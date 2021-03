Polen seit Mitternacht Hochinzidenzgebiet - Testpflicht bei Einreise

In Polen sind sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Die Einreise aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.

Die Landkreise an der Grenze seien darauf vorbereitet, dass Arbeitspendler, Schüler Studenten und Menschen wegen dringender Verwandtenbesuche die Grenze weiter passieren könnten, sagte Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) am Donnerstag in Potsdam. Quelle: Patrick Pleul