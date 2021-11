Potsdam

Angesichts vermehrter Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf bessere Schutzmaßnahmen verständigt. Klaus Holetschek, der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, erklärte am Freitag in Lindau, man wolle eine „Sicherheitsschleuse“ in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz auf den Weg bringen.

Demnach sollen auch geimpfte oder genesene Besucher zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen. Eine Impfpflicht für Pflegepersonal lehnten die Ministerinnen und Minister bei ihrer Konferenz am Bodensee ab.

Nonnemacher: Wir brauchen mehr Tests

„Wir brauchen jetzt deutlich mehr Tests, um die Ausbreitung des Coronavirus bremsen zu können“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Rückblickend sei es ein Fehler gewesen, kostenfreie Testangebote abzuschaffen, räumte sie ein. „Gerade in sensiblen Bereichen wie Alten- und Pflegeheimen müssen wir die Testpflicht ausweiten“, erklärte sie.

Anne Baaske, Landeschefin der Arbeiterwohlfahrt Awo, kritisierte die bisherigen Regelungen zur Testpflicht als zu lax. „Wir haben kein Verständnis, warum in der Umgangsverordnung nicht bereits eine Testpflicht für jeden Besucher geregelt ist – egal ob geimpft, genesen oder nichts“, sagte sie. „Jeder, der sich den Bewohnern nähert, muss zuvor getestet sein. Wir haben auch Impfdurchbrüche.“

Brandenburg hatte die Zahl verpflichtender Tests für Beschäftigte in Pflegeheimen Anfang der Woche bereits erhöht. Allerdings ist es aufgrund einer Bundesregelung bisher nicht möglich, regelmäßige Tests auch von bereits Genesenen oder Geimpften abzufordern. Das soll sich nun durch die verabredete Reform auf Bundesebene ändern.

Heimbetreiber kritisieren laxe Vorgaben

Auch der Landesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Dietmar Lippold hält eine Testpflicht für Geimpfte und Genesene für unerlässlich, um einen zuverlässigen Überblick über Coronainfektionen zu gewährleisten. Der Geschäftsführer des ASB-Regionalverbandes Mittel-Brandenburg, Michael Braukmann, erinnert in dem Zusammenhang an Impfdurchbrüche bei Geimpften und Infektionen bei Genesenen. „Nur, wenn wir die Schnelltestungen auch auf diesen Personenkreis verpflichtend ausweiten, können wir Corona-Infektionen feststellen“, sagte er.

Der Professor für Pflegewissenschaft und klinische Pflege an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, Thomas Boggatz, sieht auch die Mitarbeiter in den Pflegeheimen in der Verantwortung. „Wie sollen diese Pflegepersonen andere Menschen vom Sinn der Schutzimpfung überzeugen, wenn sie selber nicht davon überzeugt sind?“, so Boggatz gegenüber der MAZ.

Eine Impfpflicht wäre aus seiner Sicht aber eher kontraproduktiv, „da zwangsweise geimpfte Personen nicht aus Überzeugung zu Fürsprechern einer Schutzimpfung werden“.

Brandenburg reaktiviert Corona-Netzwerk für Kliniken

Angesichts steigender Infektionszahlen hat Brandenburg die Krankenhäuser aufgefordert, sich wieder stärker zu vernetzen, um die Steuerung von Corona-Patienten zu verbessern. „Aktuell ist die Situation in den Krankenhäusern noch handhabbar. Aber die Corona-Lage ist ernst, die Situation in den Krankenhäusern wird schwieriger“, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. In der Vergangenheit habe sich das Corona-Netzwerk der Kliniken bewährt.

Von Torsten Gellner und Rüdiger Braun