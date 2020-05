Polen-Pendler: Brandenburg will Stopp der Auflagen auch für Medizin-Personal

Potsdam

Polen hat die Auflagen für Berufspendler in der Corona-Krise zwar gelockert – aber nicht für alle. Eine Berufsgruppe, die in Brandenburg die Pandemie an vorderster Front mit bekämpft, wurde ausgeklammert: das komplette medizinische Personal. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger aus Polen müssen, wenn sie wieder in ihre Heimat einreisen, für 14 Tage in die vorgeschriebene häusliche Quarantäne. Das beschloss die polnische Regierung. Mitte März waren die Grenzen dichtgemacht worden.

Die Enttäuschung in vielen Kliniken ist groß, wie im Kreiskrankenhaus Prenzlau, wo die Hälfte der Ärzte aus Polen kommt. Man hatte auf volle Reisefreiheit gehofft. Die meisten polnischen Mitarbeiter waren seit Ausbruch der Krise Mitte März freiwillig in Brandenburg geblieben. Das Land hatte eine solche Bereitschaft finanziell unterstützt – mit 65 Euro am Tag.

Europaministerin Lange spricht von einem „Wermutstropfen“

Ob die Auflagen für das medizinische Personal fallen werden, ist offen. Brandenburg hofft, das Polen sich schnell bewegt. Die brandenburgische Finanz- und Europaministerin Katrin Lange ( SPD) sprach von einem „Wermutstropfen“, nachdem Polen grundsätzlich seine Bereitschaft erklärt hatte, Lockerungen vorzunehmen. „Wir werden unsere Kanäle nutzen, um darüber weiter mit der polnischen Seite zu sprechen.“ Wichtig sei, dass die Aufhebung der Corona-Restriktionen auch in Polen begonnen hätten. „Ich gehe davon aus, dass die Aufhebung der noch bestehenden Einschränkungen für medizinische Personal nur noch eine Frage der Zeit ist“, sagte Lange der MAZ. Ein großer Schritt jedenfalls sei schon gemacht.

Linke: „Das ähnelt eher einer politische Schikane“

Von der neuen Verordnung der polnischen Regierung, die seit Montag gilt, profitieren vor allem Lastwagenfahrer, Handwerker, Bauarbeiter und Diplomaten, aber auch Studenten. Ausgenommen sind neben Medizin-Personal auch Pharmazeuten und Mitarbeiter von Sozialeinrichtungen. Zur Begründung hieß es, dass in diesen Berufsgruppen das Infektionsrisiko besonders hoch sei.

Die oppositionelle Linke bedauerte die weiteren Einschränkungen für polnische Berufspendler. „Die Euphorie war zu früh“, sagte der europapolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Christian Görke mit Blick auf Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), der auch Polen-Beauftragter der Bundesregierung ist und die Lockerung der polnischen Regierung ohne Einschränkungen begrüßt hatte. Es sei nicht nachvollziehbar, warum Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich von der Freizügigkeit ausgenommen werden. „Das ähnelt eher einer politischen Schikane durch die polnische Regierung und führt nicht zu einem grenzüberschreitenden Miteinander“, betonte Görke.

Polen hat relativ wenig Corona-Infizierte

Auch in Polen einkaufen oder dort die Freizeit verbringen, ist nach wie vor untersagt. Die Grenzkontrollen sollen mindestens bis zum 13. Mai stattfinden, beschloss die polnische Regierung. Polen hat eine relativ niedrige Zahl an Infizierten. „Wir haben die Epidemie noch nicht besiegt, aber zunehmend unter Kontrolle“, meinte jetzt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. In Polen gibt es nach offiziellen Angaben vom Montag derzeit 13.693 bestätigte Coronavirus-Fälle und 678 Todesopfer.

