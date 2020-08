Potsdam

Die erste Plattfibel in Brandenburg ist da. Sie soll dabei helfen, das Niederdeutsche in Grundschulen zu vermitteln, teilte das Bildungsministerium in Potsdam mit.

In der Fibel begleiten die Hauptfiguren Max und Klara die Schüler beim Lernen. Der Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg erarbeitete sie mit Experten aus der Prignitz, der Uckermark und aus Potsdam. Die MAZ sprach darüber mit einer der Autorinnen der Fibel.

Anzeige

Hier können Sie die Probe aufs Exempel machen: Wie viel Platt kennen und können Sie?

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline