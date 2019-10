Polizei: Antisemitische Straftaten in Brandenburg nehmen stark zu

Potsdam

Der Antisemitismus in Brandenburg hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Polizeipräsidiums Potsdam hervor, welche die Behörde am Mittwoch auf einer Tagung von Staatsschutz-Experten zum Thema Rechtsextremismus in Potsdam bekannt gab. Wurden im vergangenen Jahr 56 Straftaten mit anti-jüdischem Inhalt gemeldet, waren es allein vom 1. Januar bis 15. Oktober des laufenden Jahres schon 94 Fälle.

Darunter war zwar nur eine Gewalttat – ein Junge wurde im März in Hennigsdorf ( Oberhavel) auf dem Schulweg vom Fahrrad gerissen, außerdem beleidigte ihn ein Mitschüler im Sportunterricht antisemitisch. „Jüdinnen und Juden haben Angst – und das nicht erst seit Halle“, sagte der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden und dessen vormaliger Sicherheitsbeauftragter, Stephan Kramer, der heute den Verfassungsschutz in Thüringen leitet. In Halle hatte ein Rechtsextremist am 9. Oktober versucht, eine Synagoge zu stürmen, war an der Eingangstür gescheitert und erschoss daraufhin wahllos zwei Menschen.

Höchststand bei rechtsextremistisch motivierten Straftaten

Viele Juden, so sagte Kramer, berichteten von Beleidigungen und Drohungen, manche von Gewalt im Alltag. Erst am Montag waren nach Auskunft des Polizeipräsidiums ein Gedenkstein für die jüdische Gemeinde in Oranienburg ( Oberhavel) sowie ihr Gemeindehaus beschmiert worden, am selben Tag ritzten Unbekannte in Bernau ( Barnim) ein Hakenkreuz und einen durchgestrichenen Davidstern in den Fahrstuhl am Sitz der jüdischen Gemeinde.

Lesen Sie auch:

Brandenburger Polizei verstärkt Präsenz vor jüdischen Institutionen

Die Zahl rechtsextremistisch motivierter Straftaten im Land hat einen Höchststand seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 2001 erreicht, teilte das Polizeipräsidium mit. 1323 zählte die Polizei seit Jahresbeginn, das sind 266 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dazu kommen noch 745 Fälle, die direkt im Zusammenhang mit den drei Wahlen in diesem Jahr stehen. Allerdings ereigneten sich 2019 deutlich weniger gewalttätige Übergriffe – 65 im Vergleich zu 95 im Vorjahr.

Wenigste Straftaten in Prignitz und Elbe-Elster

Schwerpunkte rechtsextremistischer motivierter Straftaten sind laut Präsidium Uckermark, Oberhavel und Cottbus/ Spree-Neiße mit jeweils mehr als 150 Anzeigen. Die wenigsten Straftaten melden Prignitz und Elbe-Elster (jeweils weniger als 50). In Potsdam wurden seit Januar rund 90 Taten der Polizei gemeldet.

Lesen Sie auch:

Nach Anschlag von Halle: Neue Kompetenzen für den Verfassungsschutz

Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert angesichts des anhaltenden Trends. Die tödlichen Schüsse von Halle und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ( CDU) Anfang Juni seien „eine Zäsur“, sagte der stellvertretende Potsdamer Polizeipräsident Roger Höppner. „Gewaltbereite Rechtsextreme und Populisten nutzen heute die Möglichkeiten des Internets, um ihr Klientel weiter zu radikalisieren“, sagte Höppner.

Technische Zugriffsmöglichkeiten gefordert

Kramer und er forderten gemeinsam die Politik auf, den Polizeibehörden bessere Mittel an die Hand zu geben, um Radikalen im Netz auf die Spur zu kommen. Das Auslesen von Messenger-Diensten („Quellen-TKÜ“) und Online-Durchsuchungen müssten erlaubt werden. Beide technischen Zugriffsmöglichkeiten hatte die rot-rote Landesregierung erst vor einigen Monaten abgelehnt und nicht in die Neufassung des Polizeigesetzes aufgenommen.

Mit Vertretern jüdischer Gemeinden trifft sich die Polizeispitze am Freitag in Potsdam. Dabei soll es um einen engeren Draht zu den Behörden und besseren Schutz der Gebäude gehen.

Von Ulrich Wangemann