieden. Deren umfassende Prüfung steht noch aus.

85 Verfassungsbeschwerden anhängig

Die Verabschiedung der Impfpflicht durch Bundestag und Bundesrat Mitte Dezember hatte eine Klagewelle in Karlsruhe ausgelöst. Inzwischen sind nach Auskunft des Gerichts 85 Verfassungsbeschwerden von deutlich mehr als 300 Klägerinnen und Klägern anhängig.

Nonnemacher sagte, die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht werfe zahlreiche Frage auf. „Das Hauptproblem des Gesetzes besteht in der unklaren Bestimmung des Ermessenspielraums der kommunalen Gesundheitsämter.“ Die Impfpflicht sei aber nötig, um besonders gefährdete vulnerable Menschen zu schützen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen betreut und versorgt werden.

Scholz stellt Lockerungen in Aussicht – Nonnemacher warnt

In Berlin stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für die Bund-Länder-Runde zur Pandemie am kommenden Mittwoch weitere Lockerungen in Aussicht. Die wissenschaftlichen Prognosen zeigten, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Sicht sei. „Das erlaubt uns, einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen.“

Mögliche Lockerungen sollten aber mit Augenmaß geschehen, sagte Ministerin Nonnemacher. Schließlich würden Einweisungen in Kliniken dem Infektionsgeschehen zwei bis drei Wochen hinterherlaufen. „Wir sind leider noch nicht über dem Berg.“ Die Infektionszahlen würden weiter steigen. „Aber nach allen Modellierungen der Wissenschaft ist eine baldige Trendwende absehbar“, sagte Nonnemacher.

In Brandenburg liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 1784. Das ist die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit – nach Bayern.

Impfzentren bleiben vorerst weiter erhalten

In Brandenburg gibt es indes – anders als in Berlin – keine Pläne, die Zahl der Impfzentren wegen zur geringer Auslastung zu reduzieren. Darauf verwies das Gesundheitsministerium, auch mit Blick auf eine vierte Impfung, zunächst für vulnerable Gruppen.

Von Igor Göldner