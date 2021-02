Potsdam

Im brandenburgischen Landtag agiert derzeit kaum ein Abgeordneter so auffällig und effektvoll wie Philip Zeschmann. Keiner hat einen größeren Drang sich mitzuteilen. Keiner setzt Regierungsmitgliedern mehr zu. Aber auch keiner ist in seinem Tatendrang so wenig zu bremsen. Seit Zeschmann vor gut 16 Monaten für die Freien Wähler erstmals in den Landtag einzog, ist er wie auf einer Überholspur. Atemlos hetzt der 54-Jährige von Thema zu Thema. Ob Landeshaushalt, Tesla-Fabrik, Corona-Hilfen, Lausitz, Bahnen und Busse – Zeschmann ist überall anzutreffen.

Jetzt hat der Abgeordnete auch den Beleg für seine Umtriebigkeit. Zeschmann ist neuer „Reden-König“ im Parlament, wie die jetzt veröffentlichte Statistik des Landtags ergab. Seit September 2019 hat er 104 Reden im Plenum gehalten – so viele wie kein anderer. Die Zahl ist hoch, auch wenn Abgeordnete kleiner Fraktionen im Vorteil sind, weil sie viele Themen abdecken müssen und dadurch öfter an der Reihe sind. Nur ein Drittel (33) erreicht beispielsweise der häufigste Redner der SPD, Fraktionschef Erik Stohn.

Wer viel redet und wer wenig redet Neues Ranking des Landtags über die Zahl der Redebeiträge seit Start der Wahlperiode im September 2019: Die meisten hielt Philip Zeschmann (104. Freie Wähler). Es folgen die Fraktionschefs Peter Vida (86, Freie Wähler) und Sebastian Walter (64, Linke). Auf Platz vier (58) ist Matthias Stefke (Freie Wähler, auf Platz fünf Dennis Hohloch (54, AfD). Am Tabellenende liegen viele Abgeordnete der SPD. Nur eine Rede hielten Ex-Fraktionschef Mike Bischoff und Harald Pohle. Mit zwei Reden ist Ortwin Baier registriert, der aber dauerkrank ist. Britta Kornmesser (SPD) und Franz Wiese (AfD) kommen auf drei Reden.

Zeschmann ist für die Regierenden unbequem und stellt oft die richtigen Fragen, die auch die Bürger im Land bewegen. Doch sein fleißiges Agieren wird im Landtag zunehmend mit Argwohn verfolgt. Seinen Ruf, Sitzungen endlos in die Länge zu ziehen, hat sich der Abgeordnete aus Schöneiche (Oder-Spree) vor allem in den fünf Fachausschüssen des Landtags erarbeitet, in denen er Mitglied ist. Wegen seiner nie enden wollenden Wortbeiträge geht er den anderen gehörig auf die Nerven.

Gern greift Zeschmann gleich zu Beginn schon die Tagesordnung an, dann stellt er einen Antrag nach dem anderen, über den dann abgestimmt werden muss. Obwohl von vornherein klar ist, dass er keine Mehrheit findet. Es gibt nur wenige Tagesordnungspunkte, zu denen er nicht das Wort ergreift.

Die heftigsten Dauer-Dispute liefert er sich mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), mit dessen Antworten er fast nie zufrieden ist. Schwachstellen der Regierung greift er unbarmherzig auf. Wie bei den Corona-Soforthilfen, bei denen der Bund zwischendrin die Konditionen änderte, was zu großen Irritationen bei märkischen Firmen führte. Zeschmann beißt sich fest, lässt nicht locker. Steinbach kontert aber auch, lässt sich die forsche Art, mit der er attackiert wird, nicht gefallen. Im Saal wird es dann unruhig, viele Abgeordnete rutschen auf ihren Stühlen hin und her. Einmal versuchte der CDU-Abgeordnete Steeven Bretz, Zeschmann mit Ironie zu bremsen: „Sie verfügen über ein hohen Maß an Klugheit. Ich empfehle Ihnen, mit dieser Gabe etwas sparsamer umzugehen.“

„Tut mir leid, aber ich musste nachbohren“

Ist in Ausschüssen alles gesagt und packen die ersten ein, kommt – wie das Amen in der Kirche – noch eine Wortmeldung von Zeschmann. Das kann auch nach acht Stunden Sitzung um 21.30 Uhr sein, wie vor ein paar Wochen im Verkehrsausschuss. „Tut mir leid, aber ich musste nachbohren“, verteidigt sich Zeschmann, der seit 2005 in Brandenburg Kommunalpolitik macht und von 1987 bis 2011 in der SPD war. Sein Tagesordnungspunkt sei erst so spät dran gekommen, sagt er.

„Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen.“ Der Volks- und Betriebswirt, der in Trier studiert hat, sieht sich selbst als „Anwalt der Bürger“. Er bringe deren Probleme in den Landtag ein und versuche einen Beitrag zu leisten, dass diese gelöst würden, sagt er. „Das nervt allein schon die Regierungsmehrheit.“

Viele Freunde hat er sich mit dieser Art nicht gemacht. Selbst in seiner fünfköpfigen Fraktion wird hin und wieder gestöhnt, wenn Zeschmann los legt und kein Ende findet. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Frank Bommert (CDU), will sich das Gebaren nicht weiter gefallen lassen und den Abgeordneten bei nächster Gelegenheit stärker bremsen und, wie er sagt, auch unterbrechen. „Das ufert aus.“ Es gehe oft nicht mehr um die Sache, sagt Bommert. „Ich will das Nacherzählen begrenzen.“

Derbe Sprache: Zeschmann will der Landesregierung „in den Hintern treten“

Allerdings werfen ihm Abgeordnetenkollegen auch vor, sich im Ton zu vergreifen, wenn er beispielsweise sagt, man müsse der Landesregierung „in den Hintern“ treten, „damit sie etwas tut“. Zeschmann weist das zurück. Er räumt aber ein: „Ich bin sicher nicht der geborene Diplomat.“ Es gebe den einen oder anderen Abgeordneten, vor allem der SPD, die „mit wenig fundierten Beiträgen ihm tolle Vorlagen“ lieferten. „Da fühle ich mich gekitzelt. Und wenn man mich angreift, kann es vorkommen, dass ich bisschen stärker zurückschlage.“

Überzieht der Abgeordnete damit aber nicht maßlos? Zeschmann wird nachdenklich. Wegen der massiven Kritik will er offenbar an seiner Performance arbeiten: „Ich kann mir vorstellen, dass ich zu Tagesordnungspunkten, die mir nicht so wichtig sind, einmal gar nichts sage“.

