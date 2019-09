Potsdam

Das Bekennerschreiben, das am Montag nach den Brandanschlägen auf Bahnkabel in Berlin-Karlshorst aufgetaucht war, ist nach Einschätzung eines Polizeisprechers echt. Das berichtete der RBB.

Zu dem Attentat hatte sich die „Vulkangruppe OK“ bekannt und einen Zusammenhang zu den Klimastreiks vom vergangenen Freitag hergestellt. Der Verfassungsschutz rechnet die „Vulkangruppe“ dem linksextremen, autonomen Spektrum zu. Sie hatte sich in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Anschlägen bekannt.

Die beiden Feuer waren am Montagfrüh in einem Kabelschacht zwischen den Bahnhöfen Berlin-Karlshorst und Wuhlheide gelegt worden. Signale und Weichen waren in der Folge gestört – zwischen Ostkreuz und Erkner fuhren stundenlang weder S-Bahnen noch Regionalzüge.

Von MAZonline