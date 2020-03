Politik auf Abstand: Wie das Land in der Corona-Krise regiert wird

Potsdam

Die Erleichterung war mit Händen zu greifen am Donnerstagmorgen, als Bundesfinanzminister Olaf Scholz aus seinem Potsdamer Krankenlager twitterte: „Die Stimme ist noch etwas mitgenommen, die Erkältung geht etwas zurück und der Test war negativ.“ Am Mittwoch hatte Scholz sich mit einer schweren Erkältung krank gemeldet – und sich auf Corona testen lassen.

Donnerstagmittag dann erneutes Aufatmen: Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) hat sich nicht angesteckt, als er vorige Woche den israelischen Botschafter auf einem Festakt traf – der Diplomat war an Covid-19 erkrankt, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Eine Stuhlbreite Abstand

Beide Fälle hätten das Zeug gehabt, die Brandenburger Politik zu lähmen. Scholz ist verheiratet mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD). Und Müller saß noch am Mittwochnachmittag bei der gemeinsamen Kabinettsrunde neben Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD).

Bei der Runde waren auch seine beiden Stellvertreter Ursula Nonnemacher (Grüne, 62) und Michael Stübgen ( CDU, 60) anwesend – die wichtigsten Entscheidungsträger in einem Raum. Doch sie hielten vorsichtshalber Abstand. Eine Stuhlbreite Distanz ist derzeit Pflicht bei solchen Runden. Begrüßt wird nicht per Handschlag, sondern mit dem Ellenbogen.

Keine vorsorglichen Tests für Kabinettsmitglieder

Aber reicht das? Ist das Risiko nicht zu hoch, dass auf einmal die gesamte Landesspitze flach liegt? „Wir versuchen, diese Treffen zu minimieren“, sagt Regierungssprecher Florian Engels. „Es gibt aber Momente, in denen man gemeinsam beraten muss.“ Der Kabinettsraum in der Staatskanzlei sei „groß genug, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können“, sagt Engels.

Vorsorgliche Tests aller Kabinettsmitglieder lehnte die Landesregierung nach dem Treffen der Minister mit Müller und seiner Berliner Entourage ab. Die Testkapazitäten müssten Menschen vorbehalten bleiben, die tatsächlich unter Symptomen litten, hieß es aus der Staatskanzlei.

Nonnemacher : Von Telko zu Telko

„Die Regierungsmitglieder halten anderthalb Meter Abstand“, bestätigt Innenministeriumssprecher Martin Burmeister. 80 Prozent der Absprachen würden mittlerweile in Telefonkonferenzen getätigt. Einzelne persönliche Treffen ließen sich aber nicht vermeiden, sagt Burmeister. „Kommunikation ist eben mehr als das gesprochene Wort am Telefon.“ Zumal es in den vergangenen Tagen häufiger vorkam, dass die Technik streikte.

Das bestimmt auch die Arbeit der wichtigsten Krisenmanagerin derzeit. Gesundheitsministerin Nonnemacher absolviert gerade eine Telefonkonferenz nach der nächsten. Halb im Scherz, halb im Ernst sagt sie: „Ich weiß gar nicht, wann ich Entscheidungen treffen soll.“ Die Krise bestimmt die Agenda – und fordert in den Ministerien auch psychologisches Feingefühl.

Nicht jeder kann ins Home-Office

Gesundheitsstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer hat derzeit auch damit zu tun, die vielen Wünsche der Mitarbeiter im Ministerium nach Home-Office zu beantworten – und auch abzuwehren. Da sei viel Motivationsarbeit nötig, sagt Nonnemacher. „Wir können jetzt nicht als gesamte Regierung alle ins Home-Office gehen.“

Die Brandenburger Justiz nimmt ebenso wie die Regierung Abstand. Viele Gerichtsverhandlungen sind bereits abgesagt worden. Es steht allerdings im Ermessen der jeweiligen Richter, ob sie die Verhandlungen ausfallen lassen. Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) betont: „Die Justiz sieht sich in besonderer Verantwortung, ihre Aufgaben auch in Krisenzeiten weiterhin zu erfüllen.“ Alle Gerichte und Staatsanwaltschaften seien grundsätzlich weiterhin für Verfahrensbeteiligte ansprechbar. Der Publikumsverkehr jedoch werde stark eingeschränkt.

Aufgeschobene Prozesse

Einfach bis zum Ende der Krise können die Richter die Prozesse aber nicht aufschieben. Laut Gesetz kann eine Verhandlung maximal für drei, bei besonders langwierigen Verfahren für vier Wochen unterbrochen werden. Reißt ein Gericht diese Fristen, platzen Prozesse. Mörder und Totschläger könnten auf freien Fuß gelangen. Deshalb bereitet der Bund als Reaktion auf die Epidemie eine Regelung vor, wonach Prozesse ausnahmsweise für gut drei Monate unterbrochen werden können.

Der Landtag und die Abgeordneten arbeiten, sofern es geht, auch von zu Hause aus. Statt eine Ausschusssitzung einzuberufen, wollen sich zum Beispiel die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) in einer Telefonschalte über die wichtigsten Entscheidungen zu den Wirtschaftshilfen informieren. Gesetzt den Fall, die Technik spielt mit.

Von Ulrich Wangemann und Torsten Gellner