Pistole aus Asservatenkammer der Polizei spurlos verschwunden

Potsdam

Die Brandenburger Polizei steht wegen ihres Umgangs mit Beweisstücken in der Kritik. 2019 verschwand bei laufenden Ermittlungen eine sichergestellte Schusswaffe vom Typ Walther PKK. Polizei und Innenministerium bestätigten dies am Donnerstag einen Bericht des ARD-Magazins Kontraste.

Die Waffe war zur Untersuchung im Kriminaltechnischen Institut (KTI) in Eberswalde ( Barnim) und sollte dann zurück zur Kriminaltechnik der Polizeidirektion Nord geschickt werden – per Kurierdienst. Ob die Waffe das KTI nie verließ oder bei der Polizeidirektion nie ankam, ist unklar. Sie ist bis heute spurlos verschwunden. Das LKA leitete ein Ermittlungsverfahren ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rechnungshof listet Schwachstellen auf

„So etwas darf natürlich unter keinen Umständen passieren, das ist klar“, sagte Innenstaatssekretär Klaus Kandt auf MAZ-Anfrage. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt vollkommen folgerichtig. Wir warten das Ergebnis dieser Ermittlungen ab und werden dann die notwendigen Konsequenzen ziehen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei wegen ihres Umgangs mit Asservaten in der Kritik steht. Der Landesrechnungshof listete in seinem Bericht von 2019 mehrere Schwachstellen auf. Teils werden demnach Beweismittel nicht in geeigneten Asservatenräumen gelagert, sondern auf Dachböden oder in Hundeboxen.

Teuer Lagerung

Bei der Polizei sind Asservatenverwalter für die Lagerung und Dokumentation zuständig. Sie klagen über Zeitdruck, auch fehlt es an Geld, und für die sichere Verwahrung sperriger Gegenstände fehlt oft der Platz, weswegen Garagen des Fuhrparks zweckentfremdet werden.

In einem Fall von 2015 wurden drei Kinderquads beschlagnahmt und extern eingelagert. Drei Jahre später ließ die Staatsanwaltschaft die Fahrzeuge versteigern, es kam ein Erlös über 1300 Euro zusammen. Die Lagerung hatte bis dahin 20.000 Euro gekostet.

Antiquierte Dokumentation

Laut Vorschrift soll die Aufbewahrung der Beweismittel in gebundenen Büchern dokumentiert werden. Doch die Bücher sind nicht immer eindeutig nummeriert, Nummern werden mehrfach vergeben, Gegenstände sind nicht mehr zuzuordnen. Zum Teil folgen die Einträge nicht direkt aufeinander, es klaffen Lücken in den Inventarlisten.

Einige Asservatenverwalter der Polizei haben parallel zu den handschriftlich geführten Inventarlisten Excel-Tabellen angelegt. Im Prinzip eine gute Idee, weil das die Recherche erleichtert. Doch die doppelte Listenführung ist laut Rechnungshof fehleranfällig. Außerdem kann eine Excel-Tabelle manipuliert werden. Wie eine beweissichere Behandlung von Verwahrstücken digital aussehen kann, ist in Brandenburg nicht geregelt, kritisieren die Prüfer in ihrem Bericht.

Brandenburg hinkt digital hinterher

In vielen anderen Bundesländern werden Asservate inzwischen weitgehend mit Barcode und Scanner inventarisiert. Auch Brandenburg will nun digital nachrüsten, nicht zuletzt wegen der Kritik des Rechnungshofs. Innenstaatssekretär Kandt räumte einen „gehörigen Modernisierungsbedarf“ ein. „Andere Bundesländern sind da weiter als Brandenburg, aber wir werden diese Lücke schließen“, sagte er. Ein modernes Asservaten-Management-System sei beschlossen, aber noch nicht umgesetzt.

Laut Polizeipräsidium wurden nach der Kritik des Landesrechnungshofs eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt und Mängel abgestellt. So wurden missbräuchlich verwendete Postkisten aussortiert, die völlig überfüllte Asservatenkammer in Neuruppin erweitert und die Räume mit Panzerschränken ausgestattet, um Waffen und Drogen sicher lagern zu können.

Von Torsten Gellner