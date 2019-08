Potsdam

Der ehemalige Brandenburger Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) hat bei den Ostdeutschen 30 Jahre nach der Wende eine gewisse „Veränderungsmüdigkeit“ ausgemacht. Dies sei eine mögliche Erklärung für den starken Zulauf zur AfD, so Platzeck. Man müsse sich vor Augen führen, was in den vergangenen 30 Jahren auf eine Generation Menschen niedergeprasselt ist, sagte er am Dienstag in Potsdam bei einem Zeitzeugengespräch zu 30 Jahre friedliche Revolution in der Evangelischen Kirchengemeinde Babelsberg: „Sie mussten allein drei Währungsreformen verkraften - auch wenn das noch am wenigsten dramatisch ist.“

Viele Krisen nach der Wende

Bei vielen Ostdeutschen habe die deutsche Wiedervereinigung zu Arbeitslosigkeit und Existenznöten geführt, „sie haben die 90er Jahre nicht als Um- sondern als Zusammenbruch“ empfunden, sagte Platzeck. Ein Gesellschaftszusammenbruch, Abwanderung der Jungen, drei Währungsreformen, Verlust des Arbeitsplatzes, eine weltweite Finanzkrise, nun die Flüchtlingskrise – und auf dem Rentenzettel wegen langer Arbeitslosigkeit ein mickriger Betrag.

Das alles habe bei vielen das Gefühl erzeugt, der Staat kriegt das nicht mehr geregelt. Wenn sich bei all diesen Erfahrungen immer noch 80 Prozent der Menschen in Brandenburg zu Demokratie, Toleranz und Vielfalt bekennen würden, „dann finde ich das eher gut“, so Platzeck. „Um die anderen sollten wir uns kümmern. Ich halte sie für wiedergewinnbar.“

Demonstranten kamen aus den Kirchen

Platzeck traf in der Freizeitstätte der Evangelischen Kirche Babelsberg auf seinen Freund und Wegbegleiter Stephan Flade, dem früheren Babelsberger Pfarrer. Vielleicht war es ein Zugeständnis an seinen Gesprächspartner, denn Platzecks überraschender Kommentar zur Wende 1989 lautete: „Es war im Kern eine sehr evangelische Revolution.“ Unweigerlich verbinde man mit dem Aufstand Namen wie Nikolaikirche, Gethsemanekirche oder für Potsdam eben die Friedrichskirche am Weberplatz.

An deren großen Stunde am 4. Oktober 1989 erinnert sich der damalige Babelsberger Pfarrer Stephan Flade noch gut. Seine Frau hatte dort eine Diskussionsveranstaltung vorbereitet. „Wir erwarteten vielleicht 300 bis 500 Leute“, sagte Platzeck. Es kamen Tausende. Pfarrer Flade selbst fand keinen Weg mehr in seine Kirche.

„So etwas funktioniert nur, wenn man das Gefühl hat, da stehen Leute neben einem“, sagt die damalige Pädagogikdozentin Annette Flade. Das Gemeinschaftsgefühl sei die treibende Kraft für den jeweils nächsten Schritt gewesen.

Angst vor der chinesischen Lösung

Angst, dass doch noch mal die Panzer rollen, habe man bis zur Leipziger Großdemonstration am 9. Oktober gehabt, sagte Platzeck. „Danach ist die Angst abgefallen.“ Die folgenden Aktionen fanden, so Platzeck, in beinahe frohgemuter Atmosphäre statt, so auch die „kleine technische Runde“, die am 9. November eine Kundgebung im Karl-Liebknecht-Stadion vorbereiten sollte. Doch dann fiel die Mauer. „Wir haben ein bisschen gedacht, die machen unsere Revolution kaputt“, räumte Platzeck ein. Ein bisschen sei das ja auch so gewesen. Denn die Wiedervereinigung sei kein ursprüngliches Ziel der Bürgerrechtler gewesen. Sie hätten eine demokratische DDR gewollt.

Komische Zufälle

Geradezu komische Zufälle gab es fast zeitgleich in Potsdam. Am 15. Januar 1990 besprachen sich Annette Flade und ihre Mitstreiter im Potsdamer Rathaus mit den Stadtoberen, als telefonisch die Nachricht einging, dass in Berlin die Stasi-Zentrale besetzt worden sei. Spontan nutzten die Bürgerrechtler die Telefone des Rathauses, um Mitstreiter in die Hegelallee zu bestellen. „Wir waren so naiv. Wir haben nicht gewusst: Kann man das machen?“, sagt sie. Man tat einfach. „Ihr habt die Besetzung der Stasi-Zentrale vom Zimmer des Oberbürgermeisters aus koordiniert?“, fragt ePlatzeck erstaunt. „Ja“, sagte Flade. Und man stellte sich später als Bürgerrechtler um 14 Uhr vor die Stasizentrale in Potsdam und befahl: „Keiner geht hier raus oder rein.“ Diese Sprache habe funktioniert.

Woher man den Mut genommen habe? „Wir waren ein Stück weit eingeübt“, sagt Annette Flade. Der Prozess des Widerstands habe bei ihr schon in den 80er-Jahren begonnen. Eigentlich habe sie sich bei dieser Aktion in Potsdam so mutig gar nicht gefühlt. „Es war an der Zeit. Wir haben das gehört und gedacht: Dann müssen wir auch was machen.“

Von Rüdiger Braun