Potsdam

Die Situation in der Pflegebranche ist derart alarmierend, dass viele Leute lieber nichts mehr davon hören oder lesen möchten. Aus den USA berichtete die Washington Post, dass ein Drittel der Angehörigen aus Gesundheitsberufen ernsthaft ans Aufhören denkt. Weil die Arbeit sie fertig macht.

Philippinen, Spanien: Arbeitskräfte verzweifelt gesucht

Diese Tendenz kann man getrost auf Deutschland übertragen. In Brandenburg mussten schon vor Corona Leiharbeiter und immer mehr Personal aus anderen Ländern die Lücken in den Dienstplänen füllen. Agenturen haben sich auf die Vermittlung etwa von philippinischen Pflegekräften spezialisiert. Die Arbeitsagentur holt Spanier, die auf dem heimischen Arbeitsmarkt verzweifelten, in hiesige Pflegeeinrichtungen. Oft reicht auch das nicht mehr.

Der exorbitante Krankenstand, das Ausgebranntsein haben im Wesentlichen eine Ursache: Mangel an Personal. Gestreckte Dienstpläne, Spontaneinsätze am Wochenende sind die Folge. Vielleicht wird der wirtschaftliche Einbruch in Gastronomie und Handel der Pflegebranche ein paar neue Arbeitskräfte bescheren. Denn eins sind Pflege-Jobs in einer alternden Gesellschaft: zukunftssicher. Solange sich aber nichts grundsätzlich an Bezahlung und Image ändert, werden Seniorenheime, Pflegedienste und Krankenhäuser Orte der Mangelverwaltung bleiben.

Von Ulrich Wangemann