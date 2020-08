Potsdam

Es klingt ein bisschen nach Katastrophenfilm: „Unter lautem Knallen ist die Scholle der Mosaic-Expedition am 30. Juli in viele Einzelteile zerbrochen, die nun in wenigen Tagen in die offenen Gewässer der Framstraße hinaustreiben werden“, schreibt das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) mit Sitz in Bremerhaven und Potsdam. Dass hunderte Meeresforscher, die auf dieser Eisscholle 300 Tage lang eine ganze Forschungsstadt mit modernster Ausstattung aufgebaut hatten, sich in letzter Sekunde auf das in der Scholle eingefrorene Forschungsschiff Polarstern gerettet hätten, wäre aber ein völlig falsches Bild.

In aller Gemütsruhe hatten sie in den vergangenen Tagen ihre Ausstattung eingepackt. Nur ein einzelner Forschungsballon war zuletzt noch auf einem Schollenstück zurückgeblieben. „Es war letztlich ein Teil der alltäglichen Arbeit“, sagt AWI-Sprecherin Ulrike Windhövel. „Es war schon klar, dass die Scholle irgendwann einmal schmilzt und zerbricht.“

Auf der Scholle am Pol vorbei

Die im Nordpolarmeer herrschende natürlich Drift hatte die Scholle seit Herbst 2019 kontinuierlich von Nordsibirien knapp am Pol vorbei Richtung Grönland getrieben. Dort, in „wärmeren“ Gewässern schmolz sie schließlich immer weiter zusammen. Mit dem Ende der Schollendrift ist der Hauptteil der größten Polarexpedition aller Zeiten abgeschlossen.

Insgesamt 600 Forscher aus zwanzig Nationen in wechselnder Besatzung waren unter Leitung des Potsdamer Polar- und Klimaforschers Markus Rex seit September 2019 in der Mosaic-Expedition damit befasst, das arktische Klima bis ins Detail zu erkunden. In der Arktis steigen die Durchschnittstemperaturen deutlich stärker an als in anderen Regionen der Welt. Die Arktis ist sozusagen ein Modell des Klimawandels. Die Expedition war in die Fußstapfen des norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen getreten, der sich bereits im Jahr 1893 sein Holzschiff Fram im nördlichen Packeis einfrieren ließ. Schon die damalige Crew hatte unter Einsatz ihres Lebens wichtige meteorologische Beobachtungen gemacht. Die Ergebnisse der Mosaicexpedition sollen im Oktober vorgestellt werden.

Begeistert vom Verlauf der Expedition

Expeditionsleiter Rex selbst ist vom bisherigen Verlauf begeistert. „Es ist uns gelungen, den Lebenszyklus der Mosaic-Scholle seit Anfang Oktober letzten Jahres bis zu ihrem Ende zu begleiten“, sagt er. „Sie hat uns 1700 Kilometer durch das Nordpolarmeer getragen, von der Laptewsee vorbei am Nordpol bis in die Framstraße.“ Das Konzept der Expedition sei vollständig aufgegangen.

Dabei hatte es zunächst gar nicht so gut begonnen. Das Forschungsschiff Polarstern musste vergangenes Jahr intensiv suchen, bis es am 4. Oktober 2019 endlich eine geeignete Scholle fand, in der es sich einfrieren lassen konnte. Die Herausforderung war deshalb so groß, weil auch 2019 einer der wärmsten Sommer überhaupt war und es kaum ausreichend dicke Schollen gab. Die schließlich entdeckte Driftscholle, so fanden die Forscher später heraus, hatte sich wohl im Dezember 2018 vor den Neusibirischen Inseln gebildet.

Im Laufe des Winters 2019 und des Frühjahrs 2020 sorgten Stürme immer wieder für Risse und Presseisrücken, die den Expeditionsteilnehmern viel abverlangten. Insgesamt blieb die Forschungsscholle aber bis zuletzt stabil – selbst während der Schmelzsaison, als die benachbarten Bereiche nach und nach zerbröselten. „In den vielen Monaten ist die Scholle für uns ein Zuhause geworden, das wir immer in Erinnerung behalten werden“, sagt Rex. Nun trieben ihre Reste weiter und würden wieder zu Meerwasser.

Das größte Problem war Corona

Für Markus Rex und seine aktuelle Crew geht die Tour aber noch weiter. Die befreite Polarstern fährt wieder Richtung Norden, wo beobachtet werden soll, wie im Sommer geschmolzene Nordpolareis wieder gefriert. Geplant ist bisher die pünktliche Einfahrt der Polarstern am 12. Oktober in Bremerhaven. Dort soll es gleich eine Pressekonferenz zu den ersten Ergebnissen der insgesamt 140 Millionen teuren internationalen Expedition geben.

Schon jetzt ist aber klar, dass nicht Stürme und Risse im Eis und der Besuch von Eisbären, der wegen des schmelzenden Eises in den letzten Tagen fast täglich stattfand, das größte Problem waren, sondern die Corona-Pandemie. Wegen der Pandemie und ihren Quarantänebestimmung hatte sich die vierte Forschungskampagne im Frühjahr sehr lange ausgedehnt. Die Ablösung durch die fünfte und sechste Kampagne mit neuen Forschern musste zusammengelegt werden und fand erst im Mai statt wie geplant im April und auf anderem Wege statt. Insgesamt konnten die Wissenschaftler aber alle geplanten Arbeiten erledigen.

Laut Forschungsleiter Rex hatte die Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen alle Notszenarien für Versorgung und Teamaustausch über den Haufen geworfen und es nötig gemacht, komplizierte neue Pläne für, „so noch nie dagewesene und ungeahnte Bedingungen zu entwickeln“.

Von Rüdiger Braun